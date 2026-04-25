Texans y Raquel Rodriguez se apoderan de Monterrey en el Draft de la NFL 2026

La estrella de la WWE anunció un pick de Houston desde Monterrey

Houston Texans anuncia un pick del NFL Draft 2026 en el Tec de Monterrey

La fiesta del Draft de la NFL 2026 llegó hasta México, específicamente a Monterrey, Nuevo León, en donde la casa de los Borregos del Tec se transformó en el hogar de los Houston Texans.

La franquicia que este año festeja su aniversario 25 en la máxima liga de fútbol americano continúa expandiendo sus fronteras, siendo México uno de sus mercados más importantes, por lo que decidieron trabajar en conjunto con el programa más grande del país en los últimos años dentro del emparrillado. El azul de Borregos se volvió un poco más oscuro y se combinó con el rojo, por lo que la afición regiomontana de los Texans se hizo presente para vivir el Draft y para presenciar un torneo de flag football femenil, yendo de la mano con la proyección que tiene la NFL con el “tocho” rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Es muy común que la NFL anuncie selecciones del Draft desde cualquier lugar del mundo, sobretodo en el tercer día cuando se viven de la cuarta a la séptima y última ronda. Este año, el pick 106 global se cantó desde el Estadio Banorte, en donde los Houston Texans seleccionaron a Febechi Nwaiwu, liniero ofensivo de los Oklahoma Sooners.

La encargada de anunciar el pick fue nada más y nada menos que la estrella de la WWE, Raquel Rodriguez, quien tiene raíces mexicanas y es aficionada de los Texans tras crecer en La Feria, Texas.

“Me siento bien emocionada, bien orgullosa de tener esta oportunidad de vivir este momento con mis Texans, especialmente porque yo soy de Texas, los Texans están muy cerquita a mi corazón. Tener este momento fue algo increíble para mí, para mi vida y mi carrera también”, compartió la luchadora.

Pick 106 LIVE from Monterrey, MX with @RaquelWWE‼️ pic.twitter.com/zXfz6cj6Rl — Houston Texans (@HoustonTexans) April 25, 2026

Antes de que Raquel se adentrara al mundo del ring, vivió de primera mano el fútbol americano, el deporte más grande de su estado natal: “Soy texana y en Texas el fútbol americano es todo, crecí mirando el juego, viendo los juegos y ser parte de este equipo es increíble”.

Aun así, Raquel no olvida sus raíces y por eso es que fue elegida para venir a la Sultana del Norte, pues es una ciudad con la que se identifica e incluso, apoya a los equipos que radican en Monterrey: “Tengo familia aquí, es muy cerquita para mi así que estamos felices de estar visitando y comiendo tacos buenísimos. Estoy emocionado por ver qué más pasa este día porque vamos a ir al juego de los Tigres”.

Hoy por hoy, Raquel Rodriguez es una de las máximas representantes latinoamericanas de la lucha libre y del deporte en general en los Estados Unidos, por ende, mandó un mensaje para todos los jugadores con raíces latinas que están subiendo al profesionalismo en el presente Draft de la NFL, como Fernando Mendoza que vestirá los colores de Raiders, o como Jacob Rodriguez que jugará con Dolphins.

“Mi consejo es que se queden ciertos con quien son, 100% con quién eres y representa eso con todo lo que tienes. Yo siempre digo que mi corazón es mexicano, sí nací en Texas, pero mi corazón es mexicano, mi cultura es mexicana, amo a los mexicanos y estoy bien orgullosa de representarlos también”, comentó la estrella de WWE.

En cuanto a su carrera se refiere, Raquel fue directa con sus objetivos a futuro cercano, visualizándose en lo más alto de la lucha libre a nivel mundial.

“Vienen muchas cosas para mí. Puedo ganar un campeonato, dos campeonatos si me voy a los campeonatos de parejas otra vez es posible, y también el año que viene para Wrestlemania, yo voy a estar luchando como campeona, van a ver. Y también el campeonato de AAA se mira muy bonito ¿no? Reina de reinas, aquí voy”.

En Monterrey se combinaron el fútbol americano y la lucha libre, dos deportes en los que México siempre es protagonista. Con Raquel Rodriguez como voz y símbolo, el mensaje quedó claro, el talento latino está más presente que nunca, ya sea en un emparrillado o sobre un ring.

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