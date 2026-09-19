¡Error histórico! NC State comete fumble en zona de anotación y cae de último segundo ante Vanderbilt

Vanderbilt venció 35-31 a NC State tras recuperar un fumble en la zona de anotación y marcar el touchdown del triunfo a un segundo del final

Surrealista triunfo de los Commodores | JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES VIA AFP

Vanderbilt consiguió una victoria que parecía fuera de su alcance. Los Commodores vencieron 35-31 a NC State en la semana 3 del College Football después de recuperar un fumble en la zona de anotación rival cuando restaba un segundo en el reloj, cierre que cambió el resultado en el FirstBank Stadium de Nashville.

NC State tenía una ventaja de 31-28 y la posesión del balón cuando faltaban seis segundos. El Wolfpack enfrentaba cuarta oportunidad y siete yardas por avanzar desde su propia yarda cinco, por lo que envió al quarterback CJ Bailey con la intención de agotar el tiempo o conceder un safety.

🚨 VANDERBILT WALK-OFF FUMBLE RECOVERY IN THE END ZONE



NC STATE FUMBLED WHILE RUNNING OUT THE CLOCK 😳 pic.twitter.com/TrahtvSGmG — Bleacher Report (@BleacherReport) September 19, 2026

El error de CJ Bailey que cambió el partido

Bailey tomó el balón y retrocedió hasta su zona de anotación, pero tardó en terminar la jugada. Miles Capers alcanzó al quarterback y le arrebató el ovoide antes de que pudiera entregarse para el safety. Cayden Daniels recuperó dentro de las diagonales y consiguió el touchdown que puso a Vanderbilt al frente.

Los oficiales revisaron la acción, confirmaron la anotación y colocaron un segundo en el reloj. El punto extra estableció el 35-31, mientras que NC State recibió una última oportunidad desde su yarda 25 después de que la patada de salida terminó en touchback.

El Wolfpack intentó una serie de pases laterales en la jugada final, pero volvió a perder el balón. Vanderbilt recuperó la posesión y aseguró un triunfo que mantuvo su inicio sin derrota en la temporada 2026. Los Commodores colocaron su marca en 3-0, mientras NC State quedó con registro de 1-2.

La secuencia resultó más difícil de asimilar para NC State porque el safety también le habría dado la victoria. Vanderbilt habría recibido dos puntos para acercarse 31-30, pero el tiempo podía agotarse antes de que los Commodores recuperaran el balón. El fumble produjo el único desenlace que daba el triunfo directo a los locales.

Vanderbilt remontó una desventaja de 17 puntos

NC State controló buena parte del encuentro y tomó una ventaja de 17-0 durante el segundo cuarto. Vanderbilt consiguió su primera anotación antes del descanso mediante un pase de Jared Curtis a Junior Sherrill, pero volvió a quedar abajo por 24-7 en el tercer periodo.

Curtis, en su primera titularidad dentro del fútbol colegial, condujo tres series consecutivas de touchdown. El quarterback completó 20 de 34 pases para 277 yardas, lanzó tres anotaciones y sufrió dos intercepciones. Vanderbilt redujo la distancia a 31-28 con otro envío a Sherrill cuando restaban 6:18.

Los Commodores tuvieron la oportunidad de empatar o tomar la ventaja durante su última serie ofensiva, pero Brody Barnhardt interceptó a Curtis en la yarda dos de NC State con 1:04 por jugar. La entrega parecía asegurar el resultado para el Wolfpack, que consumió los tiempos fuera de Vanderbilt antes de llegar a la cuarta oportunidad.

De acuerdo con ESPN Research, los equipos que tenían la ventaja y el balón durante los últimos 10 segundos acumulaban una marca de mil 46 victorias y una derrota en las 20 temporadas anteriores. NC State se convirtió en otro caso después de desperdiciar una posesión que parecía definitiva.

Te puede interesar