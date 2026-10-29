Isaac del Toro, entre los 10 mejores ciclistas del mundo: nominado al Vélo d’Or 2026

Tras conseguir 12 victorias y subir al podio del Tour de Francia, el bajacaliforniano competirá por el reconocimiento que se entregará el 28 de noviembre en Mónaco

Isaac del Toro pone a México entre la élite | Reuters

Isaac del Toro continúa colocando el nombre de México entre las principales figuras del ciclismo internacional. Después de una temporada en la que consiguió 12 victorias y se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia, el corredor de 22 años fue incluido entre los 10 finalistas al Vélo d’Or 2026, reconocimiento que distingue al mejor ciclista de ruta del año. El originario de Ensenada, Baja California, es además el único representante de Latinoamérica que aparece en la lista de candidatos anunciada este jueves 29 de octubre.

La nominación representa un nuevo paso en la trayectoria del integrante del UAE Team Emirates-XRG, quien competirá por el galardón que entrega la revista francesa Vélo Magazine. Se trata de su segunda candidatura consecutiva, luego de haber figurado entre los aspirantes en 2025. Sin embargo, esta vez llega con resultados que lo colocaron entre los protagonistas de las principales competencias del calendario y que le permitieron cerrar el año en el tercer lugar del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El mexicano comparte la lista con algunos de los nombres que han dominado el ciclismo durante los últimos años, como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel y Wout van Aert. También están nominados Enric Mas, Felix Gall, Paul Seixas y Brandon McNulty. Un dato que destaca es que UAE Team Emirates-XRG cuenta con tres representantes: Del Toro, Pogacar y McNulty, una muestra de los resultados obtenidos por la escuadra durante la temporada.

Del Toro compite por el Vélo d’Or 2026 contra Pogacar, Vingegaard y Evenepoel

Las 12 victorias que llevaron a Isaac del Toro a competir por el Vélo d’Or 2026

La candidatura del bajacaliforniano está respaldada por una campaña en la que conquistó cuatro títulos de clasificación general y sumó 12 triunfos profesionales. Su actividad comenzó con la victoria en el UAE Tour, donde también ganó dos etapas, antes de proclamarse campeón de la Tirreno-Adriático. Con este último resultado se convirtió en el primer ciclista mexicano en conquistar la competencia italiana, confirmando su capacidad para disputar carreras por etapas frente a corredores con mayor experiencia.

Su temporada también estuvo marcada por una pausa obligada. Durante la Vuelta al País Vasco sufrió una caída que le provocó una lesión muscular en el muslo derecho y lo mantuvo alejado de las competencias durante casi dos meses. No obstante, regresó en junio con dos victorias de etapa y el título general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, resultados que le permitieron recuperar ritmo antes de afrontar uno de los compromisos más importantes de su carrera: el Tour de Francia.

Fue precisamente en la competencia francesa donde el mexicano consiguió el resultado de mayor impacto internacional. En su primera participación, Del Toro ganó la segunda etapa, con llegada en Barcelona, y concluyó en el tercer lugar de la clasificación general, a nueve minutos y 42 segundos de su compañero Tadej Pogacar. Además, conquistó el maillot blanco como mejor ciclista joven, después de completar las tres semanas de competencia frente a los principales especialistas del pelotón.

Su actuación también tuvo un significado para el deporte mexicano. Del Toro se convirtió en el primer representante nacional en terminar entre los tres primeros de la clasificación general del Tour de Francia, además de ser el segundo en ganar una etapa, después de Raúl Alcalá en 1990. El ensenadense consiguió estos resultados tras casi tres décadas sin participación mexicana en la carrera, ampliando los antecedentes de México en una de las competencias más reconocidas del ciclismo mundial.

El cierre de su campaña también aportó resultados a su candidatura. Ganó el Lidl Deutschland Tour y el Gran Premio de Montreal, este último después de superar al francés Paul Seixas en el esprint final. A ello se sumaron sus actuaciones en el Campeonato Mundial de Ciclismo, donde terminó quinto en la prueba de ruta élite y sexto en la contrarreloj individual. Estos resultados le permitieron completar una temporada con triunfos en distintos formatos, desde carreras de un día hasta competencias de varias etapas.

¿Qué es el Vélo d’Or y cuándo se conocerá al ganador de 2026?

El Vélo d’Or, conocido como la Bicicleta de Oro, es un premio creado en 1992 por la revista francesa Vélo Magazine, que reconoce el rendimiento de los ciclistas a lo largo de la temporada. Para elegir al ganador, un jurado internacional de periodistas especializados selecciona a cinco corredores de los diez finalistas y les asigna una puntuación de cinco a un punto, según el orden de su votación. El reconocimiento será entregado el 28 de noviembre de 2026 en Mónaco, durante una ceremonia en la que también se premiará a las representantes de la rama femenil y otras categorías.

Entre los candidatos aparece Tadej Pogacar, quien ha ganado el galardón en tres ocasiones, en 2021, 2024 y 2025, y vuelve a competir por el reconocimiento después de conquistar el Tour de Francia y varias clásicas durante 2026. Para Isaac del Toro, su segunda nominación llega después de una temporada que ya concluyó y en la que consiguió resultados inéditos para México. Ahora, el ciclista de Baja California tendrá la oportunidad de cerrar el año con un premio individual que lo colocaría entre los ganadores del Vélo d’Or, mientras su trayectoria continúa abriendo espacio al ciclismo mexicano en las principales competencias internacionales.