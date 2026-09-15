Alianza vs Motagua en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Alianza Motagua, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Alianza y Motagua se enfrentan este miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, en una serie que llega con una importante ventaja para el conjunto hondureño. El Ciclón Azul se impuso 3-0 en el partido de ida gracias a los goles de Óscar Padilla, Jefryn Macías y José Reyes, por lo que los salvadoreños necesitan protagonizar una gran remontada en el estadio Cuscatlán.

Alianza FC afrontará el desafío respaldado por el buen rendimiento que ha mostrado como local en la Copa Centroamericana. El conjunto salvadoreño ganó cuatro de los seis encuentros que disputó en casa en la historia de la competición y no perdió ninguno de ellos, con cuatro triunfos y dos empates. Ahora necesitará trasladar esa fortaleza al partido más exigente de su campaña para intentar revertir el 3-0 sufrido en Honduras y mantener con vida sus aspiraciones internacionales.

Por su parte, Motagua llega invicto en la edición 2026 y con la oportunidad de romper una barrera que se le ha resistido desde la creación del torneo. El conjunto hondureño participa por cuarta ocasión consecutiva en los cuartos de final, pero fue eliminado en esta instancia en 2023, 2024 y 2025. Con tres goles de ventaja y una racha de dos partidos sin perder como visitante en esta ronda, el Ciclón buscará finalmente conseguir su primera clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alianza vs Motagua de cuartos de final de Copa Centroamericana?

El encuentro entre Alianza y Motagua se disputará el miércoles 16 de septiembre a las 21:15 horas en el estadio Cuscatlán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de El Salvador y Honduras. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alianza vs Motagua hoy

Alianza no podrá contar con Julio Sibrián, expulsado en el partido de ida, mientras que Motagua no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Roberto Pompei y Javier López no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Alianza: Mario González; William Parra, Henry Romero, Juan Monteagudo, Nelson Rodríguez; Narciso Orellana; Noel Rivera, Leonardo Menjívar, Harold Osorio, David León; y Matías Mier. DT: Roberto Pompei.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Oscar Padilla, José Reyes; Jefryn Macías, Denis Meléndez, Jesús Batiz; y Rodrigo De Olivera. DT: Javier López.

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Antecedentes y últimos resultados del Alianza vs Motagua

Alianza y Motagua se enfrentaron en cuatro oportunidades a lo largo de su historia. Estos fueron los resultados:

10 de septiembre de 2026 | Motagua 3-0 Alianza | Cuartos de Final Copa Centroamericana 2026

| Cuartos de Final Copa Centroamericana 2026 5 de noviembre de 2020 | Alianza 1 (3)-(4) Motagua | Octavos de Final Liga Concacaf 2020

| Octavos de Final Liga Concacaf 2020 31 de octubre de 2019 | Motagua 3-0 Alianza | Semifinales Liga Concacaf 2019

| Semifinales Liga Concacaf 2019 24 de octubre de 2019 | Alianza 1-1 Motagua | Semifinales Liga Concacaf 2019

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