El ‘Primer Campeón’ jugará contra Once Caldas, Independiente Medellín y Atlético Nacional estas semifinales.

Hinchada Santa Fe en El Campín/ Vizzor.

Independiente Santa Fe venció 2-0 a Internacional de Bogotá, por la última jornada del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II. Ahora el ‘Primer Campeón’ se prepara para lo que será la disputa de los cuadrangulares del certamen, por tal motivo espera en condición de local sumar la mayor cantidad de puntos posibles para ir en búsqueda de su 11° estrella. En Claro Sports les traemos todos los detalles para la compra de los abonos y asegurarse la asistencia a estos compromisos en El Campín.

Precios de los abonos de Independiente Santa Fe para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Abonados antiguos:

En Independiente Santa Fe se refieren a abonado antiguo, a todos aquellos hinchas que compraron el plan desde la fase de todos contra todos, pero únicamente de la Liga BetPlay 2026-II, si es de otro campeonato y desea comprar este paquete de boletas, lo tendrá que hacer como abonado nuevo.

Abonados nuevos:

¿Cómo adquirir los abonos de Independiente Santa Fe para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

Los fanáticos del ‘León’ que deseen recargar sus abonos o adquirirlo como nuevos, lo pueden hacer a través de la plataforma oficial de TuBoleta o en los puntos autorizados por dicha compañía en la ciudad de Bogotá, además de la Casa Cardenal en la Cl. 64 a # 50 b 8, en el barrio San Miguel de Bogotá.

¿Cuántos partidos incluye el abono de Independiente Santa Fe para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

3 compromisos incluye este paquete de boletas.

Contra Once Caldas por la fecha 2.

por la fecha 2. Ante Atlético Nacional de la jornada 3.

de la jornada 3. Cuando enfrenten a Independiente Medellín por la sexta y última fecha de estas semifinales.

¿Se mantiene la sanción de Sur y Norte en El Campín para los partidos de Santa Fe?, ¿Qué pasará con los abonados antiguos de Sur en cuadrangulares?

El club informó: “Para esta fase del campeonato se mantiene la inhabilitación de las tribunas Norte y Sur, en cumplimiento de la sanción impuesta por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá”.

Cabe mencionar que a la inhabilitación de estas tribunas para Santa Fe todavía le restan 3 partidos, es decir que culminados los cuadrangulares volverán los sectores de Sur y Norte de El Campín de cara a una posible final o para el siguiente año. Los hinchas que compraron su abono de Sur en la fase de todos contra todos podrán adquirir su abono de cuadrangulares con el precio de oriental general.

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