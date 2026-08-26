Copa Promesas 2026-27: Liga MX, Premier y TDP unen fuerzas por el talento joven

Te contamos todo sobre la nueva competencia de categoría sub 21 que formará parte del modelo de fútbol impulsado por la Federación Mexicana de Fútbol

¿Qué es la Copa Promesas del fútbol mexicano? | @LigaBBVAMX

La Liga MX, la Liga Premier y la Liga TDP (tercera división) presentaron la Copa Promesas 2026-2027, una nueva competencia de categoría sub 21 que formará parte del modelo de fútbol impulsado por la Federación Mexicana de Fútbol. El torneo reunirá a 64 equipos de diferentes niveles, con el objetivo de ampliar los espacios de competencia para los jugadores que forman parte de las categorías de desarrollo.

La competencia contará con la participación de los 18 clubes de la Liga MX, además de 15 representantes de la Liga Premier y 31 de la Liga TDP. Los equipos serán distribuidos en 16 grupos regionales de cuatro integrantes cada uno, lo que permitirá enfrentar a las fuerzas básicas de los clubes del máximo circuito con conjuntos pertenecientes a las otras dos categorías.

La Copa Promesas estará destinada a futbolistas de las generaciones 2005-2006, 2007-2008, 2009 y posteriores. Uno de los puntos establecidos para el torneo será la presencia de visores de los clubes de la Liga MX y de la selección mexicana durante los partidos, por lo que los participantes tendrán la posibilidad de ser observados a lo largo de la competencia.

A continuación, los grupos para la competencia: pic.twitter.com/AidWXmk6DG — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 26, 2026

El calendario comenzará el 8 de septiembre de 2026 y concluirá el 13 de abril de 2027. De acuerdo con la información presentada por la Liga MX, el certamen busca funcionar como un espacio de desarrollo, aprendizaje y proyección para los jugadores jóvenes, además de aumentar la competencia entre instituciones pertenecientes a diferentes divisiones del fútbol mexicano.

La creación de esta copa se incorpora a las iniciativas dirigidas a las categorías de formación dentro del nuevo modelo del fútbol mexicano. La Liga MX señaló que el proyecto pretende fortalecer el trabajo de fuerzas básicas y generar oportunidades para los jóvenes. Así los grupos:

GRUPO 1 GRUPO 2 FC Juárez Rayados de Monterrey La Tribu de Cd. Juárez (LP) Tigres UANL Deportivo Etchojoa (TDP) Héroes de Zaci FC (LP) Soles de Sonora (TDP) Club de Fútbol Cadereyta (TDP)

GRUPO 3 GRUPO 4 Santos Laguna Necaxa Saltillo Soccer FC (LP) Club Atlético San Luis Club Calor (TDP) Club Deportivo Irapuato (LP) Irritilas FC (TDP) CEFOR Promotora San Luis (TDP)

GRUPO 5 GRUPO 6 Club Tijuana Tigres de Álica FC Club de Fútbol Delfines Baja Club Deportivo Halcones de Nayarit Club de Fútbol Datileros San Luis RC Xalisco FC Club Atlético Tijuana Atlético Nayarit

GRUPO 7 GRUPO 8 Club Guadalajara Club Atlas ACF Zapotlanejo Club Deportivo Ayense Diablos Tesistán FC Tapatíos Soccer FC Deportivo Zamora FC Deportivo Cafessa

GRUPO 9 GRUPO 10 Club León Club Gallos Blancos de Querétaro Gorilas FC Club Celaya Atl. Morelia – Universidad Michoacana Titanes de Querétaro La Piedad Imperial Fútbol Club Estudiantes de Querétaro FC

GRUPO 11 GRUPO 12 Club Puebla FC Club Pachuca Racing de Veracruz Atlético Hidalgo Dragones de Oaxaca Deportivo Yautepec FC Tlapa FC Águilas UAGRO

GRUPO 13 GRUPO 14 Club Deportivo Toluca Club Universidad Nacional Artesanos Metepec FC Club América Cordobés Fútbol Club Huracanes Izcalli FC Orishas Tepeji FC Aztecas AMF Soccer

GRUPO 15 GRUPO 16 Club Cruz Azul Inter Playa del Carmen Club Atlante Boston Cancún FC FC Halcones Negros Deportiva Venados Fútbol Club Politécnico Ejidatarios Bonfil FC

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