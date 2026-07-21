Gavi no quiere una sanción para Paredes: “No es buena imagen para los niños, pero es parte del fútbol”

El campeón del mundo rechazó un castigo adicional para el argentino, pese a que la FIFA mantiene abierta una investigación por los altercados tras la final

El futbolista blaugrana habló sobre los altercados en Nueva York | Reuters

La final del Mundial 2026 no terminó con el silbatazo del árbitro. Después de que España se impusiera 1-0 a Argentina para conquistar el título, jugadores de ambas selecciones protagonizaron una serie de altercados sobre el terreno de juego, imágenes que dieron la vuelta al mundo y que actualmente son investigadas por la FIFA.

Uno de los momentos centrales fue el protagonizado por Leandro Paredes y Gavi. Tras golpear a Eric García, el mediocampista argentino terminó derribando al futbolista del Barcelona, una acción que rápidamente se viralizó y colocó al jugador albiceleste en el centro de la polémica.

Días después de la conquista mundialista, Gavi fue cuestionado sobre esos incidentes durante los festejos celebrados en Los Palacios. Con la medalla de campeón colgada al cuello, el español sorprendió al asegurar que no considera necesario que Paredes reciba una suspensión por lo ocurrido tras el encuentro.

“No creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero es parte del fútbol. Hay una parte del fútbol que es un poco más violenta, quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está. Pero al final todo es fútbol y así tiene que ser siempre el fútbol”.

❗️ Gavi no quiere una sanción para Leandro Paredes.



"Entiendo que no es una buena imagen para los niños, pero es una parte del fútbol".



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El mediocampista reconoció que las imágenes dejaron un mensaje negativo para los aficionados más jóvenes, aunque también defendió que este tipo de situaciones forman parte de la intensidad con la que se viven encuentros de semejante importancia. En su opinión, cualquier castigo debió aplicarse únicamente durante el desarrollo del partido.

Actualmente, la FIFA mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido al término del encuentro y determinar si alguno de los jugadores participantes en los altercados merece una sanción disciplinaria.

Mientras el organismo reúne pruebas y revisa los informes arbitrales, la postura del futbolista del Barcelona es clara: considera que lo sucedido debía resolverse dentro del propio partido y no con suspensiones posteriores, aun cuando reconoce que las escenas vividas tras la final no representan una buena imagen para el fútbol.

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