Rayados, satisfecho con el trabajo de Matías Almeyda en el banquillo

El ‘Pelado’ suma seis triunfos en diez partidos dirigidos, entre la Liga MX y la Leagues Cup. Enfrentará su primer gran reto a media semana enfrentando al América en las semifinales del torneo binacional

El argentino se encuentra en labor de reestructuración de La Pandilla | Imago7

Matías Almeyda cumplió sus primeros 10 partidos al frente de Rayados de Monterrey y la directiva albiazul considera que su regreso al futbol mexicano ha sido un acierto, después de ocho años fuera de la Liga MX.

“Creemos que el club ha hecho un gran esfuerzo y una gran contratación para poder traer a Matías nuevamente al fútbol mexicano. Estamos muy contentos con lo que hemos incorporado para darle más potencial al plantel”, declaró Walter Ervitti, director deportivo del Club de Futbol Monterrey.

El respaldo llega en un momento importante para el proyecto de Almeyda, ya que Monterrey se encuentra instalado en las semifinales de la Leagues Cup 2026, donde enfrentará al América en Carson, California, por un boleto a la final.

Matías Almeyda suma seis triunfos en sus primeros 10 partidos con Monterrey

El balance inicial del entrenador argentino deja a Rayados con seis victorias y cuatro derrotas entre Liga MX y Leagues Cup.

Aunque Monterrey viene de sufrir dos descalabros consecutivos en el Apertura 2026, el equipo ha conseguido mantenerse competitivo en ambos torneos y ha mostrado una versión especialmente sólida en la competencia internacional.

La clasificación a semifinales de Leagues Cup se convirtió hasta ahora en el principal resultado del proceso de Almeyda, quien tiene la oportunidad de disputar su primera final apenas unas semanas después de asumir el cargo.

Monterrey evita polémica por calendario de Leagues Cup

La clasificación también modificó la agenda de Rayados para los próximos días, los cuatro semifinalistas de la Leagues Cup permanecerán durante la semana completa en Estados Unidos para disputar la recta final del torneo, por lo que sus compromisos de la jornada 7 del Apertura 2026 tendrán que ser reprogramados.

Walter Ervitti descartó que esta situación represente una ventaja para Monterrey y evitó entrar en polémica sobre la organización del calendario. “Nosotros, como ya lo han dicho los jugadores y el entrenador, no estamos para opinar de cómo se organiza ni para pensar qué parte es más ventajosa que la otra. Tenemos que enfrentar el partido, no poner excusas y disputarlo como corresponde”, destacó.

América será la primera gran prueba del proyecto de Almeyda

El respaldo de la directiva llega justo antes de uno de los partidos más importantes del semestre. Monterrey enfrentará al América en Carson con la posibilidad de instalarse en la final de la Leagues Cup y confirmar que el buen arranque del proceso no se limita solamente a sensaciones positivas.

Después de 10 partidos, la directiva ya dio su voto de confianza. Ahora Matías Almeyda tendrá la oportunidad de transformar ese respaldo en su primera final como entrenador de Rayados.

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