Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Pasto y Deportivo Pereira por la fecha 8 del FPC.

Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira y dónde ver en vivo hoy 31 de agosto de 2026?

El enfrentamiento entre pastusos y pereiranos que se llevará a cabo en el Estadio La Libertad, dará inicio a partir de las seis de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las cinco de la tarde.

Alineaciones Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira: así salen a la fecha 8 de la Liga Betplay 2026 II

Pasto: Giovanni Banguera; Santiago Jiménez, Joyce Ossa, Enrique Serje, Hervin Goyes; Diego Chávez, Harrinson Mancilla, Matías Pisano; Mayer Gil, Jorge Obregón y Patrick Preciado. D.T.: René Rosero .

Giovanni Banguera; Santiago Jiménez, Joyce Ossa, Enrique Serje, Hervin Goyes; Diego Chávez, Harrinson Mancilla, Matías Pisano; Mayer Gil, Jorge Obregón y Patrick Preciado. . Pereira: Juan Betancourth; Eber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera, Jordy Monroy, Miguel Aguirre; Jhon Largacha y Marco Pérez. D.T.: Arturo Reyes.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de Liga BetPlay 2026?

El favorito para el juego que tendrá lugar en la capital nariñense tiene como favorito al Deportivo Pasto. Los ítems de la localía en el Estadio La Libertad y su posible cambio de ideología con la salida de Jonathan Risueño les da la primera opción para llevarse los tres puntos.

Por su parte, el Deportivo Pereira busca salir del bache futbolístico de resultados que viene experimentado desde hace un buen tiempo y carga con la presión mental de lo sucedido en la ‘perla’ de lotun el pasado 10 de agosto.

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