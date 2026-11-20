El ala cerrada de los 49ers convirtió el Cero Miedo del luchador de Ecatepec en su sello personal y ahora regresará a México para enfrentar a los Vikings

George Kittle y Penta comparten el famoso festejo del Cero Miedo. | Claro Sports

Hay amistades que nacen lejos de los lugares donde uno imagina encontrarlas. George Kittle y Penta Zero Miedo pertenecen a mundos distintos, pero comparten una pasión que terminó por unirlos: la lucha libre. El jugador de los San Francisco 49ers encontró en el mexicano una fuente de inspiración y convirtió su gesto de ‘Cero Miedo’ en una de las celebraciones que lo acompañan en los emparrillados de la NFL.

La historia tendrá un capítulo en México este domingo 22 de noviembre, cuando los San Francisco 49ers enfrenten a los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca, como parte de la semana 11 de la temporada 2026. Kittle regresará al país donde nació el personaje que inspiró su festejo, con la posibilidad de mostrar una vez más el movimiento que aprendió de su amigo.

La relación comenzó hace ocho años en Nueva Orleans, durante el fin de semana de WrestleMania 34, cuando Kittle acudió a varias funciones de lucha libre y descubrió el estilo de Pentagón Jr., nombre con el que Penta era conocido en aquella época. El jugador quedó cautivado por la manera en que el mexicano se desenvolvía sobre el cuadrilátero, por su confianza y por la conexión que establecía con el público. Aquella admiración terminó en un encuentro personal que dio paso a una amistad que se mantiene hasta la actualidad.

Lo que comenzó con una visita al vestidor se convirtió en un intercambio de símbolos. Kittle le regaló a Penta un jersey de los 49ers, mientras que el luchador le entregó una de sus máscaras. Dos objetos que representan sus profesiones y que marcaron el inicio de una relación basada en el respeto. A partir de entonces, el jugador de la NFL comenzó a llevar una parte de la lucha libre mexicana a los estadios de fútbol americano.

Kittle ha sido aficionado a la lucha libre desde antes de convertirse en una figura de San Francisco. Sin embargo, fue la personalidad de Penta la que lo convenció de adoptar el Cero Miedo como celebración después de conseguir un primero y diez o anotar un touchdown. El ala cerrada comenzó a reproducir el movimiento de las manos que identifica al mexicano, con los dedos hacia arriba y después hacia abajo, hasta convertirlo en una parte de su identidad dentro de la NFL.

En enero de 2020, antes del Super Bowl LIV, Kittle explicó que había visto luchar a Penta alrededor de seis veces durante aquel fin de semana en Nueva Orleans. La confianza, la forma de entrar al cuadrilátero y la intención detrás de cada movimiento fueron los elementos que más llamaron su atención. El futbolista reconoció que la manera de actuar del mexicano lo inspiró y encontró en su lema una mentalidad que podía aplicar a su trabajo.

Para Kittle, el Cero Miedo representa la disposición para enfrentar el contacto físico, bloquear a defensivos y buscar yardas después de una recepción. El festejo dejó de ser únicamente un homenaje para convertirse en una expresión de su manera de jugar. Penta, por su parte, celebró que un deportista de la NFL adoptara su gesto y reconoció públicamente el respeto que siente por su amigo.

La amistad también ha dejado momentos fuera de los emparrillados. Durante la visita de los 49ers a México en noviembre de 2022, Penta sorprendió a Kittle con una máscara personalizada con los colores de San Francisco, en un encuentro que reunió otra vez a los protagonistas. El luchador apareció con el jersey número 85 y ambos compartieron su afición frente a las cámaras. Aquella escena confirmó que el vínculo no se había limitado a un intercambio de regalos años atrás.

Penta conquista WWE y Kittle lleva su legado al fútbol americano

Los caminos de ambos deportistas también han estado marcados por sus resultados. Penta llegó a WWE en enero de 2025 y durante 2026 conquistó el Campeonato Intercontinental, título que obtuvo al derrotar a Dominik Mysterio el 2 de marzo. El originario de Ecatepec defendió el cinturón en WrestleMania 42 y mantuvo su reinado hasta el 2 de agosto, con un total de 152 días como campeón.

El mexicano también ganó Money in the Bank 2026 y el Campeonato Mundial en Parejas de WWE junto a Je’Von Evans el 7 de noviembre. Sus triunfos ampliaron la presencia del Cero Miedo en los eventos de la empresa. Mientras Penta continúa su trayectoria en la lucha libre, su celebración también aparece cada semana en una de las ligas deportivas con mayor audiencia en Estados Unidos.

En San Francisco, Kittle ha mantenido su importancia dentro de la ofensiva de Kyle Shanahan. Después de superar una rotura del tendón de Aquiles sufrida en enero de 2026, el ala cerrada regresó a los terrenos de juego y recuperó su participación como receptor y bloqueador. Su función requiere enfrentar a jugadores defensivos, abrir espacios para el ataque terrestre y ofrecer una alternativa al mariscal de campo.

En sus primeros nueve partidos de la temporada 2026, Kittle registra 44 recepciones, 557 yardas y cinco touchdowns, cifras que lo colocan como líder de San Francisco en yardas por recepción acumuladas. Sus números reflejan la importancia que conserva en la ofensiva de los 49ers y ofrecen nuevas oportunidades para que el Cero Miedo aparezca después de una jugada.

El regreso de Kittle a México: una celebración que también pertenece a los aficionados

El partido frente a Minnesota representa el regreso de la NFL a México después de cuatro años. La última visita de San Francisco ocurrió el 21 de noviembre de 2022, cuando derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca. Ahora, los 49ers volverán como equipo local administrativo para disputar un encuentro de temporada regular frente a los Vikings.

Este domingo 22 de noviembre, a las 19:20 horas del centro de México, Kittle tendrá la posibilidad de celebrar un touchdown con el gesto que aprendió de Penta. No existe confirmación de que el luchador asista al partido, pero su presencia estará representada en cada ocasión que el número 85 levante la mano para hacer el Cero Miedo.

De una función de lucha libre en Nueva Orleans a un partido de la NFL en la Ciudad de México, la historia de George Kittle y Penta demuestra cómo un gesto puede cruzar fronteras y unir a dos deportistas. La máscara del luchador mexicano encontró un lugar en la vida del jugador estadounidense, mientras que el número 85 llevó el Cero Miedo hasta los escenarios del fútbol americano. Este domingo, el Estadio Azteca será el punto de encuentro de dos historias que comenzaron con una amistad y terminaron por compartir un mismo símbolo.