Derrick Henry amenaza el récord de Emmitt Smith: la leyenda de Cowboys admite que puede superarlo

El mítico corredor de los Vaqueros considera que el elemento de los Ravens tiene las condiciones para alcanzar su marca

Henry amenaza el récord del mítico Smith. | Reuters.

El récord histórico de yardas terrestres de la NFL que pertenece a Emmitt Smith desde hace más de dos décadas podría estar en riesgo, al menos desde la perspectiva del propio integrante del Salón de la Fama. La leyenda de los Dallas Cowboys reconoció que Derrick Henry tiene posibilidades de convertirse en el nuevo líder histórico de la liga.

Smith, quien mantiene la marca con 18,355 yardas terrestres, aseguró que el corredor de los Baltimore Ravens cuenta con las condiciones físicas y la disciplina necesarias para intentar alcanzar ese objetivo.

“Oh, sí, creo que es posible. Derrick Henry es un corredor más grande. Cuida muy bien su cuerpo. Está en excelente forma”, comentó Emmitt Smith en entrevista con DraftKings.

Derrick Henry necesita más de 5 mil yardas para superar a Emmitt Smith

Actualmente, Derrick Henry ocupa el décimo lugar en la lista histórica de corredores de la NFL con 13,162 yardas, por lo que se encuentra a 5,193 yardas de distancia del récord de Emmitt Smith.

Para superar esa marca, el corredor de Baltimore tendría que mantener un ritmo de producción elevado durante las próximas temporadas. Si disputara cuatro años más en la NFL, necesitaría promediar alrededor de 1,300 yardas terrestres por temporada para convertirse en el nuevo líder histórico.

Henry, de 32 años, no ha mostrado una disminución en su rendimiento. Desde su llegada a los Ravens en 2025, acumula 3,660 yardas terrestres con Baltimore, la cifra más alta de la liga en ese periodo, además de registrar un promedio de 104.6 yardas por partido.

En el inicio de la temporada, el corredor volvió a demostrar su capacidad al registrar 144 yardas terrestres y tres touchdowns en la victoria de los Ravens por 41-23 ante los Indianapolis Colts.

Emmitt Smith ya vivió una situación similar con Derrick Henry

La posibilidad de que Henry supere a Smith no sería la primera ocasión en la que el corredor de los Ravens rompe una marca perteneciente a la leyenda de Dallas.

Durante su etapa en el fútbol americano colegial en Florida, Derrick Henry superó el récord estatal de yardas terrestres que pertenecía a Emmitt Smith. Henry terminó con 12,124 yardas, superando la marca de 8,804 yardas que había establecido Smith.

“Derrick Henry rompió mi récord estatal de preparatoria. Así que creo que podría hacerlo de nuevo”, señaló la exestrella de los Cowboys.

El propio Henry ya había hablado anteriormente sobre la posibilidad de alcanzar el récord de la NFL. Cuando ESPN le preguntó sobre superar a Smith, el corredor respondió: “No lo sé. Pero, si Dios quiere, ojalá suceda. Ya veremos”.

Derrick Henry mantiene vigente la pelea contra el paso del tiempo

Uno de los principales factores alrededor del desafío de Henry es su edad. A los 32 años, el corredor continúa siendo una pieza importante dentro del ataque de Baltimore y mantiene números que lo colocan entre los principales jugadores de la liga.

Incluso dentro de los Ravens existe la percepción de que Henry sigue desafiando las expectativas. El esquinero Marlon Humphrey reconoció que el rendimiento del corredor genera dudas sobre cuánto tiempo podrá mantenerse a ese nivel.

“A medida que Derrick envejece, uno empieza a pensar: ‘No puede hacer esto por siempre’. Luego hace eso (las 144 yardas en el partido inaugural) y piensa: ‘Tal vez sí pueda’”, comentó Humphrey.

Emmitt Smith superó a Walter Payton como líder histórico de yardas terrestres en 2002, cuando tenía 33 años, y posteriormente se retiró a los 35. Ahora, Derrick Henry busca mantener su producción para intentar alcanzar una marca que durante 24 años ha pertenecido a la leyenda de los Cowboys.

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