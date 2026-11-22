El español venció a Alexander Zverev, conquistó el título que se le escapó en 2025 y cerró una gira perfecta bajo techo pese a sus problemas físicos

El murciano levantó su primera Copa de Maestros | Reuters

Carlos Alcaraz conquistó por primera vez las ATP Finals 2026 después de derrotar a Alexander Zverev por 6-2 y 7-6(7). El número tres del ranking mundial cerró invicto el torneo, se convirtió en el primer español que levanta el trofeo desde 1998 y el tercero de la historia, en una semana marcada por las molestias físicas que arrastraba desde las semifinales.

Además de conquistar su sexto título de la temporada, el murciano recortó la distancia con Jannik Sinner en el ranking ATP. Después de perder la final de 2025 ante el italiano, regresó un año más tarde al partido por el campeonato y consiguió uno de los pocos grandes títulos que todavía faltaban en su palmarés.

El último campeón español había sido Álex Corretja, quien levantó el trofeo en 1998, antes lo había conseguido Manuel Orantes. Durante casi tres décadas, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer y Rafael Nadal llegaron a disputar finales sin conseguir el campeonato. Alcaraz se había incorporado a esa lista hace un año, pero logró cambiar su historia.

Carlos Reigns Supreme 👑@carlosalcaraz claims the #NittoATPFinals title for the FIRST time in his career 🏆 pic.twitter.com/zqLxfwSeXs — ATP Tour (@atptour) November 22, 2026

Alcaraz conquista las ATP Finals pese a sus problemas físicos

El camino hacia el título estuvo condicionado por las molestias musculares que aparecieron durante la semana. El murciano llegó a las semifinales con problemas en la pierna izquierda y tuvo que competir con un vendaje de compresión en el muslo, una situación que generó dudas sobre su capacidad para mantener la intensidad física en los encuentros decisivos.

En la penúltima ronda enfrentó a Ben Shelton, quien comenzó mejor y se llevó el primer parcial. El estadounidense aprovechó sus oportunidades para tomar ventaja, pero el español encontró respuestas con el servicio y desde el fondo de la cancha.

La remontada terminó con parciales de 3-6, 6-3 y 7-6(1), un resultado que le permitió disputar su segunda final consecutiva en Turín. La recuperación entre las semifinales y la final también fue determinante. El español tuvo que afrontar a un rival que había demostrado una enorme solidez con su servicio durante el torneo. Zverev llegó al encuentro por el título sin haber sufrido un solo rompimiento en sus cuatro partidos anteriores.

Carlos Alcaraz rompe el servicio de Zverev y domina el primer set

El primer parcial comenzó con un duelo exigente desde el servicio del alemán. Aunque consiguió salvar tres oportunidades de rompimiento en el juego inaugural, no pudo mantener esa resistencia durante el resto del set. Su rival encontró profundidad con sus devoluciones y comenzó a presionar los segundos servicios de su adversario, provocando errores que cambiaron rápidamente el desarrollo del partido.

El primer rompimiento llegó en el tercer juego y abrió el camino para un dominio que se extendió durante buena parte del parcial. El español volvió a quebrar en el quinto juego y consiguió un tercer break cuando el marcador estaba 5-2. Su capacidad para cambiar direcciones, utilizar la derecha paralela y recurrir a las dejadas terminó por desestabilizar a su rival.

Zverev cometió diez errores no forzados en el primer set, frente a solamente tres del murciano. La diferencia reflejó los problemas del alemán para responder a la variedad de golpes de su adversario. El español aprovechó su superioridad en los intercambios y cerró el parcial por 6-2, sin que el vendaje de su pierna pareciera limitar sus desplazamientos.

Alcaraz salva tres puntos de set y conquista el campeonato

El segundo parcial presentó un escenario diferente. El teutón consiguió sostener sus primeros turnos de saque y mantuvo el partido equilibrado hasta que el español logró un rompimiento en el cuarto juego. Con ventaja de 3-1, el murciano consolidó su servicio y parecía encaminado a una victoria sin mayores complicaciones.

Sin embargo, el alemán reaccionó cuando estaba abajo 4-3 y recuperó el rompimiento para igualar el marcador. A partir de ese momento, los dos jugadores comenzaron a proteger sus servicios y el encuentro avanzó hasta el desempate, donde se produjo el momento más exigente para el eventual campeón.

Zverev tomó ventaja de 6-3 en el tie-break y dispuso de tres puntos consecutivos para mandar la final a un tercer set. Alcaraz respondió con una dejada, resistió los siguientes intercambios y consiguió igualar el marcador. Después de salvar las tres oportunidades, el murciano continuó presionando hasta colocarse con su propia pelota de campeonato.

The release. The euphoria. The triumph. @carlosalcaraz becomes the third Spanish champion in tournament history after Orantes in 1976 and Corretja in 1998! 🇪🇸🏆#NittoATPFinals pic.twitter.com/Uz12PbmBit — ATP Tour (@atptour) November 22, 2026

El número uno del mundo todavía consiguió prolongar el encuentro, pero su rival volvió a encontrar una oportunidad y terminó imponiéndose por 9-7 en el desempate. El campeón terminó con siete aces, ganó el 70% de los puntos con su primer servicio y aprovechó cuatro de sus siete oportunidades de rompimiento. En total consiguió 80 puntos, frente a los 64 del alemán, quien registró cuatro aces y apenas convirtió dos de sus cinco oportunidades de break.

Una gira indoor perfecta: cuatro títulos desde el US Open

La conquista de Turín confirmó el extraordinario cierre de temporada del español. Desde su ausencia de cuatro meses por una lesión en la muñeca, Alcaraz acumula cuatro títulos. Una racha que incluye los campeonatos de Viena, París y las ATP Finals. Alcaraz no perdió ningún partido bajo techo durante 2026.

El triunfo en el torneo de maestros también elevó a seis su cantidad de títulos en la temporada, sumándose a los campeonatos conquistados en Australia y Qatar.

Alcaraz gana más de cinco millones de dólares y se acerca a Sinner en el ranking ATP

El campeonato también dejó una recompensa económica histórica. Alcaraz obtuvo un premio acumulado de 5 millones 171 mil dólares por conquistar el torneo de manera invicta.

Además del premio económico, consiguió 1,500 puntos para la clasificación ATP, la máxima recompensa posible para un campeón invicto de las Finals. Por su parte, Zverev sumó 1,000 unidades gracias a sus cuatro victorias anteriores.

La actualización de puntos dejó al español en tercero, con 9,100 unidades, solamente 350 por detrás de Jannik Sinner, que cuenta con 9,450 mientras permanece pendiente un diagnóstico definitivo sobre su rodilla y la fecha en la que podrá regresar a la competición.

Zverev prolonga su mala racha ante Alcaraz, Sinner y Djokovic

La derrota también profundizó una estadística negativa para el líder del ranking frente a sus principales rivales. Desde 2025, Zverev acumula un balance de una victoria y 14 derrotas ante Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic. Su único triunfo en ese periodo se produjo frente a Djokovic en el Abierto de Australia, en un encuentro que terminó anticipadamente por el retiro del serbio

En Turín había mostrado un nivel especialmente sólido con su servicio, pero la final dejó al descubierto las dificultades para sostener esa superioridad cuando el rival logró presionarlo desde la devolución. Aunque reaccionó en el segundo parcial y estuvo a tres puntos de forzar un tercer set, no pudo aprovechar sus oportunidades y terminó cediendo el campeonato.