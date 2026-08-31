El expediente ‘tricolor’ de Lionel Messi: 13 partidos que marcaron una era entre Colombia y Argentina

Lionel Messi disputó 13 partidos ante la Selección Colombia, ganó siete, perdió dos, anotó cinco goles y otorgó tres asistencias.

Lionel Messi vs Colombia | Vizzor

El lunes 31 de agosto una noticia sacudió el fútbol mundial. Lionel Andrés Messi Cuccittini anunció su retiro de la Selección Argentina y con ello se pone fin a una historia de 20 años con la camiseta de la albiceleste. Un campeonato mundial y dos copas américa son los trofeos que aporta el número 10 a las vitrinas de equipo ‘gaucho’.

Ahora bien, la Selección Colombia ha sido uno de los equipos que ha vivido de cerca el proceso del astro argentino. Eliminatorias Sudamericanas y Copas América, han puesto a vibrar a todo el mundo del fútbol con los duelos entre colombianos y argentinos con Lionel Messi a bordo.

En total han sido 13 partidos entre Colombia y Argentina con la presencia del número 10, distribuidos en siete victorias, cuatro empates y dos derrotas. Encuentros en los que uno de los mejores jugadores de fútbol de toda la historia registró cinco goles y tres asistencias. Uno de los recuerdos más latentes entre toda la hinchada ‘tricolor’ fue la semifinal de Copa América 2021 y final del mismo torneo en el 2024.

Todos los partidos de Lionel Messi ante Colombia

02.07.2007 | Colombia 2-4 Argentina | Copa América 2007 (fase de grupos).

20.11.2007 | Colombia 2-1 Argentina | Eliminatorias Sudamericanas 2010.

06.06.2009 | Argentina 1-0 Colombia | Eliminatoria Sudamericanas 2010.

06.07.2011 | Argentina 0-0 Colombia | Copa América 2011 (fase de grupos).

15.11.2011 | Colombia 1-2 Argentina | Eliminatorias Sudamericanas 2014.

07.06.2013 | Argentina 0-0 Colombia | Eliminatorias Sudamericanas 2014.

26.06.2015 | Colombia 4-5 (penales) Argentina | Copa América 2015 (cuartos de final).

15.11.2016 | Argentina 3-0 Colombia | Eliminatorias Sudamericanas 2018.

15.06.2019 | Colombia 2-0 Argentina | Copa América (fase de grupos).

08.06.2021 | Colombia 2-2 Argentina | Eliminatorias Sudamericanas 2022.

06.07.2021| Colombia (3) 1-1 (4) (penales) Argentina | Copa América 2021 (semifinales).

14.07.2024 | Colombia 0-1 Argentina | Copa América 2024 (final).

10.06.2025 | Argentina 1-1 Colombia | Eliminatorias Sudamericanas 2026.

MÁS INFORMACIÓN: Los récords que Messi no pudo alcanzar antes de su retiro con Argentina

Todos los goles y asistencias de Lionel Messi enfrentando a la Selección Colombia

20.11.2007 | Colombia 2-1 Argentina (gol de Lionel Messi) | Eliminatorias Sudamericanas 2010.

15.11.2011 | Colombia 1-2 Argentina (el primer gol de Argentina fue de Lionel Messi) | Eliminatorias Sudamericanas 2014.

26.06.2015 | Colombia 4-5 (penales, Lionel Messi anotó el quinto penal) Argentina | Copa América 2015 (cuartos de final).

15.11.2016 | Argentina 3-0 Colombia (un gol y dos asistencias de Lionel Messi) | Eliminatorias Sudamericanas 2018.

06.07.2021| Colombia (3) 1-1 (4) (asistencia en los 90 minutos y anotó su penal) Argentina | Copa América 2021 (semifinales).

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