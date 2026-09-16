Hormiga González y Mateo Chávez, con una misión: conquistar la Europa League

Los mexicanos pueden tener su primera experiencia en este torneo este miércoles dentro de la primera jornada de la fase de liga

Hormiga González y Mateo Chávez quieren brillar en Europa League. | Claro Sports.

La celebración mexicana por las fiestas patrias puede extenderse hasta Europa. Mateo Chávez y Armando ‘Hormiga’ González tienen frente a ellos la posibilidad de abrir un nuevo capítulo de sus carreras este miércoles 16 de septiembre, cuando AZ Alkmaar y Olympiacos comiencen su participación en la fase de liga de la UEFA Europa League 2026/27. Ambos forman parte de las plantillas registradas para la competencia y aparecen disponibles para la primera jornada.

Los dos futbolistas llegan a este punto por caminos distintos. Chávez disputa su segunda temporada con AZ Alkmaar y ya conoce las competencias europeas, después de participar en la Conference League 2025/26. Hormiga, en cambio, apenas inició su etapa fuera de México tras dejar Chivas y firmar con Olympiacos el pasado 22 de agosto.

El escenario coloca a los mexicanos ante dos estrenos pues para ambos sería su primer partido en la segunda competencia más importante a nivel de clubes en Europa en busca de iniciar un camino que los acerque a Frankfurt, sede de la final del certamen.

Mateo Chávez busca dar otro paso con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez ha sido clave con el AZ | NurPhoto via AFP

Mateo Chávez llega al inicio de la Europa League con minutos y participación ofensiva. El lateral mexicano ha sido titular en los seis partidos que el AZ ha disputado en la Eredivisie 2026/27, además de sumar un gol y tres asistencias en 471 minutos. Su anotación llegó en la victoria 5-2 ante Go Ahead Eagles, encuentro en el que también dio un pase para gol.

A esos seis encuentros se agrega la Supercopa de Países Bajos ante PSV, partido en el que Chávez también comenzó como titular y disputó alrededor de 70 minutos. AZ ganó 4-0 y el mexicano levantó el primer trofeo de su segunda campaña en Países Bajos.

Ahora el siguiente objetivo está en Inglaterra. Leeroy Echteld incluyó a Chávez entre los jugadores disponibles para visitar al Sunderland en el Stadium of Light, en el primer compromiso europeo del AZ durante la temporada. De hecho, no será la primera experiencia continental para el exjugador de Chivas. Durante la Conference League 2025/26, Mateo disputó siete encuentros de la fase principal y acumuló 453 minutos, sin goles ni asistencias.

El AZ y Mateo Chávez disputarán ocho cotejos durante la fase de liga entre los que destacan sus duelos antes Juventus y Benfica. Acá el calendario completo:

Sunderland vs AZ Alkmaar | 13:00 | Jornada 1 | Miércoles 16 septiembre

AZ Alkmaar vs H. Beer-Sheva | 10:45 | Jornada 2 | Jueves 15 octubre

Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar | 10:45 | Jornada 3 | Jueves 22 octubre

AZ Alkmaar vs Juventus | 14:00 | Jornada 4 | Jueves 5 noviembre

Sparta Praha vs AZ Alkmaar | 14:00 | Jornada 5 | Jueves 26 noviembre

AZ Alkmaar vs Sturm Graz | 11:45 | Jornada 6 | Jueves 10 diciembre

AZ Alkmaar vs GNK Dinamo | 14:00 | Jornada 7 | Jueves 21 enero

Benfica vs AZ Alkmaar | 14:00 Jornada 8 | Jueves 28 enero

Hormiga González quiere disputar su primer partido europeo con Olympiacos

Armando González ha lucido en la Copa de Grecia | @olympiacosfc

A más de 2,000 kilómetros de Sunderland, Armando ‘Hormiga’ González también espera su oportunidad en el Georgios Karaiskakis, donde Olympiacos recibirá al Jagiellonia de Polonia. La Hormiga llegó al fútbol griego apenas en agosto y ya ha comenzado a sumar minutos. En la Superliga acumula tres apariciones y 133 minutos, mientras que su producción ofensiva ha llegado en la Copa de Grecia. En ese torneo registra tres goles y dos asistencias en dos encuentros.

Su primera anotación con Olympiacos llegó ante AEL Larissa. González abrió el marcador al minuto 34 y posteriormente dio el pase para el tercer tanto en el triunfo 4-0. Una semana después marcó dos veces frente al Volos en la victoria 3-2.

El escenario también cambió en el banquillo. Imanol Alguacil asumió la dirección técnica de Olympiacos el 10 de septiembre, tras la salida de José Luis Mendilibar. Pese al cambio, el estratega ha mostrado confianza en el delantero mexicano al utilizarlo como titular en la derrota 1-0 contra OFI Creta del pasado fin de semana. Si bien González no pudo anotar, sumó 67 minutos que le pueden abrir paso para debutar en la Europa League.

Al igual que Chávez, Hormiga y el Olympiacos tendrán ocho partidos dentro de la primera fase del torneo europeo donde competirá contra equipos de calidad como Marsella y Milan. Acá su calendario completo:

Olympiacos vs Jagiellonia | 13:00 | Jornada 1 | Miércoles 16 septiembre

Marsella vs Olympiacos | 13:00 | Jornada 2 | Jueves 15 octubre

Olympiacos vs Sparta Praha | 13:00 | Jornada 3 | Jueves 22 octubre

Rennes vs Olympiacos | 11:45 | Jornada 4 | Jueves 5 noviembre

Olympiacos vs Milan | 11:45 | Jornada 5 | Jueves 26 noviembre

Celje vs Olympiacos | 14:00 | Jornada 6 | Jueves 10 diciembre

Olympiacos vs Hoffenheim | 11:45 | Jornada 7 | Jueves 21 enero

Torreense vs Olympiacos | 14:00 Jornada 8 | Jueves 28 enero

Mateo Chávez y Armando González comenzarán la misma jornada con objetivos distintos, pero con Europa como punto de encuentro. Para el lateral del AZ será la continuación de un recorrido continental iniciado la campaña pasada; para la Hormiga puede representar el primer partido UEFA de su carrera. Este miércoles, dos mexicanos tendrán la posibilidad de abrir una nueva etapa en la Europa League.

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