Justin Fields llega a los Chiefs: Kansas City adquiere al quarterback en canje desde los Jets

El mariscal de campo tendrá una reestructuración en su contrato y cubrirá la ausencia de Patrick Mahomes

Justin Fields, nuevo jugador de los Chiefs. | @NFL

Los Kansas City Chiefs reforzaron su plantilla de cara a la temporada 2026 de la NFL tras concretar la llegada del quarterback Justin Fields, quien fue adquirido en un canje procedente de los New York Jets.

El movimiento responde a una necesidad dentro del roster del equipo dirigido por Andy Reid, especialmente en la posición de mariscal de campo mientras Patrick Mahomes continúa en rehabilitación tras una cirugía del ligamento cruzado anterior que se realizó en diciembre. De acuerdo con información del periodista Adam Schefter de ESPN, el acuerdo está pendiente únicamente de que Fields supere el examen médico correspondiente para hacer oficial su incorporación al equipo de Kansas City.

¿Qué recibieron los Jets por Justin Fields?

Como parte del acuerdo, los Chiefs enviarán a los Jets una selección de sexta ronda del Draft de la NFL de 2027. Además, para facilitar el intercambio, New York aceptó asumir una parte importante del salario del jugador para la temporada 2026. Los Jets cubrirán 7 millones de dólares de los 10 millones garantizados que tiene Fields para esa campaña, mientras que Kansas City se hará cargo de los 3 millones restantes. Este esquema es similar al movimiento que realizaron los Jets la semana pasada cuando adquirieron a Geno Smith, quien llegó al equipo tras un canje.

Justin Fields podría tener minutos con los Chiefs

La llegada de Justin Fields podría darle oportunidades inmediatas de juego con Kansas City. Patrick Mahomes continúa en proceso de recuperación tras su cirugía de rodilla, por lo que Fields podría asumir responsabilidades en el campo durante el inicio de la temporada o en el periodo de preparación. Una vez que Mahomes esté completamente recuperado, Fields pasaría a ocupar el rol de quarterback suplente dentro del equipo. La posición de respaldo quedó vacante luego de que Gardner Minshew, quien fungió como suplente la temporada pasada, firmara recientemente con los Arizona Cardinals.

La etapa de Justin Fields con los Jets

La salida de Justin Fields de los Jets era un escenario que se esperaba desde hace meses. El quarterback tuvo una temporada irregular con el equipo de Nueva York y fue enviado a la banca el 17 de noviembre, sin volver a jugar en el resto del año tras ingresar posteriormente a la lista de reservas por lesión debido a un problema en la rodilla.

Fields terminó la temporada con marca de 2-7 como titular, registrando 1,259 yardas por pase, siete touchdowns y una intercepción. El mariscal de campo, de 27 años, llegó a los Jets en marzo de 2025 con un contrato de dos años y 40 millones de dólares, de los cuales 30 millones eran garantizados.

Ahora, con su llegada a Kansas City, Fields tendrá una nueva oportunidad dentro de una de las franquicias más competitivas de la liga, en un equipo que buscará mantenerse en la pelea por el campeonato en la próxima temporada.

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