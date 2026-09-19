Hansi Flick se rinde ante Raphinha y la decisión que tomaron con él en el Barcelona

El cuadro catalán perdió a Andreas Christensen por lesión tras sufrir un duro golpe en el partido ante Sevilla

Raphinha, el capitán perfecto para Hansi Flick | Reuters

El Barcelona mantuvo su paso perfecto en LaLiga después de imponerse 3-1 al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con un triplete de Raphinha que permitió al conjunto catalán remontar el marcador. Youssouf Fofana adelantó a los locales, pero el atacante brasileño respondió con tres anotaciones para asegurar los tres puntos en la jornada 7.

El desempeño del capitán recibió el reconocimiento de Hansi Flick al término del encuentro. El entrenador respaldó la continuidad del brasileño y aseguró que renovar al atacante representa una decisión acertada para el Barça, después del papel que ha asumido dentro del campo y en el vestidor.

“Para el club, es la mejor decisión. Cuando le ves conectar con la grada, el equipo… es el capitán perfecto”, señaló Flick sobre la renovación del brasileño. El técnico también lo definió como un futbolista que mantiene conexión con la afición y el plantel: “Es un líder, lo da todo”. El alemán recordó que el cuerpo técnico tomó la determinación de utilizarlo como delantero centro, posición desde la cual ha aumentado su producción ofensiva.

Christensen será baja del Barcelona por algunas semanas

Andreas Christensen dejó el terreno de juego al minuto 58 después de sufrir molestias musculares y Gerard Martín ocupó su lugar. Flick anticipó que el defensa permanecerá fuera durante algunas semanas, aunque el Barcelona deberá esperar las pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión.

La salida del danés representó el contratiempo del partido para el conjunto catalán. Christensen había participado en el primer gol del Barcelona con el pase previo a Raphinha, pero tuvo que abandonar el encuentro durante la segunda parte. El cuerpo técnico conocerá el tiempo de recuperación después de los estudios médicos correspondientes.

“Estará fuera unas semanas. Es una lesión muscular, pero hay que esperar a mañana, a las pruebas”, reveló el estratega en la conferencia de prensa al término del compromiso de este día ante el Sevilla.

La actuación de Raphinha volvió a concentrar la atención. El brasileño anotó con la pierna derecha, de cabeza y con la izquierda para completar su triplete. Con los tres tantos llegó a 12 goles en siete jornadas de LaLiga y se colocó a uno del registro de Cristiano Ronaldo tras siete fechas en la temporada 2014-15.

MÁS INFORMACIÓN: Barcelona encamina la renovación de Raphinha hasta 2030

El triunfo también permitió al Barcelona conservar su inicio sin pérdida de puntos. El conjunto de Flick suma siete victorias en sus primeros siete compromisos de LaLiga y alcanzó 31 goles a favor, después de superar una primera mitad en la que Sevilla abrió el marcador y presionó la salida del cuadro visitante.

Flick considera que Rodri se está adaptando de buena manera en el Barcelona

Flick también habló sobre Rodri, quien formó parte del mediocampo junto a Pedri. “Rodri es un gran jugador, con y sin balón. Lo controla todo”, declaró el técnico, quien destacó su capacidad para controlar el ritmo del encuentro y aportar pausa cuando el equipo necesita conservar la posesión.

Para el entrenador, la relación del mediocampista con Pedri y con los centrales permite al Barcelona encontrar líneas de pase desde campo propio. Flick señaló que Rodri aporta calma al juego de posición y mantiene una conexión con sus compañeros, aspectos que respaldan su integración al esquema del equipo. “Es importante para nosotros. Nos da calma en el juego de posesión. Creo que conecta muy bien con Pedri y los defensas”.

Barcelona llegará al siguiente tramo del calendario con pleno de victorias en el campeonato y con Raphinha como una de sus principales referencias ofensivas. El respaldo público de Flick a su renovación llegó después de otro triplete y de una actuación que elevó al brasileño a 12 goles en siete jornadas de LaLiga.

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