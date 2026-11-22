El último equipo brasilero en salir campeón de ‘La otra mitad de la Gloria’ fue Athletico Paranaense en la edición del 2021.

Finales de brasileros en Sudamericana/ Reuters.

Atlético Mineiro entregó una presentación bochornosa en la fina la de la Copa Sudamericana este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. De principio a fin Boca Juniors fue superior y merecidamente se llevó el anhelado trofeo a Buenos Aires, después de una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Con un planteamiento inentendible por parte de Eduardo Domínguez, el cuadro de Belo Horizonte perdió la pelota en gran parte del partido, producto de esto sus llegadas al arco defendido por Álvaro Montero fueron mínimas, la primera de ellas hasta el minuto 57, cuando un cabezazo le rosó el palo al guardameta colombiano.

Sudamericana 2025

Infortunadamente el ‘Gallo’ acumula 2 finales de Copa Sudamericana perdidas de manera consecutiva, ya que en la edición del 2025 se enfrentó a Lanús en el Estadio Defensores del Chaco Paraguay, tras un frenético 0-0 en Asunción todo se iba a definir desde los cobros del punto penal, en la que el ‘Granate’ se quedó con la ‘Otra mitad de la Gloria’.

Sudamericana 2024

Sin embargo Mineiro también hace parte de un anti-récord en el que se encuentran actualmente los equipos brasileros en la Copa Sudamericana. Ya que son 5 subcampeonatos consecutivos. El dato lo completa Cruzeiro, ya que en La Nueva Olla de Paraguay cayó 3-1 contra Racing del profesor Gustavo Costas, tras los goles de Gastón Martinera, ‘Maravilla’ Martínez y el colombiano Roger Martínez, la ‘Academia’ conseguía su primer título de este certamen.

Sudamericana 2023

La mala racha de los equipos del vecino país viene desde tiempo atrás. Fortaleza no pudo con Liga Universitario de Quito, en la edición del 2023 todo se definió en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Uruguay. Tras el 1-1 en los 90 minutos todo se iba a definir desde los cobros del punto penal y el elenco ecuatoriano iba a sacar la diferencia con un marcador de 4-3.

Sudamericana 2022

El anti-récord comenzó en la edición del 2022, la cual se jugó entre Independiente Del Valle y Sao Paulo en el en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina. Una mala tarde para el ‘Tricolor’ ya que con goles de Lautaro Díaz (13′) y Lorenzo Faravelli, además de las expulsiones de Jonathan Calleri (90+3′) y Diego Costa (90+6′) vivió una tarde del terror y vio como el elenco ecuatoriano se consagraba.

Si bien Brasil lleva un dominio de 7 años ganando la Copa Libertadores con Flamengo (2019, 2023 , 2023 y 2025), Botafogo (2024) y con Palmeiras (2020 y 2021) en Sudamericana no vive la misma realidad, tras el dato anteriormente mencionado y explicado, el último en salir campeón de aquel país fue Athletico Paranaense en el 2021.

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