Realidades diferentes de Rafael Dudamel en Cali: 2021 vs 2026

Estas son las diferencias y similitudes de las plantillas del Deportivo Cali que recibió Rafael Dudamel en 2021 y ahora en 2026.

Rafael Dudamel vuelve al FPC | @DeportivoCaliCP

La esperanza es mucha y las expectativas son bastante altas con la llegada de Rafael Dudamel al Deportivo Cali. La vara de su arribó en 2021, siendo campeón inmediatamente, dejó una muy buena y grata impresión en los hinchas del conjunto de la capital del Valle del Cauca.

Si bien el fichaje del director técnico venezolano llega a una instancia muy similar a lo ocurrida hace un poco menos de cinco años. Son varios puntos que diferencia y asemejan su actual llegada con la de su primera etapa como entrenador del Deportivo Cali. Eso sí, las dos con una misión clara, volver a ser campeón.

La llegada de Rafael Dudamel en 2021

Rafael Dudamel llega en septiembre del 2021 tras la salida de Alfredo Arias de la dirección técnica del ‘azucarero’. Un proceso que si bien no había dado los resultados que se espera, si había sentado una bases de mejoría en torno a lo que venía viviendo el verde caleño.

En esta primera etapa al mando del club, el venezolano dirigió un total de 55 encuentros. 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas, fueron sus números comandado al Deportivo Cali. 61 goles a favor y 56 en contra, dejaron al elenco vallecaucano con una diferencia de gol de +5 bajo las ordenes del ‘vinotinto’.

Esa Liga BetPlay Dimayor 2021-II es el último título que el Deportivo Cali ha conseguido. Justamente, una copa levantada por Rafael Dudamel. En ese entonces la nómina del verde ‘azucarero’ estaba conformada en la portería con Guillermo de Amores, Humberto Acevedo y Alejandro Rodríguez. En defensa con Jorge Marsiglia, Hernán Menosse, Darwin Andrade, Jorge Arias, José Caldera, Juan Camilo Angulo y Harold Gómez.

Del medio hacía arriba, la nómina tenía varias figuras. Carlos Robles, Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Andrés Cifuentes, Michael Ortega, Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez, Jhon Vásquez, Marco Pérez y Harold Preciado, eran algunas de los futbolistas más destacadas de ese Deportivo Cali.

Lo que recibe Rafael Dudamel en 2026

Para esta Liga BetPlay Dimayor 2026-I, Rafael Dudamel recibe una nómina con mucha materia prima, pero con una desconfianza notoria. Cerca del descenso, con muy pocas victorias en el último tiempo y en medio de una reestructuración institucional, el panorama luce bastante distinto a su primera etapa.

Esta vez no recibe un equipo con una idea de juego como en el 2021. Pese a que de alguna forma, el Cali logró mostrar destellos de cosas interesantes. Bajo el mando de Alberto Gamero fueron muchas más críticas que halagos. Hoy por hoy, el verde caleño no sabe a que juega y de ahí sus resultados.

El peruano Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez en la portería. José Caldera, Juan Tello, Andrés Correa, Julián Quiñones, Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez y Luis Manuel Orejuela, en la zona de defensores. Matías Orozco, Juan Montoya, Daniel Giraldo, Emanuel Reynoso, Johan Martínez, Ronaldo Pájaro y Yani Quintero, en el mediocampo.

Steven ‘Titi’ Rodríguez, Avilés Hurtado y Juan Ignacio Dinneno, en la delantera. Dejan ver que es una plantilla con mucho talento, pero que colectivamente hablando nunca ha podido encontrar. Ese será el verdadero reto de Rafael Dudamel, logra que lo individual y colectivo vaya de la mano.

Claramente son nóminas que en algunos aspectos podrían ser muy similares. Pero que el momento futbolístico de cada uno de los miembros es completamente diferente a lo que se vivió en la primera experiencia. Así entonces, será cuestión de tiempo para ver el efecto del venezolano en el Deportivo Cali y si vuelve a lograr la hazaña de alzar una copa en la misma temporada que aterriza en la institución.

Te puede interesar: