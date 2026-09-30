Víctor Guzmán, del error a la gloria en el México vs Perú: “Es un momento que nunca voy a olvidar”

El defensa habla tras anotar el gol del empate ante Perú, lavando el error que cometió en el gol de los sudamericanos en la primera parte, y de la influencia de Rafa Márquez en su juego

Víctor Guzmán habla para Claro Sports tras el México vs Perú | Claro Sports

El partido entre la Selección Mexicana y Perú quedará siempre en la memoria de Víctor Guzmán. El defensa de Rayados marcó su primer gol con el equipo tricolor, en lo que fue su primer partido con la camiseta verde desde enero del 2026.

“Es importante marcar mi primer gol con la selección. Yo creo que va a ser un momento que nunca voy a olvidar. Es un recuerdo muy bonito”, declaró Guzmán para Claro Sports al finalizar el partido ante Perú.

Guzmán se redimió tras haber contribuido al gol de Perú, en una jugada en que la defensa mexicana no pudo despejar y Jairo Vélez aprovechó para poner el 1-0.

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“Obviamente siempre voy a preferir que el equipo gane aunque yo no meta el gol. Me quedé un poquito con esa espinita que tal vez pude haber hecho un poquito más el primer gol que nos hacen a nosotros, pero gracias a Dios se pudo hacer el gol a favor“.

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El empate llegó desde la táctica fija, en una jugada que el defensa aseguró que no practicaron antes del encuentro, pero que ejecutaron a la perfección una idea que el cuerpo técnico de Rafa Márquez les había planteado.

“No se entrenó por el tema de tiempos, pero sí era una jugada que estaba planeada de esa manera y pues gracias a Dios se pudo lograr”, aseguró Guzmán.

El defensa también habló de la calma que les transmitió Rafa Márquez al medio tiempo pese a ir perdiendo en el marcador: “Fueron puntos muy específicos. Realmente el equipo se sentía muy bien y Rafa nos lo hizo sentir. Lastimosamente viene el gol y siempre te destantea un poco, pero seguíamos con la posición, estando en su cancha y al final se pudo lograr el empate“.

El rol de Rafa Márquez con los defensas de México

El partido ante Perú fue el octavo juego de Víctor Guzmán con la Selección Mexicana y le tocó utilizar la camiseta número 4 que utilizara Rafa Márquez por tantos años, además de que considera que los consejos que le da el seleccionador le ayudan de gran manera a su carrera.

“Es una ventaja que podemos tener nosotros al tener a alguien que tuvo esa carrera y que tiene la misma posición que nosotros. Yo creo que es una ventaja y aprovecharlo lo mucho o poco que nos diga, tomarlo de la mejor manera e ir aprendiendo”, concluyó Guzmán.