Rafa Márquez defiende su apuesta por los jóvenes: “No sé quién más se pudo haber atrevido”

El técnico del Tri reconoció el valor de lanzar una alineación titular con promedio de edad de 24 años en un juego de selección mayor

Rafael Márquez no salió conforme después del empate 1-1 entre México y Perú. En su segundo partido al frente de la Selección Mexicana, el entrenador reconoció que todavía hay varios aspectos por corregir y dejó una frase que resumió su lectura del encuentro: “No estoy contento, no estoy satisfecho. Hay que seguir trabajando”.

El técnico explicó que el resultado forma parte de una etapa en la que busca conocer mejor a sus futbolistas, especialmente a los más jóvenes. Su intención, señaló, es colocar a nuevos elementos en escenarios de exigencia para medir cómo responden y qué necesitan para continuar con su desarrollo.

“Yo creo en los jovenes, por eso me atreví a poner este 11, no sé quién más se pudo haber atrevido a hacerlo. Lo que quería era ver jugadores en este tipo de partidos, de situaciones. Creo que es parte del proceso, es parte en la que quiero ver jóvenes para intentar potencializarlos y saber exactamente qué es lo que necesitan para que se sigan desarrollando”, explicó Márquez tras el encuentro.

A pesar de reconocer que el tiempo de trabajo ha sido reducido, el seleccionador evitó utilizarlo como argumento para justificar lo que ocurrió ante Perú. “Hay cosas obviamente a mejorar en tan poco tiempo que hemos tenido para trabajar, pero no estoy contento, no estoy satisfecho. Hay que seguir trabajando”, reiteró.

Márquez sí rescató la respuesta de un equipo con varios futbolistas de poca experiencia internacional. “La actitud de los chicos, ante un equipo también peruano de mucha experiencia, yo creo que compitieron bastante bien”, comentó, aunque dejó claro que competir no será suficiente dentro de su proceso.

El duelo también permitió el debut de Óscar García, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. El entrenador señaló que todavía necesita observarlos durante más minutos antes de tener conclusiones más amplias sobre su papel dentro de la Selección Mexicana.

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“Son gente joven que les ha dado la oportunidad quizás muy poco tiempo para ver a Camberos y a Sandoval. También me gustaría verlos, obviamente, más tiempo dentro de la cancha. Están haciendo muy buen trabajo en sus equipos”, señaló. Para Márquez, la continuidad será importante para determinar qué futbolistas pueden sostenerse dentro de futuras convocatorias.

El entrenador también habló de Mateo Chávez, a quien puso como ejemplo del beneficio que puede representar competir en Europa. Márquez destacó el crecimiento del defensor desde su llegada al fútbol de Países Bajos y consideró que ese camino puede ser seguido por otros elementos mexicanos.

“Yo creo que es el claro ejemplo de que es un primer paso para ir a Europa. Llegando a un equipo en Holanda que después, si tienes buenas actuaciones, incluso él llegó no siendo titular y se ha ganado la titularidad ahora en esta temporada”, explicó.

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La apuesta por los jóvenes será una constante si mantienen el nivel necesario. Márquez aseguró que quiere comenzar a trabajar con ellos desde etapas tempranas para intentar que lleguen con mayor preparación a los siguientes años del proceso.

“Yo soy de la idea que si queremos tener jugadores más completos, hay que empezarlo más temprano posible con ellos para que también sean mejores el día de mañana”, afirmó. También insistió en que no existe un límite de edad para entrar en sus convocatorias, siempre que el rendimiento lo justifique.

Márquez defendió además la decisión de presentar un once con menor promedio de edad que Perú. “Yo creo en los jóvenes, creo por algo me atreví hoy a hacer este 11 con gente muy joven. No sé la edad promedio de nosotros, 24 contra 29 de Perú. No sé quién más se pudiera haber atrevido a hacerlo”, expresó.

Sobre Gilberto Mora, explicó que su ausencia respondió al manejo de cargas físicas y a una molestia que el cuerpo técnico busca cuidar. “Obviamente quisiera yo tener a Gil Mora todos los partidos, pero el desgaste, el que también lleva alguna molestia que lo estamos tratando de cuidar. Ya sabemos lo que nos puede dar Gil Mora”, dijo.

Otro caso abordado fue el de Obed Vargas. Márquez consideró que necesita mayor continuidad a nivel de clubes y señaló que una salida del Atlético de Madrid podría ayudarlo. “Fue de menos a más Obed en este partido. Es complicado su situación y ojalá que pueda tener más minutos en otro equipo, sería lo ideal”, comentó.

El seleccionador también descartó que existan futbolistas cerrados de antemano para este proceso. “Todos están. Los que estén en el nivel para poder venir serán bienvenidos. No hay nadie vetado, no hay nadie que tenga la tache”, sentenció. Sin embargo, el mensaje principal de la conferencia quedó en su valoración del empate: México sigue en etapa de construcción y, para Márquez, lo mostrado ante Perú todavía está lejos de ser suficiente.

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