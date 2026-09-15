Cartaginés vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Cartaginés Saprissa, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Cartaginés y Saprissa se enfrentan este miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo de Concacaf. La serie llega igualada 2-2 después del primer encuentro disputado en el estadio Ricardo Saprissa, donde José González y Geancarlo Castro marcaron para los brumosos, mientras que Orlando Sinclair y David Guzmán lo hicieron para los morados.

Cartaginés, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, buscará aprovechar el estadio José Rafael “Fello” Meza para conseguir una clasificación histórica. Los brumosos participan por tercera ocasión en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero todavía nunca alcanzaron las semifinales y tampoco ganaron un encuentro en esta instancia, con un empate y cuatro derrotas. Sin embargo, llegan fortalecidos por su rendimiento como locales en la actual edición, en la que ganaron sus dos partidos disputados en casa.

Por su parte, Saprissa también afronta por tercera vez los cuartos de final y persigue su primera clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana. Los morados registran tres empates y dos derrotas en sus cinco encuentros anteriores en esta ronda y, por primera vez, deberán disputar como visitantes el partido de vuelta de una serie de cuartos. Después del 2-2 de la ida, el conjunto tibaseño tendrá que buscar el resultado en Cartago ante un Cartaginés que pretende convertir su gran momento en un histórico boleto entre los cuatro mejores del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cartaginés vs Saprissa de cuartos de final de Copa Centroamericana?

El encuentro entre Cartaginés y Saprissa se disputará el miércoles 16 de septiembre a las 18:30 horas en el estadio José Rafael Fello Meza. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Costa Rica. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cartaginés vs Saprissa hoy

Ni Cartaginés ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Amarini Villatoro y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, Diego González; Manuel Moran, Gian Mauro Morera, Luis Flores, Juan Gaete; José González y Alonso Hernández. DT: Amarini Villatoro.

Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Joseph Mora; David Guzmán, Sebastián Padilla; Gerson Torres, Andrey Soto, Luis Paredela; y Orlando Sinclair. DT: Hernán Medford.

MÁS INFORMACIÓN: Amarini Villatoro vive su mejor momento con Cartaginés y revela su próximo gran objetivo

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs Saprissa

Estos son los enfrentamientos entre Cartaginés y Saprissa en los últimos años:

9 de septiembre de 2026 | Saprissa 2-2 Cartaginés | Cuartos de Final Copa Centroamericana 2026

| Cuartos de Final Copa Centroamericana 2026 15 de agosto de 2026 | Saprissa 3-2 Cartaginés | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 15 de marzo de 2026 | Cartaginés 2-1 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Saprissa 0-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de diciembre de 2025 | Saprissa 2-1 Cartaginés | Semifinales Playoffs Torneo Apertura 2025

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