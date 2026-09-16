Messi y Cruz Azul, una historia especial: el recuerdo del primer gol del argentino con Inter Miami

Las Garzas y La Máquina volverán a enfrentarse por la Campeones Cup, tres años después del debut de Lionel Messi con un gol de tiro libre ante los cementeros

Lionel Messi y su gol de tiro libre contra Cruz Azul | CHANDAN KHANNA / AFP

Lionel Messi y Cruz Azul volverán a encontrarse este miércoles 16 de septiembre por el título de la Campeones Cup, una rivalidad reciente que guarda un recuerdo especial para el delantero argentino. Fue precisamente ante La Máquina cuando el futbolista del Inter Miami disputó su primer partido con el conjunto de Florida y marcó su primera anotación en el fútbol de Estados Unidos.

Aquel encuentro se disputó el 21 de julio de 2023, durante la fase de grupos de la Leagues Cup. El partido terminó con victoria del Inter Miami por 1-2 sobre Cruz Azul, en un duelo que quedó marcado por el debut de Messi, quien ingresó al minuto 54 en sustitución de Benja Cremaschi para iniciar oficialmente su etapa en la MLS.

El equipo estadounidense tomó ventaja al minuto 44 con un gol de Robert Taylor, pero Uriel Antuna empató para Cruz Azul en el segundo tiempo. Cuando el partido parecía encaminado a la definición por penales, Messi apareció en el tiempo agregado con un tiro libre para darle el triunfo a las Garzas.

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La anotación llegó al minuto 90+4 después de una falta cerca del área. El argentino tomó el balón y ejecutó un disparo colocado que superó al portero Andrés Gudiño, quien no pudo evitar el primer gol de Messi con la camiseta del Inter Miami.

En aquel partido, Cruz Azul era dirigido por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, mientras que Inter Miami tenía en el banquillo a Gerardo ‘Tata’ Martino. La Máquina contaba con futbolistas que todavía permanecen en la plantilla, como Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi y Erik Lira, mientras que el conjunto estadounidense comenzaba una nueva etapa con la llegada del campeón del mundo argentino.

Desde ese encuentro, Messi ha construido una etapa histórica con Inter Miami. El delantero de 39 años suma actualmente 99 goles con el club de Florida, por lo que el duelo ante Cruz Azul podría representar la oportunidad de alcanzar la cifra de 100 anotaciones con las Garzas.

Coincidencia o destino, Messi podría tener registrado en su historial su primer gol y su gol número 100 con Inter Miami ante Cruz Azul. Su última anotación llegó frente a Nashville, donde marcó tras una combinación con Rodrigo De Paul y quedó a un tanto de alcanzar la centena con el equipo estadounidense.

La Campeones Cup enfrenta cada año al campeón de la MLS de la temporada anterior contra el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX. Inter Miami y Cruz Azul volverán a verse las caras después de aquel primer capítulo de Messi en Estados Unidos, ahora con un título internacional en disputa.

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