El mediocampista del Houston Dynamo, Héctor Herrera, pagó una multa después de que las autoridades lo detuvieron en las inmediaciones de Montgomery

Detienen a Héctor Herrera en Estados Unidos | Getty Images vía AFP: M. Lysaker

El mediocampista del Houston Dynamo, Héctor Herrera, fue detenido el pasado viernes 20 de noviembre en las inmediaciones del condado de Montgomery, Texas, bajo la sospecha de conducir presuntamente bajo los influjos del alcohol. Sin embargo, Claro Sports pudo saber que el futbolista mexicano pagó una multa y no permaneció bajo custodia de las autoridades, por lo que pudo resolver su situación tras el incidente.

Durante las primeras horas de este domingo comenzó a circular en redes sociales una fotografía del registro policial de HH tras el incidente. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades del condado de Montgomery no han emitido un reporte público que detalle las circunstancias del hecho ni la situación legal del futbolista de la MLS.

La detención ocurrió unos días antes del próximo compromiso del Houston Dynamo en el fútbol de los Estados Unidos. El conjunto texano tiene pendiente su partido frente al San Jose Earthquakes, programado para este martes 24 de noviembre en el PayPal Park, como parte del Juego 1 de la primera ronda de la Conferencia Oeste de la MLS.

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Por su parte, la directiva del Houston Dynamo tampoco ha emitido un comunicado oficial sobre la situación de Héctor Herrera. No obstante, el mediocampista mexicano ya se reincorporó a los entrenamientos del conjunto texano este domingo, por lo que continúa con su preparación de cara a los próximos compromisos del equipo, que busca mantenerse en la pelea por el título.

Héctor Herrera acumula 30 partidos en la actual temporada con el Houston Dynamo, en los que registra tres goles en 1,770 minutos de actividad, además de dos tarjetas amarillas y una expulsión. El último compromiso del mediocampista mexicano tuvo lugar el pasado 7 de noviembre ante el St. Louis City, encuentro en el que apenas disputó 27 minutos en un año en el que no ha podido ganar un espacio como titular, aunque sí ha sido un cambio recurrente.

El Houston Dynamo de Héctor Herrera no llega como favorito a los playoffs de la MLS, después de terminar en el quinto lugar de la Conferencia Oeste con 51 puntos. Sin embargo, el Orange Crush consiguió su tercera clasificación a la postemporada en las últimas cuatro temporadas y ahora tendrá la oportunidad de dar la sorpresa. La primera ronda cuenta con un formato poco habitual, ya que la eliminatoria se disputa a tres partidos y no existe un marcador global: el equipo que consiga dos victorias avanza a la siguiente fase. Por esta razón, el conjunto naranja tiene asegurados al menos tres encuentros ante el San Jose Earthquakes, una serie en la que buscará mantenerse en la pelea por el título.