Raúl ‘Pantera’ Zúñiga, baja del América: es intervenido por lesión de cartílago en la rodilla

El delantero colombiano fue intervenido por una lesión en el cóndilo medial y su regreso dependerá de su evolución

Zúñiga está borrado bajo las órdenes de Guillermo Almada | Imago7

América informó el estado médico de Raúl ‘Pantera’ Zúñiga, quien fue sometido a una intervención quirúrgica después de presentar una lesión de cartílago en el cóndilo medial. El club azulcrema detalló que el procedimiento fue exitoso y señaló que el tiempo de recuperación del delantero colombiano estará sujeto a su evolución.

A través de un comunicado, las Águilas informaron: “El Club América informa que Raúl Zúñiga presentó una lesión de cartílago en cóndilo medial, misma que fue tratada con una intervención exitosa. La recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”. La institución no estableció un periodo específico para su regreso a la actividad.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que Raúl Zúñiga presentó una lesión de cartílago en cóndilo medial, misma que fue tratada con una intervención exitosa.



La recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/rPG6Xn9TDT — Club América (@ClubAmerica) August 26, 2026

José Raúl Zúñiga, de 32 años de edad, llegó al América para el torneo Apertura 2025 procedente de Tijuana, después de convertirse en campeón de goleo de la Liga MX durante el Clausura 2025. El atacante colombiano se incorporó como una alternativa ofensiva para el conjunto azulcrema y utiliza el dorsal número 19.

Desde su llegada a Coapa, el delantero ha disputado 28 partidos de Liga MX entre el Apertura 2025, Clausura 2026 y lo que va del Apertura 2026, con un registro de cuatro goles. Sin embargo, durante el actual torneo no ha tenido participación bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, quien no lo ha considerado para los encuentros de su mandato.

La lesión llega en un momento donde el conjunto capitalino cuenta con otras opciones para la posición de centro delantero. El club incorporó recientemente a Miguel Ángel Borja, quien podría tener sus primeros minutos ante Puebla, además de contar con Henry Martín y Patricio Salas como alternativas ofensivas para el esquema del entrenador uruguayo.

Antes del anuncio de la lesión, habían surgido reportes sobre una posible salida de Zúñiga de Coapa, debido a que el club buscaba encontrarle acomodo durante el mercado de fichajes. La situación médica ahora condiciona cualquier movimiento relacionado con el futuro del atacante colombiano.

El equipo atraviesa un buen inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX, donde se mantiene como líder general con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate. Las Águilas también presumen la segunda mejor ofensiva del campeonato con 10 goles anotados, solo por detrás de Monterrey.

Con la intervención realizada, Zúñiga comenzará su proceso de recuperación bajo seguimiento del cuerpo médico del América. El club determinará su retorno a los entrenamientos y a la competencia oficial conforme avance su evolución física.

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