El descalabro de Independiente Medellín, a la luz de los números: el Poderoso está en riesgo de quedarse sin cuadrangulares

El rendimiento del equipo antioqueño permite dividir sus partidos jugados en dos mitades completamente opuestas.

Diseño de Luis Amaranto Perea. – Vizzor Image.

En la liga tan irregular como la colombiana, es normal ver tropiezos de los equipos dominantes, pero lo que le está sucediendo a Independiente Medellín en esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II es un auténtico descalabro. Hasta hace un mes, el Poderoso estaba consolidado dentro del grupo de parciales clasificados y con el objetivo de pelear por la ventaja deportiva de cara a la instancia semifinal. Todo ha cambiado.

El equipo antioqueño se ha desinflado por completo en su idea de juego que tan buenos comentarios le valió al inicio del campeonato y ahora está viendo cómo el riesgo de quedarse sin cuadrangulares aumenta. El análisis numérico del rendimiento demuestra que el proyecto de Luis Amaranto Perea se ha venido casi al suelo y deja conclusiones sobre las razones para semejante bajonazo.

Observando los 16 partidos de la primera fase que el equipo paisa ha disputados hasta el momento, se ve una oportunidad inmejorable para dividirlos en dos mitades iguales y explicar qué fue lo que sucedió en cada una. Es cierto que ha tenido varias bajas por lesión, pero otro factor que pesa muchísimo es la calidad de los rivales contra los que tuvo que medirse.

Primera mitad: aprovechando a los chicos

Recientemente, hay algunas voces que andan asignando rótulos de tamaño mayos a equipos que tienen títulos que se pueden contar con una sola mano. Aquí no se va a entrar a hacer comentarios innecesarios políticamente correctos, sino que se hablará bien claro: la liga colombiana está llena de clubes pequeños y haber enfrentado a buena cantidad de ellos le dio al Poderoso cierta comodidad en la primera parte de lo disputado este semestre.

A excepción de Deportivo Cali, todos los otros rivales de esta parte del campeonato ofrecieron una menor exigencia por su condición natural. De esos ocho partidos, Medellín ganó cinco, empató uno y perdió dos. El rendimiento fue de un 66,66 % con el que cualquier equipo que logra sostenerlo asegura por mucho su presencia en la siguiente instancia. Anotó 15 goles y recibió 10, teniendo como gran alerta las dos caídas frente a Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, que ya peleaban por su permanencia en primera división.

Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto. Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali. Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo. Independiente Medellín 2-1 Llaneros. Deportivo Pereira 0-3 Independiente Medellín. Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín. Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín.

Segunda mitad: declive absoluto

Como es lógico con lo ya explicado, la segunda parte del registro le presentó a rivales de más peso y competitividad. Fue entonces cuando las falencias se empezaron a notar más con las lesiones, siendo la más relevante la de Juan Fernando Quintero. Lo mostrado por el Poderoso ni siquiera entró en la normal irregularidad, sino que encontró un lugar bajísimo del que no ha salido.

Fueron dos triunfos, un empate y cinco derrotas. El descalabro total queda reflejado con un pobrísimo 43,75 % en el rendimiento de ese segundo lote de compromisos. En materia goles, apuntó ocho a favor y 14 en contra, teniendo como común denominador que nunca logró dejar el arco en cero. La inseguridad creativa dejó de ser la mayor preocupación y la línea defensiva pasó a ser un tema de urgente revisión.

Independiente Medellín 2-1 Jaguares. Junior 2-0 Independiente Medellín. Independiente Medellín 2-2 Millonarios. Independiente Medellín 0-1 Santa Fe. América de Cali 1-2 Independiente Medellín. Independiente Medellín 0-2 Once Caldas. Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín. Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín.

¿Independiente Medellín clasificará?

En días recientes, Claro Sports publicó un artículo en el cual explicaba todo lo relativo al umbral de clasificación, siendo este el puntaje mínimo necesario para que el octavo avance. En ello se decía que no es un número fijo y que varía según los resultados que se van presentando. No obstante, sí se puede afirmar con total claridad que, actualmente, esa cifra se está calculando entre 27 y 29 unidades.

Primero, consolidar que el rendimiento total de Independiente Medellín es de un 47,91 %, producto de 23 puntos en los 16 partidos jugados. Con lo que se venía diciendo sobre el umbral de clasificación, ya se observa que el Poderoso necesitará, como mínimo, un triunfo y un empate en los tres partidos que le quedan por disputar. Los encuentros que le quedan son frente a Alianza en el Atanasio Girardot y las visitas a Fortaleza y Águilas Doradas. Opciones tiene; juego, quién sabe.

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