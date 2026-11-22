Todas las emociones del automovilismo llegan a su desenlace con la gran final del Reto Telmex Karting 2026

El Reto Telmex Karting 2026 llega a su última fecha de la temporada este domingo 22 de noviembre, cuando el Kartódromo Internacional Bosque Real (KBR), en el Estado de México, reciba a los pilotos que competirán por los títulos de las distintas categorías. Tras un año de actividad en las pistas, el campeonato nacional de kartismo definirá a sus nuevos monarcas en una competencia que cuenta con el aval de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), OMDAI y FEMADAC, así como con el respaldo de Escudería Telmex.

Con la participación de jóvenes pilotos de entre 5 y 18 años, el Reto Telmex Karting busca contribuir al desarrollo de nuevas generaciones de automovilistas mexicanos y abrirles camino hacia competencias internacionales. La jornada de cierre permitirá conocer a los campeones de 2026 y seguir de cerca a los talentos que aspiran a construir una trayectoria en el deporte motor. La gran final del Reto Telmex Karting 2026 la podrás seguir en vivo a través de Claro Sports.