Portugal vs Noruega en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 4 de octubre

La selección portuguesa buscará seguir en la cima del su grupo y rezagar a los Vikingos al fondo del sector

Portugal vs Noruega, sigue el partido en vivo | Claro Sports

Portugal y Noruega vuelven a encontrarse este domingo 4 de octubre en la cuarta jornada de la UEFA Nations League 2026-27, ahora con el Estadio do Dragão de Oporto como escenario. El conjunto portugués llega como líder del Grupo A4 y con paso perfecto después de ganar sus primeros tres partidos, mientras los noruegos necesitan sumar después de encadenar dos derrotas.

El partido tendrá además dos focos principales. Portugal afrontará nuevamente un compromiso sin Cristiano Ronaldo, quien dejó la concentración tras la polémica surgida durante el anterior encuentro contra Noruega, mientras que el equipo visitante tendrá en Erling Haaland su principal referencia ofensiva. Desde Claro Sports podrás seguir las acciones, goles, resultado y las noticias que deje el partido entre portugueses y noruegos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Portugal vs Noruega hoy 4 de octubre de 2026?

El Portugal vs Noruega comenzará a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, este domingo 4 de octubre. El encuentro correspondiente a la jornada 4 del Grupo A4 tendrá como sede el Estadio do Dragão, en Oporto, Portugal. El partido se podrá ver en vivo por TV a través de la señal de Sky Sports.

Alineaciones del Equipo Portugal vs Noruega, al momento

Estas son las formaciones probables reportadas hasta el momento:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Gonçalo Ramos. DT: Jorge Jesus.

Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Oscar Bobb, Erling Haaland y Andreas Schjelderup. DT: Ståle Solbakken.

Antecedentes del Portugal vs Noruega y últimos resultados en la UEFA Nations League

Portugal tiene ventaja en el historial entre ambas selecciones. De acuerdo con los registros de UEFA, portugueses y noruegos se han enfrentado en 12 ocasiones, con nueve victorias de Portugal, dos empates y un triunfo de Noruega. El precedente más reciente ocurrió apenas el pasado 27 de septiembre, cuando los lusos ganaron 2-1 en Oslo, con goles de João Félix y Gonçalo Ramos; Erling Haaland marcó para el conjunto local.

Portugal llega a esta cuarta fecha como líder del Grupo A4 con nueve puntos de nueve posibles. Primero derrotó 1-0 a Gales, después venció 2-1 a Noruega y en su presentación más reciente superó 4-2 a Dinamarca, con anotaciones de João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix.

Noruega comenzó su participación con una victoria 3-2 sobre Dinamarca, pero posteriormente cayó 2-1 ante Portugal y perdió por el mismo marcador frente a Gales. El equipo de Haaland llega así con tres puntos después de tres jornadas, por lo que necesita sumar en Oporto para mantenerse en la pelea dentro del Grupo A4.