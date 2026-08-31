Lionel Messi y su historial contra selecciones de Centroamérica

A lo largo de su carrera, Messi enfrentó a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua.

Messi ante Panamá en la Copa América 2016 | imago7

Lionel Messi construyó una extensa trayectoria con la Selección Argentina, en la que disputó 207 partidos y marcó 125 goles. Dentro de ese recorrido al que le puso final este lunes 31 de agosto, el capitán albiceleste también se cruzó con varios combinados de Centroamérica y dejó números que reflejan su efectividad frente a los rivales de la región.

A lo largo de su carrera, Messi enfrentó a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua. Fueron ocho partidos en total y Argentina ganó todos. El delantero convirtió 13 goles en esos encuentros, con Guatemala como la selección a la que más veces logró marcarle.

Sin embargo, el registro no incluye a todos los países de Centroamérica. Messi nunca sumó minutos frente a El Salvador ni Belice. En el caso salvadoreño, estuvo entre los suplentes en el amistoso de 2015 sin ingresar, mientras que tampoco participó del duelo de 2024 debido a una lesión.

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Guatemala, el rival al que más goles le hizo Messi

Guatemala fue el rival centroamericano que más sufrió al delantero argentino. Messi disputó dos partidos contra la Bicolor y convirtió cinco goles. En 2013 anotó un triplete en el triunfo de Argentina por 4-0, mientras que en 2024 volvió a marcar por duplicado en una victoria por 4-1.

Panamá aparece después con cuatro goles recibidos en dos encuentros. En la Copa América Centenario 2016, Messi ingresó durante el segundo tiempo y marcó tres veces en apenas 29 minutos para encaminar el 5-0. En 2023 volvió a convertir contra los panameños, esta vez con un tiro libre en el 2-0 de Argentina.

Honduras fue otro de los rivales a los que Messi enfrentó dos veces. En 2016, Argentina ganó 1-0 con un gol de Gonzalo Higuaín. En aquel partido, el argentino recibió un golpe en la zona lumbar y dejó el campo. En 2022 tuvo su revancha goleadora con un doblete en el triunfo por 3-0.

Nicaragua recibió dos goles de Messi en el único enfrentamiento entre ambos. El partido se disputó en 2019 y terminó con victoria argentina por 5-1. El delantero marcó los dos tantos durante el primer tiempo y fue sustituido en el descanso, tal como estaba previsto.

Costa Rica fue la excepción. Messi disputó un partido ante los ticos, en la Copa América 2011, y Argentina ganó 3-0. Aunque no marcó, tuvo participación en dos tantos al asistir a Sergio Agüero y Ángel Di María. Su balance ante Centroamérica terminó con ocho partidos, ocho victorias y 13 goles, con Guatemala en la cima del listado con cinco tantos recibidos.

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