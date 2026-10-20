Kendall Waston advierte sobre el desafío de Saprissa en la Copa Centroamericana: “Estamos superobligados”

El defensor señaló que el equipo deberá concentrarse en el repechaje ante Luis Ángel Firpo.

Kendall Waston buscará el triunfo con Saprissa | X: @SaprissaOficial

Kendall Waston analizó el presente de Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana 2026 y reconoció la frustración por no haber alcanzado las semifinales. El defensor señaló que el equipo deberá concentrarse en el repechaje ante Luis Ángel Firpo para conseguir la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

El futbolista se refirió a la situación después de la derrota por 1-0 frente a Cartaginés en el campeonato costarricense. “Es lo que hay, desgraciadamente o dichosamente también”, manifestó al explicar el escenario que enfrenta el conjunto dirigido por Hernán Medford.

“Desgraciadamente, porque no pudimos ir a la final, era lo que queríamos al iniciar el torneo, pero dichosamente, porque esto nos permitiría ir a jugar por algo, por el pase a la Concachampions”, señaló Waston sobre la oportunidad que todavía conserva Saprissa.

El defensor también remarcó la importancia del próximo compromiso internacional. “Tenemos que ir a lograr algo, estamos superobligados a hacerlo”, afirmó sobre una eliminatoria que se resolverá en dos encuentros.

Kendall Waston analiza los problemas de Saprissa como visitante

Uno de los aspectos que preocupa al equipo morado es su rendimiento fuera de casa. Saprissa perdió cuatro de sus seis encuentros como visitante en el campeonato nacional y sufrió dos derrotas en tres salidas durante la actual Copa Centroamericana.

“Desgraciadamente, ustedes hablan con la estadística en mano y uno no puede hacer nada contra ello porque es la realidad”, reconoció Waston al ser consultado por los resultados del equipo lejos de su estadio.

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“Es claro que de visita tenemos que sacar más puntos. Queremos evitar estos traspiés. No podemos decir: ‘Como estamos de visita, no importa’. Sí importa y estamos muy molestos por perder”, agregó el defensor.

Saprissa visitará a Luis Ángel Firpo este miércoles 21 de octubre en El Salvador. El conjunto dirigido por Marvin Solano llega con siete partidos consecutivos sin perder y lidera su campeonato con 31 puntos. Para los costarricenses, el objetivo será mejorar su rendimiento como visitante y conseguir una ventaja antes de disputar la revancha en casa.

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