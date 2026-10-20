Super Bowl 2027: ¿Quién es Jay- Z, el rapero que podría estar en el show medio tiempo?

Reportes señalan que el rapero sería el artista que su propia firma, Roc Nation, elegiría para el espectáculo del próximo 14 de febrero en el SoFi Stadium de Los Angeles

Jay-Z sería el artista del medio tiempo del Super Bowl LXI | REUTERS/Daniel Cole

Con la conclusión de la Semana 6, la NFL terminó su primer tercio de la temporada regular. Se van perfilando los equipos que se quedan con pocas opciones de competir y los que tienen la mira puesta en el Super Bowl, del cual hay una gran incógnita: ¿Quién se presentará en el show del medio tiempo?

Contrario a lo que pasó la campaña anterior, en el que se anunció a Bad Bunny a finales de septiembre, no se ha definido al artista del Halftime Show. Hace unas semanas corrió el rumor de que Miley Cirus. Otro nombre que mencionado era el de Justin Bieber, pero finalmente Roc Nation, la firma encargada de la producción del espectáculo, habría elegido a su fundador, Jay-Z, como el artista para el medio tiempo del Super Bowl

El martes 20 de octubre, un reporte de Puck News, un medio especializado en Hollywood, publicó la noticia: “Jay-Z habría elegido a Jay-Z para el Super Bowl LIXI”. Según el reporte, el anuncio se haría oficial esta semana, cuando lleve a cabo el primero de dos conciertos en el SoFi Stadium, mismo recinto que será la sede del Super Bowl en febrero del 2027.

¿Quién es Jay-Z y por qué se habría elegido para el show de medio tiempo del Super Bowl 2027?

Jay-Z, cuyo nombre es Shawn Corey Carter, es un rapero, productor y empresario que nació el 4 de diciembre de 1969 en Brooklyn, Nueva York. Es reconocido como uno de los artistas más importantes en la historia del hip-hop. A lo largo de su carrera ganó múltiples premios Grammy y produjo álbumes como Reasonable Doubt (1996), The Blueprint (2001) y 4:44 (2017).

Si bien su último disco llegó hace casi una década, Jay-Z se ha convertido en una figura clave en la música por su empresa de entretenimiento, Roc Nation, la cual fundó en 2008. El primer arista al que representó fue al rapero J.Cole y en su cartera de clientes actuales están tras lo cual siguieron figuras como Rihanna, Alicia Keys, A$SAP Rocky, Christina Aguilera, DJ Khaled, Fat Joe, J Balvin, John Legend y Megan Thee Stallion. Esto sin mencionar que está casado desde el 2008 con una de las grandes figuras de la industria musical, Beyonce, por lo que son una de las parejas más poderosas del mundo del entretenimiento.

En el 2019, la NFL acordó con Roc Nation un contrato de 5 años para producir el show del medio tiempo de cinco Super Bowls. El acuerdo fue renovado en 2024 y todos los espectáculos incluyeron a artistas del hip-hop o de música latina:

Los artistas que Roc Nation eligió para el medio tiempo del Super Bowl

2020: Shakira y Jennifer López, con Bad Bunny y J Balvin.

2021: The Weeknd

2022: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent

2023: Rihanna

2024: Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil’ Jon, Ludacris

2025: Kendrick Lamar

2026: Bad Bunny

La lista incluye el medio tiempo del anterior Super Bowl disputado en Los Angeles, en febrero del 2022, en el que se incluyeron a íconos del hip-hop como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent, en la primera ocasión que el género estuvo en el show del medio tiempo del partido grande de la NFL.

Si bien tiene 56 años, Jay-Z está rompiendo récords de asistencia en su gira por Norteamérica, Jay-Z 30 Tour, que celebra sus tres décadas del lanzamiento de su primer disco, Reasonable Doubt, y el 25 aniversario de The Blueprint.

¿Qué artistas se presentaron en el medio tiempo del Super Bowl 2026?

En febrero del 2026, el puertorriqueño Bad Bunny fue el artista que encabezó el show del medio tiempo. Se cantó en español en Santa Clara, en un espectáculo que contó con la presencia de Ricky Martin y Lady Gaga, además de interpretar canciones de leyendas del género como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee.

Durante la producción, en la famosa ‘Casita’ que usó Bad Bunny para invitar a celebridades durante su gira, se vio a figuras latinas como Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B y Young Miko.

Así fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl | Reuters

¿Cuándo es el Super Bowl 2027 y dónde ver en vivo? Fecha y sede

La final del fútbol americano de la NFL está programada para el domingo 14 de febrero de 2027. Se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en la zona metropolitana de Los Angeles.

Será la segunda ocasión que el nuevo estadio de Los Angeles reciba el partido grande de la NFL, tras hacerlo al final de la temporada 2021, cuando los Rams vencieron 23-20 a los Bengals.

Artistas del show del medio tiempo del Super Bowl LVI | Kirby Lee-USA Today Sports

Todos los artistas que se han presentado en el Super Bowl

Durante las primeras 20 ediciones del Super Bowl, el espectáculo del medio tiempo pasaba a segundo plano. Siguiendo la tradición del fútbol americano colegial, se solían presentar bandas de guerra de universidades locales. En la edición 23 en Miami, Elvis Presto fue de los primeros artistas en actuar y todo se llevó a un nuevo nivel cuando Michael Jackson se presentó en Pasadena, California, en enero de 1993.

Desde entonces, grandes figuras de la industria de la música se presentaron en el evento, incluyendo a Paul McCartney, Prince, The Black Eyed Peas, Madonna, Lady Gaga, Justin Timberlake, Shakira y Jennifer López, Rihanna, Katy Perry, Beyonce y Bad Bunny en la última edición.