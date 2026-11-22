El equipo dirigido por Felipe Baloy consiguió igualar el marcador durante los últimos minutos, pero recibió otro gol en el tiempo añadido y terminó sin puntos.

Panamá lo perdió en la última | IG: fepafut

La Selección sub 17 de Panamá sufrió una nueva derrota en el Mundial de Catar 2026 después de perder 2-1 frente a Grecia, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A. El equipo dirigido por Felipe Baloy consiguió igualar el marcador durante los últimos minutos, pero recibió otro gol en el tiempo añadido y terminó sin puntos.

El conjunto panameño intentó tomar la iniciativa durante la primera mitad, aunque encontró dificultades para generar oportunidades claras. Grecia aprovechó una de sus llegadas y abrió el marcador a los 39 minutos mediante Georgios Siozios, quien sorprendió al guardameta Adamir Aparicio con un remate de derecha desde larga distancia.

Después del descanso, Panamá adelantó sus líneas y buscó mayor presencia ofensiva. Los Canaleros intentaron encontrar espacios en la defensa europea, pero no lograron concretar sus aproximaciones durante buena parte del complemento. Mientras tanto, Grecia buscó mantener la ventaja y controlar los intentos de reacción de su rival.

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Panamá recibe un golpe en el tiempo añadido ante Grecia

La insistencia panameña encontró recompensa a los 84 minutos. Estevis López apareció dentro del área y conectó un cabezazo para establecer el 1-1. El futbolista convirtió así el primer gol de Panamá en el Mundial sub 17 2026 y mantuvo las esperanzas de conseguir un resultado positivo.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía terminar igualado, Grecia volvió a ponerse en ventaja. Sarafianos Papasarafianos marcó a los 90+5 minutos con un remate de zurda dentro del área y estableció el 2-1 definitivo para el conjunto europeo.

El segundo tanto representó un golpe para Panamá, que había conseguido recuperarse después de permanecer en desventaja durante gran parte del partido. La selección centroamericana no tuvo tiempo suficiente para buscar otra igualdad y terminó sufriendo una derrota que complica sus aspiraciones en el campeonato.

El resultado también significó un nuevo triunfo para Grecia, que había comenzado su participación con una victoria por 2-1 frente a Egipto. El conjunto europeo sumó otros tres puntos y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente fase del Mundial sub 17.

Con esta derrota, Panamá permanece sin puntos después de dos jornadas en el Grupo A, tras perder anteriormente 2-0 contra Catar. Los dirigidos por Felipe Baloy cerrarán la fase de grupos el miércoles frente a Egipto, con el objetivo de conseguir su primera victoria en la competición y despedirse con un resultado positivo.

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