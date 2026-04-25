NFL Draft 2026, en vivo: Las selecciones del día 3 en directo online

El Día 3 del Draft NFL 2026 define la profundidad de los rosters y el valor de las rondas finales con talento y especialistas clave

Las selecciones del Día 3, en vivo desde Pittsburgh | Imagn Images

Al arrancar este sábado, la dinámica del Draft cambia drásticamente. Las primeras dos rondas ya limpiaron el tablero de los prospectos “estrella”, dejando ahora un escenario de puro valor y profundidad. Las gerencias ya no buscan necesariamente al jugador que venda boletos, sino a los especialistas en equipos especiales, linieros de rotación y atletas con rasgos físicos de élite que necesitan pulirse. Con el reloj acelerado a solo 5 minutos por selección, la estrategia se vuelve una carrera de resistencia donde identificar “gemas ocultas” en las rondas 4 a 7 separa a las franquicias contendientes.

Históricamente, el éxito de equipos dinásticos se ha cimentado en este día; es el momento donde los “scouts” sacan pecho al ver cómo sus apuestas arriesgadas de universidades pequeñas terminan convirtiéndose en titulares sólidos. Sin distracciones, el tercer día es, en esencia, donde se termina de construir la columna vertebral de los 32 rosters para la próxima temporada.

NFL Draft 2026: Orden de selecciones para la cuarta ronda

Buffalo Bills (de Titans) Las Vegas Raiders New York Jets Arizona Cardinals Los Angeles Chargers (de Giants vía Browns) Houston Texans (de Commanders) San Francisco 49ers (de Browns) Denver Broncos (de Saints) Kansas City Chiefs Cincinnati Bengals Denver Broncos (de Dolphins) Dallas Cowboys Indianapolis Colts Dallas Cowboys (de Falcons vía Eagles) Baltimore Ravens Tampa Bay Buccaneers Houston Texans (de Vikings vía Jaguars y Raiders) Detroit Lions Carolina Panthers Green Bay Packers Pittsburgh Steelers Atlanta Falcons (de Eagles) Los Angeles Chargers Jacksonville Jaguars Buffalo Bills (de Bears vía Chiefs y Patriots) Buffalo Bills San Francisco 49ers New York Jets (de Texans vía Lions) Chicago Bears (de Rams) Miami Dolphins (de Broncos) Los Angeles Chargers (de Patriots) New Orleans Saints (de Seahawks) San Francisco 49ers Las Vegas Raiders Indianapolis Colts (de Steelers) New Orleans Saints Dallas Cowboys (de Eagles) Miami Dolphins (de 49ers) San Francisco 49ers New York Jets

¿Quiénes son los jugadores más codiciados para el Día 3 del Draft NFL 2026?

El Día 3 del Draft NFL 2026 concentra talento que, por distintas circunstancias, no salió en las primeras rondas pero mantiene valor proyectado alto. El nombre más destacado es Jermod McCoy, esquinero de Tennessee, talento de primera ronda pero con problemas de lesiones que lo dejaron fuera de la temporada 2025. A su perfil se suman otros backs defensivos con impacto inmediato como Keith Abney II (Arizona State), Genesis Smith (Arizona) y Keionte Scott (Miami).

En la línea ofensiva también hay piezas codiciadas para equipos que buscan profundidad y estabilidad. Connor Lew (Auburn) y Sam Hecht (Kansas State) destacan como interiores con técnica depurada, lectura pre-snap y capacidad para ejecutar esquemas de zona. En defensa, el apoyador Kyle Louis (Pittsburgh) aparece como un híbrido interesante, adaptado a la evolución del juego hacia linebackers más ligeros y móviles.

En posiciones de habilidad, Brenen Thompson (Mississippi State) es uno de los receptores más atractivos por su capacidad de separación vertical y producción comprobada, mientras que el mariscal Garrett Nussmeier (LSU) representa una apuesta de desarrollo basada en lectura y toma de decisiones. Finalmente, Ephesians Prysock (Washington) completa el grupo como un esquinero de talla poco común, con longitud y velocidad que lo hacen especialmente útil en coberturas profundas.

¿Cuáles son las reglas del Draft de la NFL y cómo funciona?

El Draft de la NFL es el evento anual donde los 32 equipos de la liga seleccionan a los mejores jugadores procedentes del fútbol americano universitario. El orden de selección se determina de forma inversa a los resultados de la temporada anterior: el equipo con el peor récord elige primero y el campeón del Super Bowl elige al último en cada una de las siete rondas que dura el proceso.

Durante la primera ronda, cada equipo tiene ocho minutos para tomar su decisión; este tiempo se reduce a siete minutos en la segunda ronda, cinco minutos en las rondas 3-6 y solo cuatro minutos en la última. Si un equipo no entrega su tarjeta con el nombre del jugador antes de que el reloj llegue a cero, el siguiente equipo en el orden puede realizar su selección de inmediato.

Un componente estratégico fundamental son los intercambios o “trades”. Los equipos pueden negociar sus posiciones en el Draft, entregando selecciones actuales o futuras a cambio de jugadores veteranos o de una posición más alta en el orden de ese año. Además, la liga otorga “selecciones compensatorias” a los equipos que perdieron jugadores importantes en la agencia libre el año anterior, lo que añade una capa extra de complejidad al inventario de turnos que cada franquicia maneja.

¡BIENVENIDOS AL TERCER DÍA DEL NFL DRAFT 2026!

El tercer día del NFL Draft 2026 marca el momento más crítico para la profundidad del roster. Mientras las primeras rondas buscan estrellas, el sábado se trata de encontrar jugadores de rol, especialistas en equipos especiales y prospectos con rasgos atléticos de élite que necesitan desarrollo. Con el reloj corriendo a solo cuatro minutos por selección, las gerencias generales deben ejecutar sus planes con precisión quirúrgica para capitalizar el valor acumulado en sus tableros.

En este momento, Buffalo está “on the clock”. Tras los movimientos de las primeras dos jornadas, los Bills entran a esta fase con necesidades puntuales para fortalecer su rotación y asegurar que el talento joven complemente su estructura actual. Históricamente, las franquicias que dominan estas rondas finales son las que logran sostenerse competitivamente a largo plazo, convirtiendo selecciones de bajo costo en piezas de impacto inmediato.

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