Las calificaciones del NFL Draft 2026: ¿Qué equipos tuvieron un mejor reclutamiento colegial?

Ponemos en la balanza las selecciones del Draft de cada equipo. ¿Quiénes fueron los mejores y quiénes los peores?

Las calificaciones del NFL Draft 2026 | Imagn Images/Getty Images via AFP

Terminó el NFL Draft 2026. Generalmente hay que esperar tres años para valorar una generación, pero de momento podemos ver qué equipos cubrieron sus principales huecos y qué jugadores tomaron respecto a la mayoría de valoraciones de especialistas.

Ponemos las 257 selecciones de los 32 equipos en la balanza para ver los equipos que lo hicieron mejor y los que lo hicieron peor.

Ganadores

Cleveland Browns

Como Atlanta, hay que obviar un poco la posición de quarterback y el tridente Watson-Sanders-Gabriel. La línea ofensiva fue atendida en la agencia libre y sumaron dos piezas más en el Draft, Spencer Fano para ser un tackle y Parker Brailsford, quien fuera el centro titular de Washington en la temporada que llegaron a la final de la NCAA y no desentonó dos años como titular en Alabama. En el Día 2 sumaron a tres jugadores que estaban en los rumores de la primera ronda: los receptores KC Concepcion y Denzel Boston, y el safety Emmanuel McNeil-Warren. Cerraron el Draft eligiendo a un QB más, Taylen Green, quien resulta ser el mariscal más atlético en la historia del Combine y quien sacaba agua de las piedras en Arkansas; le señalaban las pérdidas, pero mucho era en modo remontada, un tanto similar al caso de Mahomes en Texas Tech. Cerraron eligiendo dos ala cerrada para usar personal 12 junto a Harold Fannin, formación que el coach Todd Monken usaba mucho en Baltimore (con Mark Andrews y Isaiah Likely) y en Georgia (Brock Bowers y Darnell Washington).

Durante el Draft, algunos decían que los jugadores de habilidad de Cleveland (Judkins, Fannin, Boston, Concepcion, Jeudy) podrían ser vistos mejor si estuvieran en los Rams… y si somos objetivos, quizá tengan más profundidas que Los Angeles (Kyren, Davante, Puka, Whittington, Higbee, Parkinson, Ferguson). El tema también será el QB.

Las Vegas Raiders

En los últimos meses, Raiders está construyendo un plan que luce mucho mejor que el 2025 con Pete Carroll, similar a lo que hizo Chicago con la llegada de Ben Johnson. En la agencia libre apuntalaron la línea ofensiva para que su QB joven, Fernando Mendoza, no termine traumado a golpes (su pick de cuarta ronda, Trey Zuhn III, de Texas A&M, jugó en casi todas las posiciones de la línea ofensiva, lo que también les ayuda). El perímetro recibe dos posibles titulares en Treydan Stukes (safety de Arizona que sonaba para el final de la primera ronda) y Jermod McCoy (posiblemente el mejor córner, pero quien tiene incógnitas de salud por romperse el cruzado en enero de 2025). Mike Washington Jr. se suma al backfield, recordando la dupla Walker-Charbonnet que tenía el coach Kubiak en Seattle.

Falta un receptor (en este momento tienen a Jack Bech, Tre Tucker, Jalen Nailor y el nvoato Malik Benson), pero hay veteranos en la agencia libre que pudieran sumar. Y el QB hace al WR, no al revés.

Fernando Mendoza, nuevo QB de Raiders | Kirby Lee-Imagn Images

Tennessee Titans

Tennessee se hizo con un WR para ayudar a Cam Ward en Carnell Tate. Trajeron dos linieros que lucieron en escuelas no tan poderosas (Fernando Carmona de Arkansas y Pat Coogan, centro titular de los campeones Hoosiers). Se hicieron con un RB más en Nicholas Singleton, el mejor prospecto de corredor que llegara a Penn State desde Saquon Barkley. La defensa trajo un liniero defensivo grande en Keldric Faulk, quien lució poco en el esquema de Auburn, y le sumas a quien podría ser el ‘Fred Warner’ para el coach Saleh en Anthony Hill Jr.

Atlanta Falcons

No tuvieron pick de primera ronda y todo depende del rendimiento de Tua Tagovailoa o Michael Penix Jr. en la posición de quarterback, pero llevan dos años con selecciones bien interesantes en el Draft. En 2025 se hicieron con cuatro titulares en defensa (Jalon Walker, James Pearce Jr., Xavier Watts y Billy Bowman). En 2026 apuntalaron huecos como córner, al tomar a Aveion Terrell (el hermano de A.J.). Zachariah Branch, un tipo de gran velocidad, quien podría lucir junto a Drake London, Kyle Pitts y Bijan Robinson. En la sexta ronda, buscaron un home run al apostar Harold Perkins Jr., un linebacker que tuvo una de las mejores temporadas de novato en LSU en 2022, antes de que Brian Kelly le cambiara de posición por sus pistolas, bajara sus números y terminara lesionado. Les falta un tackle derecho, pero en la agencia libre habían firmado a Jawaan Taylor, por más que pareciera aventurado tenerle como titular en el protector del lado ciego de sus mariscales.

New Orleans Saints

Los Saints decidieron darle muchos ‘juguetes nuevos’ a Tyler Shough, yendo ‘All In’ con un mariscal en contrato de novato, como hicieron en el pasado muchos contendientes. Jordy Tyson, si está sano, es el mejor perfil atlético de WR en este Draft. Oscar Delp fue utilizado poco en Georgia, pero pinta a ser parte del personal 12 que le gusta a Kellen Moore. Bryce Lance, el hermano de Trey, pinta como otro WR de North Dakota State (Christian Watson). Barion Brown se perdió en el caos de Kentucky y luego LSU, pero era un prospecto cuatro estrellas.

La defensiva no tuvo tantos refuerzos, dejando dudas en la línea (Christen Miller puede presionar, pero en el interior) y en los esquineros, pero eso puede cubrirse con esquema y si la ofensiva les da la ventaja.

New York Jets

En este Draft, los Jets atacaron huecos en la línea defensiva (David Bailey), manos (Kenyon Sadiq y Omar Cooper Jr. harán mancuerna con Garrett Wilson, Mason Taylor y AD Mitchell… muchos contendientes no tienen tantas manos) y córner (D’Angelo Ponds, uno de los corazones del campeón Indiana). Y tienen tres picks de primera ronda el próximo año para ir por su QB, porque dudo seriamente que Geno Smith o Cade Klubnik estén bajo centro en 2027. El nivel de talento subió para Jersey Verde.

Carolina Panthers

Los campeones de la NFC Sur llegaron al Draft con poco talento top, pero tampoco huecos flagrantes. La lesión de Ikem Ekwonu la cubrireron en la primera ronda, al elegir a Monroe Freeling. Sumaron una pieza de rotación en su línea defensiva con Lee Hunter y luego tomaron dos jugadores que podrían terminar siendo titulares, Chris Brazzell II (un WR de gran tamaño y velocidad, aunque se rompió el cruzado y los receptores de los Tennessee Volunteers han sufrido al subir a la NFL, pero tiene más físico) y el esquinero Will Lee III de Texas A&M, un córner alto que podría ser pareja de Jaycee Horn.

Ty Simpson, primera selección de Rams en el NFL Draft 2026|Kiyoshi Mio-Imagn Images

Perdedores

Los Angeles Rams

Ty Simpson es ganador por caer en una situación relativamente estable y no ir a un sitio donde tendría que sacar agua de las piedras (Jets, Arizona, Pittsburgh), pero los Rams llegaron con dos huecos al Draft (WR3, línea ofensiva) y, salvo un novato de 25 años de tercera ronda (Keagen Trost), no atendieron esas posiciones en el Draft. Difícilmente el QB suplente o el quinto ala cerrada (Max Klare) podrá aportar mucho a un equipo que ha estado a par de jugadas del Super Bowl los últimos años. Puede que Sean McVay quiera innovar con personal pesado y usar 14 (1 RB, 4 TE), pero esta generación del Draft no pinta tener muchos jugadores que aporten en 2026.

San Francisco 49ers

Optaron por hacer cambios y salir de la primera ronda del Draft, pero su primer pick sorprendió a todos con De’Zhaun Stribling, un receptor que pocos tenían mejor que Denzel Boston, Germie Bernard y otros más. John Lynch asegura que lo tenían mejor valorado, pero viendo sus últimos Drafts, cuesta creerle. Tomar un corredor en tercera ronda (Kaelon Black), entrado en años y que no fuera invitado al Combine, también sorprende.

Jacksonville Jaguars

Difícil señalar a un equipo sin pick de primera ronda, pero Jacksonville usó su primera selección en un ala cerrada entrado en años y que no era titular en Texas A&M (Nate Boerkircher), y luego en un liniero defensivo de los Aggies que era parte de una amplia rotación (Albert Regis). Puede ser que les tengan un rol definido, pero parecieran selecciones anticipadas.

Arizona Cardinals

Jeremiyah Love puede ser el mejor jugador del Draft, pero podría seguir el destino de Ashton Jeanty, de no lucir detrás de una línea ofensiva deficiente, y ya es el corredor con más dinero garantizado en la historia pese a no jugar un snap en la NFL; económicamente, no es justificable esta decisión. Carson Beck en una de esas sea una sorpresa como QB, pero quizá no juegue mucho en su primer año tras Minshew y Brissett.

Seattle Seahawks

Hicieron varios cambios que les dio más de los cuatro picks iniciales que tenían, pero tomar a Jadarian Price en la primera ronda, un corredor que no era titular en Notre Dame, quien tuvo problemas de fumbles y en protección de pase. Suena arriesgado en primera ronda. En el Día 2 atendieron sus huecos en el perímetro, pero

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