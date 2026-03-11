Iñigo Riestra confía en que el Estadio Azteca estará listo para el México vs Portugal

El secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Iñigo Riestra, señaló que existe comunicación constante con los responsables del proyecto

A poco más de dos semanas para la reinauguración del Estadio Azteca, la Federación Mexicana de Fútbol mantiene la expectativa de que las obras en el inmueble concluyan sin contratiempos. El recinto de Santa Úrsula será escenario del partido amistoso entre la selección mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo, un encuentro que marcará el regreso de actividad internacional en el estadio.

Los trabajos de remodelación continúan en el inmueble, por lo que las autoridades del futbol mexicano han seguido de cerca el avance de las obras. El objetivo es que todo esté listo para el partido ante el conjunto europeo, uno de los encuentros que forman parte de la preparación del equipo dirigido por Javier Aguirre rumbo a los próximos compromisos internacionales.

El secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Iñigo Riestra, señaló que existe comunicación constante con los responsables del proyecto y expresó confianza en que los plazos se cumplirán. “Hemos estado en comunicación con ellos. Parece que todos los planes van en tiempo y seguramente el 28 de marzo estaremos festejando la reapertura del estadio contra Portugal en un gran partido para México. En el tema de logística precisamente de Portugal”.

Sobre la visita del combinado portugués, Riestra explicó que hasta el momento no han surgido solicitudes especiales por parte del equipo europeo. La planificación del viaje y la logística se mantienen dentro de los parámetros habituales para este tipo de encuentros internacionales.

“Nada, nada. La selección de Portugal está feliz. Va a hacer un campamento antes de llegar a México y tendremos un gran partido”, comentó el directivo al referirse a la preparación del conjunto lusitano antes de su llegada al país.

Riestra también abordó el trabajo que realiza la Federación Mexicana de Fútbol para preparar a la selección nacional rumbo a la Copa del Mundo. El dirigente señaló que la institución trabaja en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y con los clubes para fortalecer el proceso de preparación.

“La Federación, lo ha dicho muchas veces nuestro comisionado, está preparando el mejor equipo posible. Estamos muy contentos con Javier (Aguirre) y tenemos una gran ventaja que nuestra selección, gracias al apoyo de los clubes, se va a concentrar un poco antes que las otras. Entonces, enfocados y muy preparados y ya esperando que sea el silbatazo inicial, el 11 de junio”.

En otro tema, el secretario general de la Federación se refirió a la situación del portero Luis Ángel Malagón, quien sufrió una lesión durante el partido entre América y Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf. La Federación y el cuerpo técnico han mantenido contacto con el jugador tras el incidente.

“En primer lugar, todo el apoyo para Malagón. Estamos obviamente consternados y obviamente el cuerpo técnico ya está en contacto con el jugador”, expresó Riestra, al confirmar que existe comunicación directa con el arquero mientras se evalúa su situación médica.

