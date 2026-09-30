¡Continúa la sequía! Germán Berterame sigue sumando minutos sin anotar

El atacante no aparece ante las redes enemigas desde el 24 de mayo, cuando firmó doblete contra Philadelphia, jugando con el Inter Miami

El atacante navega con la pólvora mojada | Imago7

La malaria continúa. Germán Berterame atraviesa una etapa sin goles que se extiende tanto a su participación con la Selección Mexicana como a sus partidos con el Inter Miami. El delantero fue titular ante Perú, pero no consiguió marcar en el duelo, por lo que el mexico-argentino finalizó su participación en el partido con un sabor semiamargo.

Con el Tricolor, Berterame ha tenido participación ante Colombia y Perú durante la Fecha FIFA. Frente a Colombia disputó 16 minutos, mientras que ante Perú fue titular y permaneció 61 minutos en el campo. En ninguno de los dos encuentros consiguió aparecer en el marcador.

Su situación también se refleja con el Inter Miami. En los partidos recientes con las ‘Garzas’ aparecen encuentros ante San Diego FC, Cruz Azul, Nashville, Chicago Fire, Atlanta United, Montréal y Toronto, entre otros, sin que Berterame figure con una anotación en esas actuaciones. El rendimiento destaca más, si vemos que varios de esos cotejos los disputó completos.

La falta de gol contrasta con la producción que el delantero había conseguido durante sus primeros encuentros con el conjunto de Florida. En la campaña, el exelemento de los Rayados de Monterrey había encontrado un lugar dentro de la rotación ofensiva del equipo, confianza a la que respondió al conseguir siete goles en los primeros 15 partidos.

La situación se trasladó ahora al combinado nacional. Berterame fue incluido por Rafael Márquez en su primera convocatoria como entrenador de México y recibió minutos durante los dos primeros partidos del proceso. Sin embargo, todavía no consigue responder con una anotación a la confianza recibida por el nuevo cuerpo técnico.

Partidos de Berterame al hilo, sin gol

Inter Miami 6-4 Philadelphia | MLS | 90 minutos | 2 goles

Inter Miami 3-2 Chicago Fire | MLS | 90 minutos | 0 goles

Montreal 0-1 Inter Miami | MLS | 80 minutos | 0 goles

Inter Miami 1-1 Toronto FC | MLS | 90 minutos | 0 goles

Inter Miami 7-1 Montreal | MLS | 90 minutos | 0 goles

Inter Miami 2-2 Atlanta United | MLS | 90 minutos | 0 goles

Chicago Fire 1-1 Inter Miami | MLS | 90 minutos | 0 goles

Inter Miami 2-2 Nashville SC | MLS | 90 minutos | 0 goles

Inter Miami 2-0 Cruz Azul | Leagues Cup | 71 minutos | 0 goles

Inter Miami 2-2 San Diego FC | MLS | 87 minutos | 0 goles

México 1-1 Colombia | Selección Mexicana | 16 minutos | 0 goles

México 1-1 Perú | Selección Mexicana | 61 minutos | 0 goles

El partido entre mexicanos y peruanos concluyó con salomónico empate 1-1 en New Jersey. Jairo Vélez adelantó a los sudamericanos en el primer tiempo, sin embargo Víctor Guzmán, con remate de cabeza en la parte complementaria le dio forma a la igualdad en el segundo partido de preparación del Tri, al mando de Márquez.

Por ahora, Berterame continúa sin marcar con México en esta Fecha FIFA y tampoco aparece con gol en los recientes partidos registrados con Inter Miami, sumando un total de 855 minutos sin aparecer en las redes enemigas. El delantero tendrá que esperar sus próximas oportunidades para intentar poner fin a un periodo en el que la anotación se le ha negado tanto a nivel de clubes como con la selección mexicana.