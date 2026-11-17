Estados Unidos busca sellar su pase al Final Four de la Concacaf Nations League tras golear 6-0 a Haití en la ida de los cuartos de final

Estados Unidos vs Haití, sigue el partido en vivo | Claro Sports

Estados Unidos y Haití se enfrentan este martes 17 de noviembre en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio. La selección estadounidense llega con una ventaja de 6-0 en el marcador global, después de su victoria en Miami. El encuentro también marcará la despedida de Mauricio Pochettino como entrenador de Estados Unidos, ya que el técnico argentino dejará su cargo para asumir la dirección técnica del Manchester United de la Premier League, después de poco más de dos años al frente del combinado norteamericano.

La selección de las Barras y las Estrellas buscará cerrar la etapa de Pochettino con una victoria y la clasificación al Final Four, mientras que Haití necesita remontar una diferencia de seis goles para mantenerse en la competencia. Estados Unidos llega con cinco triunfos consecutivos y la posibilidad de extender su racha a seis en el último compromiso del estratega argentino. En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del Estados Unidos vs Haití, con las alineaciones, goles, marcador global, jugadas y resultado del encuentro que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Estados Unidos vs Haití hoy 17 de noviembre de 2026?

El partido entre Estados Unidos y Haití comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, este martes 17 de noviembre de 2026, en el TQL Stadium de Cincinnati. En territorio mexicano, el canal oficial de YouTube de Concacaf figura entre las opciones para seguir el encuentro, sujeto a disponibilidad regional. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible en Universo y Peacock en español, además de TBS, truTV y HBO Max en inglés. Claro Sports tendrá la cobertura minuto a minuto, con goles, resultado y las principales acciones del compromiso.

Alineaciones del Estados Unidos vs Haití, al momento

Mauricio Pochettino podría mantener la base del equipo que ganó 6-0 en el partido de ida, con Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams entre sus principales elementos. Folarin Balogun aparece como una alternativa para iniciar en el ataque. Por su parte, David Badía buscaría mantener a Wilson Isidor y Lenny Joseph como referentes ofensivos. A falta de la confirmación oficial, estas son las posibles alineaciones.

Estados Unidos (posible alineación): Diego Kochen; Alex Freeman, Chris Richards, Auston Trusty, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Sebastian Berhalter; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Haití (posible alineación): Alexandre Pierre; Carlens Arcus, Kayden Pierre, Patrick Nwadike, Martin Expérience; Danley Jean Jacques, Leverton Pierre; Josué Casimir, Wilson Isidor, Louicius Deedson y Lenny Joseph. DT: David Badía.

Antecedentes del Estados Unidos vs Haití y últimos resultados en la Concacaf Nations League

Estados Unidos domina los cinco enfrentamientos más recientes ante Haití, con cuatro victorias y un empate. Antes de la goleada del 14 de noviembre de 2026, ambas selecciones se enfrentaron en la Copa Oro 2025, con triunfo estadounidense de 2-1. También registraron victorias de Estados Unidos por 1-0 en las ediciones de 2015 y 2021, además de un empate 2-2 en 2009. La eliminatoria actual representa el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de la Concacaf Nations League. Concacaf+1

En la presente edición, Haití avanzó a los cuartos de final después de sumar nueve puntos en cuatro partidos, con triunfos sobre Trinidad y Tobago (3-2), Costa Rica (2-0) y República Dominicana (4-1), además de una derrota contra Costa Rica (2-0). Estados Unidos ingresó directamente a los cuartos de final y comenzó su participación con el triunfo 6-0 de la ida. El ganador de la eliminatoria avanzará al Final Four de marzo de 2027 y obtendrá su clasificación a la Copa Oro 2027.