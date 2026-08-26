Copa Promesas 2026-27: Liga MX, Premier y TDP unen fuerzas por el talento joven

Publicado por Adriana Díaz

Te contamos todo sobre la nueva competencia de categoría sub 21 que formará parte del modelo de fútbol impulsado por la Federación Mexicana de Fútbol

Copa Promesas 2026-27: Liga MX, Premier y TDP unen fuerzas por el talento joven
¿Qué es la Copa Promesas del fútbol mexicano? | @LigaBBVAMX

La Liga MX, la Liga Premier y la Liga TDP (tercera división) presentaron la Copa Promesas 2026-2027, una nueva competencia de categoría sub 21 que formará parte del modelo de fútbol impulsado por la Federación Mexicana de Fútbol. El torneo reunirá a 64 equipos de diferentes niveles, con el objetivo de ampliar los espacios de competencia para los jugadores que forman parte de las categorías de desarrollo.

La competencia contará con la participación de los 18 clubes de la Liga MX, además de 15 representantes de la Liga Premier y 31 de la Liga TDP. Los equipos serán distribuidos en 16 grupos regionales de cuatro integrantes cada uno, lo que permitirá enfrentar a las fuerzas básicas de los clubes del máximo circuito con conjuntos pertenecientes a las otras dos categorías.

La Copa Promesas estará destinada a futbolistas de las generaciones 2005-2006, 2007-2008, 2009 y posteriores. Uno de los puntos establecidos para el torneo será la presencia de visores de los clubes de la Liga MX y de la selección mexicana durante los partidos, por lo que los participantes tendrán la posibilidad de ser observados a lo largo de la competencia.

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El calendario comenzará el 8 de septiembre de 2026 y concluirá el 13 de abril de 2027. De acuerdo con la información presentada por la Liga MX, el certamen busca funcionar como un espacio de desarrollo, aprendizaje y proyección para los jugadores jóvenes, además de aumentar la competencia entre instituciones pertenecientes a diferentes divisiones del fútbol mexicano.

La creación de esta copa se incorpora a las iniciativas dirigidas a las categorías de formación dentro del nuevo modelo del fútbol mexicano. La Liga MX señaló que el proyecto pretende fortalecer el trabajo de fuerzas básicas y generar oportunidades para los jóvenes. Así los grupos:

GRUPO 1GRUPO 2
FC JuárezRayados de Monterrey
La Tribu de Cd. Juárez (LP)Tigres UANL
Deportivo Etchojoa (TDP)Héroes de Zaci FC (LP)
Soles de Sonora (TDP)Club de Fútbol Cadereyta (TDP)
GRUPO 3GRUPO 4
Santos LagunaNecaxa
Saltillo Soccer FC (LP)Club Atlético San Luis
Club Calor (TDP)Club Deportivo Irapuato (LP)
Irritilas FC (TDP)CEFOR Promotora San Luis (TDP)
GRUPO 5GRUPO 6
Club TijuanaTigres de Álica FC
Club de Fútbol Delfines BajaClub Deportivo Halcones de Nayarit
Club de Fútbol Datileros San Luis RCXalisco FC
Club Atlético TijuanaAtlético Nayarit
GRUPO 7GRUPO 8
Club GuadalajaraClub Atlas
ACF ZapotlanejoClub Deportivo Ayense
Diablos Tesistán FCTapatíos Soccer FC
Deportivo Zamora FCDeportivo Cafessa
GRUPO 9GRUPO 10
Club LeónClub Gallos Blancos de Querétaro
Gorilas FCClub Celaya
Atl. Morelia – Universidad MichoacanaTitanes de Querétaro
La Piedad Imperial Fútbol ClubEstudiantes de Querétaro FC
GRUPO 11GRUPO 12
Club Puebla FCClub Pachuca
Racing de VeracruzAtlético Hidalgo
Dragones de OaxacaDeportivo Yautepec FC
Tlapa FCÁguilas UAGRO
GRUPO 13GRUPO 14
Club Deportivo TolucaClub Universidad Nacional
Artesanos Metepec FCClub América
Cordobés Fútbol ClubHuracanes Izcalli FC
Orishas Tepeji FCAztecas AMF Soccer
GRUPO 15GRUPO 16
Club Cruz AzulInter Playa del Carmen
Club AtlanteBoston Cancún FC
FC Halcones NegrosDeportiva Venados
Fútbol Club PolitécnicoEjidatarios Bonfil FC

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