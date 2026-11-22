El delantero mexicano ingresó al minuto 82 y marcó de cabeza en su primer toque de balón para sellar el triunfo 6-2 del Olympiacos ante Iraklis.

Armando ‘Hormiga’ González, feliz por su anotación. | Reuters

Olympiakos de El Pireo 6 V 2 Iraklis SEDE: Estadio Georgios Karaiskakis

Armando ‘Hormiga’ González necesitó apenas unos segundos y un contacto con el balón para hacerse presente en el marcador. El delantero mexicano ingresó de cambio en la segunda mitad y anotó el sexto gol del Olympiacos en la victoria por 6-2 sobre el Iraklis, correspondiente a la jornada 11 de la Superliga de Grecia 2026-27, disputada este domingo 22 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis.

El atacante formado en Chivas comenzó el encuentro en el banquillo y recibió su oportunidad en la recta final del compromiso. Al minuto 82 sustituyó a Jota Silva y tres minutos después convirtió su anotación, tras aprovechar un centro desde la banda izquierda. Su aparición puso cifras definitivas a un encuentro en el que los rojiblancos tuvieron que remontar dos veces durante la primera mitad.

Con este resultado, Olympiacos llegó a 26 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la clasificación, mientras que Iraklis se quedó con 10 unidades en la décima posición. El equipo dirigido por Imanol Alguacil consiguió tres puntos después de un partido que comenzó con dificultades para los locales.

Armando ‘Hormiga’ González marca en su primer contacto con el balón

El delantero mexicano entró al terreno de juego cuando Olympiacos ya tenía una ventaja de 5-2 y daba la impresión de que no tendría actividad. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió darle minutos en sustitución de Jota Silva, quien había contribuido a la remontada con una anotación de tijera antes del descanso.

La oportunidad de González llegó al minuto 85. Un centro desde el costado izquierdo encontró al mexicano dentro del área, donde se desmarcó para conectar la pelota con un remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes. Fue su primer contacto con el balón desde su ingreso y significó el 6-2 para el conjunto del Pireo.

La anotación permitió que Armando González cerrara la goleada del Olympiacos y sumar una nueva participación goleadora en el fútbol griego. El seleccionado mexicano aprovechó los minutos que recibió y respondió con una definición dentro del área, una de las características que mostró durante su etapa con Guadalajara.

Olympiacos remonta dos veces ante Iraklis y termina con goleada

El encuentro comenzó con una sorpresa para los locales. Adam Žulevič adelantó al Iraklis al minuto 23, después de recibir el balón entre dos defensores, realizar un recorte y definir con la pierna izquierda. La respuesta del Olympiacos llegó apenas dos minutos después, cuando Scipioni marcó el empate con un disparo desde fuera del área.

Sin embargo, Žulevič volvió a aparecer al minuto 38 para colocar el 2-1. El atacante recibió un pase filtrado, controló dentro del área y definió después de una media vuelta. Cuando parecía que el conjunto visitante se marcharía al descanso con ventaja, Jota Silva aprovechó un servicio de Kostas Fortounis y anotó de tijera al 45+2′ para establecer el 2-2.

La remontada se completó en el segundo tiempo. León Bailey puso el 3-2 al minuto 54, tras ingresar al área, superar a su marcador y definir con un disparo colocado. Cuatro minutos después, Marius Mouandilmadji aprovechó un servicio del propio Bailey y conectó una volea para ampliar la diferencia a 4-2.

El quinto tanto llegó al minuto 81, después de una acción que requirió la intervención del VAR. Jota Silva había fallado un penalti, pero el árbitro ordenó repetir el cobro por una invasión del área. León Bailey asumió la responsabilidad y convirtió el 5-2, aunque presentó molestias en el muslo izquierdo después de ejecutar el disparo. Finalmente, la ‘Hormiga’ González apareció al 85′ para completar el 6-2.

Olympiacos se mantiene en la pelea por el liderato de Grecia

La victoria permitió que Olympiacos alcanzara las 26 unidades después de 11 jornadas, resultado con el que conserva el segundo puesto de la Superliga de Grecia. El conjunto rojiblanco sumó tres puntos en casa y mantiene su objetivo de competir por los primeros lugares del campeonato.

Por su parte, Iraklis permanece en el décimo lugar con 10 puntos, después de un encuentro en el que consiguió adelantarse dos veces, pero no pudo contener la reacción del equipo local. Para Armando González, el partido representó otra oportunidad de sumar minutos y goles en Europa, con una actuación que cerró la jornada con protagonismo mexicano.