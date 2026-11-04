Cruz Azul y América, un cierre de terror para el torneo de pesadilla de Tigres

El equipo de Vucetich, sin opciones de calificar a la Liguilla, se enfrentará a dos de los líderes en el Volcán para cerrar el Apertura 2026

Cruz Azul y América, los últimos rivales de Tigres en un torneo para olvidar|Imago7

Tigres consumó su fracaso en el Apertura 2026, pero la pesadilla todavía no termina. El equipo universitario quedó eliminado de la Liguilla con dos jornadas de anticipación y ahora tendrá que despedirse del campeonato enfrentando en el Estadio Universitario a dos de los principales candidatos al título: Cruz Azul y América.

La derrota de 3-0 frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo terminó con las aspiraciones matemáticas de los felinos, quienes protagonizan una de sus campañas más decepcionantes de los últimos años.

El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich tendrá que disputar sus últimos dos compromisos sin posibilidades de alcanzar los primeros ocho lugares de la clasificación general, una situación que contrasta con el protagonismo que Tigres mantuvo durante más de una década.

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El calendario todavía podría complicar su despedida: Cruz Azul llegará al Volcán con una racha de seis partidos consecutivos sin derrota, mientras que América se ha mantenido entre los primeros lugares del campeonato y busca cerrar la fase regular como líder general. Tigres ya no pelea por la Liguilla, pero sus dos últimos rivales todavía tienen mucho en juego.

¿Cómo ha sido el cierre de Tigres en el Apertura 2026?

El equipo de Víctor Manuel Vucetich se desplomó precisamente cuando más necesitaba sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación. En sus últimos cinco partidos del Apertura 2026, Tigres solamente consiguió una victoria, por dos empates y sufrió dos derrotas, ganando apenas cinco puntos de 15 disponibles.

El último triunfo universitario llegó en la jornada 11, cuando derrotó 3-2 al Toluca en el Estadio Universitario. Desde entonces, los felinos no han conseguido volver a ganar, situación que terminó por condenarlos a la eliminación.

¿Cómo llega Cruz Azul al partido contra Tigres?

Tigres recibirá a Cruz Azul el sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas, en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, en partido correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026. El encuentro sufrió una modificación en su programación original y se disputará en horario nocturno. Será el penúltimo compromiso de Tigres en el campeonato y el primero de sus dos encuentros consecutivos como local para cerrar la fase regular.

Cruz Azul llegará a San Nicolás de los Garza atravesando uno de sus mejores momentos del campeonato. El conjunto dirigido por Joel Huiqui suma 29 puntos después de 15 jornadas, la misma cantidad que América y Chivas, equipos con los que comparten el primer lugar de la clasificación general. La Máquina acumula seis partidos consecutivos sin conocer la derrota y ha conseguido cuatro victorias en sus últimos cuatro compromisos.

El partido frente a Tigres representa una oportunidad importante para sumar tres puntos y mantenerse en la lucha por terminar en lo más alto de la clasificación. Para los universitarios, el encuentro supone un desafío especialmente complicado, ya que enfrentarán a un rival en buen momento futbolístico mientras ellos atraviesan una crisis de resultados.

Tigres cerrará el Apertura 2026 frente al América

Después de enfrentar a Cruz Azul, Tigres recibirá al América en la jornada 17, en el último partido de su participación en el Apertura 2026. El conjunto azulcrema ha sido uno de los principales protagonistas del campeonato y se mantiene en la pelea por el liderato general.

De esta manera, los universitarios tendrán que medirse consecutivamente a dos aspirantes al título, mientras intentan evitar una despedida todavía más dolorosa frente a su afición.

Los resultados también podrían tener consecuencias en la parte alta de la clasificación, ya que tanto Cruz Azul como América buscan llegar a la Liguilla en las mejores condiciones posibles.

Despedida en el Volcán tras un torneo para el olvido

El Apertura 2026 estuvo marcado por cambios en la directiva, movimientos en el plantel, la salida de Guido Pizarro y la llegada de Víctor Manuel Vucetich a la dirección técnica. Sin embargo, las decisiones tomadas durante el semestre no alcanzaron para recuperar el protagonismo deportivo.

Ahora, Tigres deberá cerrar el campeonato frente a su afición y comenzar a preparar un Clausura 2027 en el que estará obligado a mejorar sus resultados. La Liguilla ya es imposible para Tigres, pero todavía le quedan dos partidos para evitar que el fracaso termine convertido en una despedida aún más dolorosa. Cruz Azul y América serán los últimos protagonistas de una temporada que los aficionados universitarios buscarán olvidar cuanto antes.

La eliminación anticipada representa un duro golpe para la institución universitaria, que había convertido su presencia en la fase final de la Liga MX en una costumbre.