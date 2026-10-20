Super Bowl 2027: ¿Quién es Jay- Z, el rapero que podría estar en el show medio tiempo?
Reportes señalan que el rapero sería el artista que su propia firma, Roc Nation, elegiría para el espectáculo del próximo 14 de febrero en el SoFi Stadium de Los Angeles
Con la conclusión de la Semana 6, la NFL terminó su primer tercio de la temporada regular. Se van perfilando los equipos que se quedan con pocas opciones de competir y los que tienen la mira puesta en el Super Bowl, del cual hay una gran incógnita: ¿Quién se presentará en el show del medio tiempo?
Contrario a lo que pasó la campaña anterior, en el que se anunció a Bad Bunny a finales de septiembre, no se ha definido al artista del Halftime Show. Hace unas semanas corrió el rumor de que Miley Cirus. Otro nombre que mencionado era el de Justin Bieber, pero finalmente Roc Nation, la firma encargada de la producción del espectáculo, habría elegido a su fundador, Jay-Z, como el artista para el medio tiempo del Super Bowl
El martes 20 de octubre, un reporte de Puck News, un medio especializado en Hollywood, publicó la noticia: “Jay-Z habría elegido a Jay-Z para el Super Bowl LIXI”. Según el reporte, el anuncio se haría oficial esta semana, cuando lleve a cabo el primero de dos conciertos en el SoFi Stadium, mismo recinto que será la sede del Super Bowl en febrero del 2027.
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¿Quién es Jay-Z y por qué se habría elegido para el show de medio tiempo del Super Bowl 2027?
Jay-Z, cuyo nombre es Shawn Corey Carter, es un rapero, productor y empresario que nació el 4 de diciembre de 1969 en Brooklyn, Nueva York. Es reconocido como uno de los artistas más importantes en la historia del hip-hop. A lo largo de su carrera ganó múltiples premios Grammy y produjo álbumes como Reasonable Doubt (1996), The Blueprint (2001) y 4:44 (2017).
Si bien su último disco llegó hace casi una década, Jay-Z se ha convertido en una figura clave en la música por su empresa de entretenimiento, Roc Nation, la cual fundó en 2008. El primer arista al que representó fue al rapero J.Cole y en su cartera de clientes actuales están tras lo cual siguieron figuras como Rihanna, Alicia Keys, A$SAP Rocky, Christina Aguilera, DJ Khaled, Fat Joe, J Balvin, John Legend y Megan Thee Stallion. Esto sin mencionar que está casado desde el 2008 con una de las grandes figuras de la industria musical, Beyonce, por lo que son una de las parejas más poderosas del mundo del entretenimiento.
En el 2019, la NFL acordó con Roc Nation un contrato de 5 años para producir el show del medio tiempo de cinco Super Bowls. El acuerdo fue renovado en 2024 y todos los espectáculos incluyeron a artistas del hip-hop o de música latina:
Los artistas que Roc Nation eligió para el medio tiempo del Super Bowl
- 2020: Shakira y Jennifer López, con Bad Bunny y J Balvin.
- 2021: The Weeknd
- 2022: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent
- 2023: Rihanna
- 2024: Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil’ Jon, Ludacris
- 2025: Kendrick Lamar
- 2026: Bad Bunny
La lista incluye el medio tiempo del anterior Super Bowl disputado en Los Angeles, en febrero del 2022, en el que se incluyeron a íconos del hip-hop como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent, en la primera ocasión que el género estuvo en el show del medio tiempo del partido grande de la NFL.
Si bien tiene 56 años, Jay-Z está rompiendo récords de asistencia en su gira por Norteamérica, Jay-Z 30 Tour, que celebra sus tres décadas del lanzamiento de su primer disco, Reasonable Doubt, y el 25 aniversario de The Blueprint.
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¿Qué artistas se presentaron en el medio tiempo del Super Bowl 2026?
En febrero del 2026, el puertorriqueño Bad Bunny fue el artista que encabezó el show del medio tiempo. Se cantó en español en Santa Clara, en un espectáculo que contó con la presencia de Ricky Martin y Lady Gaga, además de interpretar canciones de leyendas del género como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee.
Durante la producción, en la famosa ‘Casita’ que usó Bad Bunny para invitar a celebridades durante su gira, se vio a figuras latinas como Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B y Young Miko.
¿Cuándo es el Super Bowl 2027 y dónde ver en vivo? Fecha y sede
La final del fútbol americano de la NFL está programada para el domingo 14 de febrero de 2027. Se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en la zona metropolitana de Los Angeles.
Será la segunda ocasión que el nuevo estadio de Los Angeles reciba el partido grande de la NFL, tras hacerlo al final de la temporada 2021, cuando los Rams vencieron 23-20 a los Bengals.
Todos los artistas que se han presentado en el Super Bowl
Durante las primeras 20 ediciones del Super Bowl, el espectáculo del medio tiempo pasaba a segundo plano. Siguiendo la tradición del fútbol americano colegial, se solían presentar bandas de guerra de universidades locales. En la edición 23 en Miami, Elvis Presto fue de los primeros artistas en actuar y todo se llevó a un nuevo nivel cuando Michael Jackson se presentó en Pasadena, California, en enero de 1993.
Desde entonces, grandes figuras de la industria de la música se presentaron en el evento, incluyendo a Paul McCartney, Prince, The Black Eyed Peas, Madonna, Lady Gaga, Justin Timberlake, Shakira y Jennifer López, Rihanna, Katy Perry, Beyonce y Bad Bunny en la última edición.
- Super Bowl I: University of Arizona Marching Band, Grambling State Marching Band
- Super Bowl II: Grambling State Marching Band
- Super Bowl III: Florida A&M Band
- Super Bowl IV: Carol Channing, Lionel Hampton, Doc Severinsen, Al Hirt, Marguerite Piazza, Southern Marching Band
- Super Bowl V: Southeast Missouri State Marching Band, Up with People, Anita Bryant
- Super Bowl VI: Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt, USAFA Cadet Chorale, U.S. Marine Corps Drill Team
- Super Bowl VII: Michigan Marching Band, Andy Williams, Woody Herman
- Super Bowl VIII: Texas Longhorns Band, Judy Mallett
- Super Bowl IX: Mercer Ellington, Grambling State Marching Band
- Super Bowl X: Up with People
- Super Bowl XI: Los Angeles Unified All-City Band, New Mouseketeers
- Super Bowl XII: Tyler Apache, The Apache Band, Belles Drill Team, Pete Fountain, Al Hirt
- Super Bowl XIII: Ken Hamilton
- Super Bowl XIV: Up with People, Grambling State Marching Band
- Super Bowl XV: Southern Marching Band, Helen O’Connell
- Super Bowl XVI: Up with People
- Super Bowl XVII: Los Angeles Super Drill Team
- Super Bowl XVIII: Florida Marching Band, Florida State Marching Band
- Super Bowl XIX: Tops in Blue
- Super Bowl XX: Up with People
- Super Bowl XXI: Mickey Rooney, George Burns, Grambling State Marching Band, USC Marching Band, Disney Characters
- Super Bowl XXII: San Diego State Marching Band, Cal-State Northridge Marching Band, USC Marching Band
- Super Bowl XXIII: Elvis Presto
- Super Bowl XXIV: Doug Kershaw, Pete Fountain, Irma Thomas, Nicholls State Marching Band, Southern Marching Band, USL Marching Band
- Super Bowl XXV: New Kids on the Block
- Super Bowl XXVI: Gloria Estefan, Minnesota Marching Band
- Super Bowl XXVII: Michael Jackson
- Super Bowl XXVIII: Travis Tritt, Clint Black, Tanya Tucker, The Judds
- Super Bowl XXIX: Patti LaBelle, Teddy Pendergrass, Tony Bennett, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine, Indiana Jones
- Super Bowl XXX: Diana Ross
- Super Bowl XXXI: The Blues Brothers, ZZ Top, James Brown
- Super Bowl XXXII: Boyz II Men, The Temptations, Smokey Robinson, Queen Latifah, Grambling State Marching Band
- Super Bowl XXXIII: Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy, Savion Glover
- Super Bowl XXXIV: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton
- Super Bowl XXXV: Aerosmith, NSYNC
- Super Bowl XXXVI: U2
- Super Bowl XXXVII: Shania Twain, No Doubt
- Super Bowl XXXVIII: Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Nelly, Kid Rock, Jessica Simpson
- Super Bowl XXXIX: Paul McCartney
- Super Bowl XL: The Rolling Stones
- Super Bowl XLI: Prince
- Super Bowl XLII: Tom Petty and the Heartbreakers
- Super Bowl XLIII: Bruce Springsteen and the E Street Band
- Super Bowl XLIV: The Who
- Super Bowl XLV: The Black Eyed Peas, Usher, Slash
- Super Bowl XLVI: Madonna, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A., Cee Lo Green, Andy Lewis
- Super Bowl XLVII: Beyonce, Destiny’s Child
- Super Bowl XLVIII: Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers
- Super Bowl XLIX: Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott
- Super Bowl 50: Coldplay, Beyonce, Bruno Mars, Mark Ronson
- Super Bowl LI: Lady Gaga
- Super Bowl LII: Justin Timberlake
- Super Bowl LIII: Maroon 5, Travis Scott, Big Boi
- Super Bowl LIV: Shakira, Jennifer López, Bad Bunny, J Balvin
- Super Bowl LV: The Weeknd
- Super Bowl LVI: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent
- Super Bowl LVII: Rihanna
- Super Bowl LVIII: Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil’ Jon, Ludacris
- Super Bowl LIX: Kendrick Lamar
- Super Bowl LX: Bad Bunny