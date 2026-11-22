Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este sábado 21 de noviembre.

Capítulo de ‘Sábados felices’. – @CaracolTV.

Nuevo fin de semana con igualdad de condiciones. Así fue el caso del Canal Caracol, que son su espacio de ‘Sábados Felices’ picó en punta y se adueñó del liderato, aunque los niveles de audiencia no son los mismos que entre semana. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el rating según CNC el reciente sábado.

Rating en Colombia del 21 de noviembre de 2026, según CNC:

Sábados Felices (parte 1) – Caracol TV – 9.13% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.04% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 8.94% La Red – Caracol TV – 6.75% Se Dice de Mí – Caracol TV – 6.23% Sábados Felices (parte 2) – Caracol TV – 5.38% Retrato Hablado – RCN TV – 3.24% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 3.00% Caso Cerrado (parte 2) – RCN TV – 2.73% Noticias RCN de las 12:30 m. – 2.60%

Programación de fútbol para el 22 de noviembre de 2026

8:00 a.m. | Barcelona vs Villarreal | LaLiga.

11:30 a.m. | Liverpool vs Manchester United | Premier League.

2:45 p.m. | Atalanta vs Inter de Milán | Serie A.

3:00 p.m. | Getafe vs Atlético Madrid | LaLiga.

5:00 p.m. | River Plate vs Lanús | Octavos de Liga Argentina.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias compañías hacen el respectivo estudio de consumo. Para los productos televisivos, la fuente más fiable es el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real. Allí se determina la preferencia de los televidentes. El rating se estipula bajo porcentajes, relacionados directamente con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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