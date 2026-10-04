Guastatoya vs Aurora en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Guastatoya y Aurora por la jornada 12 del Torneo Apertura de Guatemala.

Guastatoya vs Aurora, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Guastatoya vs Aurora! Los dos equipos se enfrentan por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Pecho Amarillo buscarán aprovechar la localía para continuar entre los primeros lugares, mientras que el conjunto aurinegro necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación.

Guastatoya llega al encuentro en la tercera posición con 19 puntos, luego de seis victorias, un empate y tres derrotas. El equipo dirigido por Martín García viene de conseguir un triunfo 2-1 como visitante frente a Comunicaciones, con dos goles de José Almanza, y ahora intentará darle continuidad a ese resultado jugando ante su afición.

Aurora, por su parte, ocupa el octavo puesto con 12 unidades, producto de cuatro triunfos y seis derrotas en diez presentaciones. El conjunto aurinegro buscará mejorar su rendimiento fuera de casa y recortar la distancia con los equipos ubicados en puestos de clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya vs Aurora hoy domingo 4 de octubre de 2026?

El encuentro entre Guastatoya y Aurora será el domingo 4 de octubre de 2026 a las 17:00 horas de Guatemala en el Estadio David Cordón Hichos. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Guastatoya vs Aurora para la jornada 12, al momento

Guastatoya y Aurora no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya : Rubén Escobar, José Almanza, Andy Contreras, Emanuel Yori, Marlon Sequén, Javier Estrada, Víctor Ávalos, Carlos Alvarado, Nicolas Lovato, Bryan Lemus, Denilson Sánchez. DT : Martín García.

: Rubén Escobar, José Almanza, Andy Contreras, Emanuel Yori, Marlon Sequén, Javier Estrada, Víctor Ávalos, Carlos Alvarado, Nicolas Lovato, Bryan Lemus, Denilson Sánchez. : Martín García. Aurora: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Marcos Acosta, Klisman García, Jose Grajeda, Roger Hernández, José Luis Vivas, Daniel Baján, Andres Echeverria, Héctor Morales. DT: Saúl Phillip

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones volvió a ganar con una remontada sobre Xelajú en el Mario Camposeco

Antecedentes del Guastatoya vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Guastatoya vs Aurora:

25 de julio de 2026 | Aurora 0-1 Guastatoya | Torneo Apertura

19 de marzo de 2026 | Aurora 0-1 Guastatoya | Torneo Clausura

28 de enero de 2026 | Guastatoya 2-2 Aurora | Torneo Clausura

28 de septiembre de 2025 | Guastatoya 3-2 Aurora | Torneo Apertura

20 de julio de 2025 | Aurroa 1-0 Guastatoya | Torneo Apertura

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