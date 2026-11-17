El entrenador del Tenerife cuestionó la postura de Gerard Piqué sobre los 12 partidos de suspensión a Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

Cervera se lanza tras las palabras de Piqué | REUTERS/Alejandro Martinez Velez

La muerte de Jesús de Miguel continúa provocando reacciones en el fútbol español. Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, respondió a las declaraciones de Gerard Piqué sobre la sanción de 12 partidos impuesta al guardameta Jesús Owono, después de la acción que tuvo consecuencias fatales para el futbolista. El técnico cuestionó la postura del exdefensa del Barcelona y consideró que la jugada pudo evitarse.

La polémica surgió después de que Piqué, vinculado a la directiva del Andorra, manifestara su desacuerdo con el castigo impuesto al portero. El exfutbolista argumentó que la resolución disciplinaria tomó como referencia el desenlace de la jugada y no únicamente la conducta del jugador durante la acción. Sus palabras provocaron distintas interpretaciones sobre los criterios utilizados para establecer la sanción.

Álvaro Cervera cuestiona la postura de Gerard Piqué

Durante una conferencia de prensa, Cervera reconoció que no había visto el video completo de Piqué, aunque sí conocía algunas de sus declaraciones. El entrenador señaló que entendía la intención del exjugador de respaldar al Andorra y a sus futbolistas, pero dejó claro que no compartía el razonamiento sobre la sanción.

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El técnico del Tenerife consideró que Piqué debería revisar la jugada antes de cuestionar el castigo. Su respuesta se centró en la naturaleza de la entrada y en la posibilidad de que el contacto se hubiera evitado, independientemente de las consecuencias que tuvo para Jesús de Miguel.

Cervera también explicó que no había realizado declaraciones públicas sobre el caso y que no tenía intención de profundizar en la controversia. Sin embargo, insistió en que la acción no podía analizarse como una jugada habitual dentro de un partido de fútbol, debido a sus características y al desenlace que provocó.

¿Qué dijo Gerard Piqué sobre la sanción de Jesús Owono?

Gerard Piqué expresó su inconformidad después de que el Comité de Disciplina Deportiva impusiera 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, el máximo castigo contemplado en la resolución. El exdefensa sostuvo que el portero no debía recibir una sanción determinada por las consecuencias de la acción, sino por la falta cometida.

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El argumento de Piqué abrió una discusión sobre la diferencia entre la conducta del futbolista y el resultado de una jugada. Desde su perspectiva, el castigo responsabiliza al guardameta por un desenlace que no necesariamente podía prever, mientras que Cervera considera que la propia acción merece una valoración más estricta.

Piqué también reconoció la dimensión humana de lo ocurrido y señaló que ninguna suspensión puede reparar la pérdida de Jesús de Miguel. Además, afirmó que Owono necesitará más de 12 partidos para encontrarse nuevamente en condiciones de competir, una referencia al impacto que el episodio también ha tenido sobre el guardameta.

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