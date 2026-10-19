Commanders vs 49ers en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 6, al momento

Las mejores acciones del encuentro a realizarse desde el Levi´s Stadium, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO

Commanders Vs 49Ers, en vivo

Los Washington Commanders y San Francisco 49ers cerrarán este lunes 19 de octubre la actividad de la Semana 6 de la NFL 2026 con el Monday Night Football. El equipo de Washington llega después de empatar 27-27 ante los New York Giants, mientras San Francisco consiguió una victoria 32-29 frente a los Seattle Seahawks, por lo que ambos buscarán sumar un triunfo en el Levi’s Stadium.

El partido está programado para las 18:15 horas, tiempo del centro de México, en el Levi’s Stadium. La transmisión estará disponible por ESPN y ESPN 4, además de Disney+ Premium y DAZN – NFL Game Pass. En cuanto a los momios de caliente.mx, los 49ers aparecen como favoritos con -400, mientras que la victoria de los Commanders tiene una cuota de +333.