Alberto Gamero revela que Juan Guillermo Cuadrado fue habilitado para jugar con Millonarios en Liga

El director técnico compartió que la solicitud del club fue aprobada, con lo cual podría estar en el partido contra Atlético Nacional.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios. – Vizzor Image.

El segundo ciclo de Alberto Gamero en Millonarios está marchando de muy buena manera. La victoria por goleada sobre Boyacá Chicó revalidó las condiciones de un equipo que se está reponiendo de las dos malas campañas que tuvo antes. El director técnico está invicto desde su regreso y, aunque el relevo de Fabián Bustos en el banquillo generó cierto escándalo, se está justificando.

El estratega habló en conferencia de prensa, resaltando el trabajo hecho por sus jugadores. Uno de los temas que más causa preocupación es es de las lesiones en el Embajador. Este sábado, Rodrigo Contreras tuvo que salir sustituido. La expectativa crece de cara a los próximos días, teniendo en cuenta que lo que sigue para el cuadro albiazul es la visita a Atlético Nacional.

La buena noticia llegó sobre Juan Guillermo Cuadrado, quien fue recibido antes del partido por la hinchada. La sanción que el jugador arrastra desde su paso por el Pisa no deberá ser cumplida en Liga, sino que será aplicada en Copa Colombia. Gamero fue el encargado de comunicar que el Comité Disciplinario de Dimayor aprobó una solicitud presentada por el club.

La falta de definición

“Hay un dicho que siempre lo dice Eduardo Julián Retat, a quien le mando un saludo y un abrazo. Él dice que el que toma se emborracha. En el fútbol también existe eso y el que bota los goles es porque crea las opciones. Hay tranquilidad porque elaboramos, pero tenemos que corregir la definición, nos faltó puntería. En el segundo tiempo entramos como dormidos y nos crearon opciones desde afuera. Era necesario ganar hoy para mejorar en la tabla y creo que lo hicimos bien”.

Delanteros lesionados

“Rodrigo Contreras va a ser imposible que llegue para el jueves. Estamos esperando la evolución de Leonardo Castro, que es el más cercano. Tenemos la posibilidad con Andrey Estupiñán, que vino a esa posición y también juega de extremo. Hoy tuvo su oportunidad de gol, que le da confianza. Esperaremos estos cuatro días a ver cómo están todos”.

¡Juan Guillermo Cuadrado, habilitado!

“No sé si me esté adelantando, pero Millonarios hizo una petición y le fue favorable. Él va a cumplir en Copa y no en Liga. La resolución nos llegó anoche tarde. Vamos a mirar esta semana a ver cómo evoluciona. Es un jugador con trayectoria y jerarquía al que queremos tener bien. Haremos un trabajo físico“.

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Regresó al banquillo norte de El Campín

“A medida de que sumemos sesiones de entrenamiento, será mejor. Este equipo viene, durante un mes y medio, jugando sin recuperarse. Nos vamos a preparar para ir a jugar afuera contra Nacional, Medellín y Barranquilla. Los jugadores saben que hay que ir a competir. Decidí regresar al banquillo norte porque ahí llegué a cinco finales con Millonarios y no me gusta estar cerca de los jueces de línea. Ahí se confunde uno y empieza a pelear con los árbitros. Willington Ortiz también me preguntó y le dije que allá no íbamos a cambiar nada, sino que nos exponemos a problemas”.

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