Sigue el minuto a minuto del partido entre El Salvador y San Martín por el partido de vuelta de los Play-In en la Concacaf Nations League.

El Salvador San Martín, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de El Salvador vs San Martín! La Selecta recibe al conjunto caribeño este martes 17 de noviembre en el estadio Jorge Mágico González, por el partido de vuelta del play-in de la Concacaf Nations League 2026. Después de imponerse en el primer encuentro, el seleccionado salvadoreño buscará aprovechar su localía para asegurar la clasificación a las preliminares de la Copa Oro 2027.

El Salvador llega a este compromiso con una ventaja de dos goles tras conseguir una victoria por 2-0 en el partido de ida, disputado en San Cristóbal y Nieves. El equipo dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez intentará hacer valer ese resultado frente a su afición y evitar complicaciones en una serie que comenzó de manera favorable para sus aspiraciones.

La Selecta también buscará mejorar su rendimiento colectivo después de una fase de grupos en la que tuvo dificultades para conseguir los resultados esperados. El cuerpo técnico tendrá una nueva oportunidad para evaluar el funcionamiento del equipo y realizar los ajustes necesarios, con la intención de mantener abiertas sus posibilidades de disputar la próxima edición de la Copa Oro.

San Martín, por su parte, afronta la revancha con la obligación de remontar el 2-0 sufrido como local. El seleccionado caribeño necesitará mostrar una versión más efectiva en ataque para revertir la eliminatoria y continuar en competencia. La necesidad de buscar goles desde el inicio podría generar un partido abierto, con oportunidades para ambos equipos en el estadio Jorge Mágico González.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el El Salvador vs San Martín hoy martes 17 de noviembre de 2026?

El partido se disputará el martes 17 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas de El Salvador, en el estadio Jorge Mágico González de San Salvador. El horario también corresponde a las 19:00 en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; en Panamá comenzará a las 20:00.

En territorio salvadoreño, El Salvador vs San Martín se podrá ver por Canal 4, mientras que la alternativa para seguirlo online será TCS Go. La televisora confirmó ambas opciones para el encuentro de vuelta, por lo que los aficionados podrán acompañar la definición de la Selecta por televisión o desde la plataforma digital.

Alineaciones del El Salvador vs San Martín, al momento

El Salvador: Mario González (o Kevin Carabantes); Jefferson Valladares (o Danis Cerros), Julio Sibrián, Jorge Cruz (o Rudy Clavel), Diego Flores (o Alejandro Henríquez); Rafael Tejada (o Jairo Henríquez / Mayer Gil), Mauricio Cerritos, Christian Martínez, Marcelo Díaz; Harold Osorio (o Nathan Ordaz), Brayan Gil (o Styven Vásquez).

Mario González (o Kevin Carabantes); Jefferson Valladares (o Danis Cerros), Julio Sibrián, Jorge Cruz (o Rudy Clavel), Diego Flores (o Alejandro Henríquez); Rafael Tejada (o Jairo Henríquez / Mayer Gil), Mauricio Cerritos, Christian Martínez, Marcelo Díaz; Harold Osorio (o Nathan Ordaz), Brayan Gil (o Styven Vásquez). San Martín: Ulrich Luperon (o Sébastien Raphose); Steven Laguerre, Belony Dumas, Stephan Varsovie, David Chevalier (o Donovan Fils-Aimé); Romuald Lacazette, Yoann Vardin, Yanis Montantin (o Noha Mauvais / Rahim Denis); Pierre-Bertrand Arné (o Raheim Fleming), Axel Raga, Keelan Lebon (o Jean-Baptiste Léo).

Antecedentes del El Salvador vs San Martín y últimos resultados en la Concacaf Nations League

13 de noviembre de 2026 | Isla de San Martín 0-2 El Salvador | Play-In Concacaf Nations League

Te puede interesar