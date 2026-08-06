Agenda deportiva del 6 al 9 de agosto: Juegos Centroamericanos, Leagues Cup y el Juego del Salón de la Fama NFL
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe llegan a su fin, mientras que los Arizona Cardinals enfrentarán a los Carolina Panthers en el Juego del Hall Of Fame Game de la NFL
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La agenda deportiva del fin de semana, del 6 al 9 de agosto, estará marcada por el cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además del regreso de la NFL con el tradicional Juego del Salón de la Fama. La actividad también incluirá el arranque de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y una nueva jornada de la Leagues Cup, que promete varios duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS.
Eventos deportivos imperdibles del 6 al 9 de agosto: horario y dónde ver
La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe continuará este jueves 6 de agosto con una jornada en la que el atletismo concentrará gran parte de la atención. Se disputarán las finales de lanzamiento de jabalina varonil, salto con pértiga varonil, impulso de bala femenil y los 200 metros planos, tanto en la rama varonil como femenil. Además, la selección mexicana buscará la medalla de oro en el torneo de fútbol femenil cuando enfrente a Colombia en la gran final.
Por otra parte, la NFL dará inicio de manera oficial a su actividad de pretemporada con el tradicional Juego del Salón de la Fama, en el que los Arizona Cardinals se enfrentarán a los Carolina Panthers.
El fin de semana también estará marcado por la Leagues Cup, que continuará con los encuentros de la primera ronda. Los clubes de la Liga MX y la MLS buscarán asegurar su clasificación a la siguiente fase en una serie de partidos que prometen mantener la intensidad del torneo.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 6 al 9 de agosto
Lo mejor del fin de semana estará en la multiplataforma de Claro Sports, donde además de las últimas competencias tendremos la ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos el sábado 7 de agosto. También tendremos el inicio de los playoffs de la LMB 2026 y los partidos amistoso del fútbol europeo.
- Jueves 6 de agosto
- 11:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 1 | Claro Sports
- 13:30 | JCC Santo Domingo 2026 | Atletismo | Finales Día 4 | Claro Sports
- 15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Gimnasia Artística Finales por Aparatos Femenil y Varonil | Claro Sports
- 16:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Natación Artística Rutina Libre | Claro Sports
- 17:00 | JCC Santo Domingo 2026 | México vs Colombia | Final | Claro Sports
- 19:00 | Lucha Libre | TNA Impact Wrestling | Claro Sports
- 19:00 | Béisbol | LMB | El Águila de Veracruz vs Pericos de Puebla | Claro Sports
- Viernes 7 de agosto
- 5:50 | Fútbol | Partido Amistoso | Aston Villa vs Bayern Munich | Claro Sports
- 10:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 2 | Claro Sports
- 12:10 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 1 | Claro Sports
- 14:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Halterofilia final 77kg | Claro Sports
- 15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Atletismo | Finales Día 5 | Claro Sports
- 15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Boxeo | Finales varonil y femenil | Claro Sports
- 19:30 | Fútbol | Liga de Guatemala | Malacateco vs Xelajú | Claro Sports
- Sábado 8 de agosto
- 5:50 | Fútbol | Partido Amistoso | Chelsea vs Milan| Claro Sports
- 9:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Natación Artística | Rutina Acrobática | Equipo Mixto
- 10:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 3 | Claro Sports
- 11:30 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 2 | Claro Sports
- 12:20 | Fútbol | Partido Amistoso | Real Betis vs AFC Bournemouth
- 16:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Ceremonia de Clausura | Claro Sports
- Domingo 9 de agosto
- 7:20 | Fútbol | Partido Amistoso | Liverpool vs Mónaco | Claro Sports
- 8:00 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 3 | Claro Sports
- 9:05 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 4 | Claro Sports
- TBD | Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol | Claro Sports
Jueves 6 de agosto: Juego del Salón de la Fama y Santo Domingo 2026
- 11:00 | Béisbol | MLB | New York Mets vs Cleveland Guardians | Temporada regular | ESPN y Disney+
- 11:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 1 | Claro Sports
- 13:30 | JCC Santo Domingo 2026 | Atletismo | Finales Día 4 | Claro Sports
- 15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Gimnasia Artística Finales por Aparatos Femenil y Varonil | Claro Sports
- 16:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Natación Artística Rutina Libre | Claro Sports
- 16:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Tlaxcala vs Alebrijes | ESPN
- 17:00 | JCC Santo Domingo 2026 | México vs Colombia | Final | Claro Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Leones Negros vs Correcaminos | AYM Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Dorados vs Mineros | ESPN
- 19:00 | Lucha Libre | TNA Impact Wrestling | Claro Sports
- 19:00 | Béisbol | LMB | El Águila de Veracruz vs Pericos de Puebla | Claro Sports
- 17:00 | Béisbol | MLB | Miami Marlins vs Atlanta Braves | Temporada regular | FOX One
- 17:30 | Béisbol | MLB | Minnesota Twins vs Kansas City Royals | Temporada regular | ESPN y Disney+
- 17:30 | Fútbol | Leagues Cup | New York City FC vs Santos Laguna | Apple TV
- 18:00 | Fútbol | Leagues Cup | Cruz Azul vs Philadelphia Union | Apple TV
- 18:00 | Fútbol americano | NFL | Carolina Panthers vs Arizona Cardinals | Pretemporada (Hall of Fame Game) | ESPN y Disney+
- 18:30 | Fútbol | Leagues Cup | Chicago Fire vs Necaxa | Apple TV
- 19:00 | Fútbol | Leagues Cup | Austin FC vs Tijuana | Apple TV
- 20:00 | Fútbol | Leagues Cup | América vs San Diego FC | Apple TV, Imagen Televisión y TUDN
- 20:30 | Fútbol | Leagues Cup | Portland Timbers vs Puebla | Apple TV
Viernes 7 de agosto: LIV Golf y Leagues Cup
- 5:50 | Fútbol | Partido Amistoso | Aston Villa vs Bayern Munich | Claro Sports
- 10:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 2 | Claro Sports
- 12:10 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 1 | Claro Sports
- 14:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Halterofilia final 77kg | Claro Sports
- 15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Atletismo | Finales Día 5 | Claro Sports
- 15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Boxeo | Finales varonil y femenil | Claro Sports
- 16:30 | Béisbol | MLB | Toronto Blue Jays vs Philadelphia Phillies | Temporada regular | ESPN y Disney+
- 17:00 | Béisbol | MLB | Atlanta Braves vs New York Yankees | Temporada regular | ESPN y Disney+
- 17:30 | Fútbol | Leagues Cup | Charlotte vs Atlas | Apple TV
- 17:30 | Fútbol | Leagues Cup | Columbus vs Pachuca | Apple TV
- 17:30 | Béisbol | MLB | Baltiomre Orioles vs Texas Rangers | Temporada regular | Apple TV
- 18:00 | Fútbol | Leagues Cup | Cincinnati vs Pumas | Apple TV e Imagen Television
- 19:00 | Fútbol | Leagues Cup | Tigres vs Minnesota | Apple TV
- 19:00 | Béisbol | MLB | Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners | Temporada regular | Apple TV
- 19:30 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks | Temporada regular | FOX One
- 19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Tepatitlán vs La Paz | AYM Sports
- 19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Atlas vs Pachuca | Tubi y Fox One
- 19:30 | Fútbol | Liga de Guatemala | Malacateco vs Xelajú | Claro Sports
- 20:30 | Fútbol | Leagues Cup | Vancouver vs Juárez | Apple TV
Sábado 8 de agosto: Ceremonia de Clausura Santo Domingo 2026
- 5:50 | Fútbol | Partido Amistoso | Chelsea vs Milan| Claro Sports
- 9:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Natación Artística | Rutina Acrobática | Equipo Mixto
- 10:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 3 | Claro Sports
- 11:30 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 2 | Claro Sports
- 12:20 | Fútbol | Partido Amistoso | Real Betis vs AFC Bournemouth13:00 | Béisbol | MLB | Atlanta Braves vs New York Yankees | Temporada regular | FOX One
- 16:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Ceremonia de Clausura | Claro Sports
- 16:30 | Fútbol | Leagues Cup | Orlando City vs León | Apple TV e Imagen TV
- 17:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Venados vs Tapatío | ESPN
- 17:00 | Béisbol | MLB | Minnesota Twins vs Milwaukee Brewers | Temporada regular | FOX One
- 18:00 | Fútbol | Leagues Cup | Inter Miami vs Monterrey
- 19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Morelia vs Cancún | AYM Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Jaiba Brava vs CA Hidalgo | | AYM Sports
- 19:00 | Fútbol | Leagues Cup | Guadalajara vs Dallas | Apple TV e Imagen Tv
- 19:30 | Béisbol | MLB | Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners | Temporada regular | ESPN y Disney+
- 20:00 | Fútbol | Leagues Cup | Salt Lake vs Atlante | Apple TV
- 21:10 | Fútbol | Leagues Cup | Toluca vs LAFC | Apple TV
Domingo 9 de agosto
- 7:20 | Fútbol | Partido Amistoso | Liverpool vs Mónaco | Claro Sports
- 8:00 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 3 | Claro Sports
- 9:05 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 4 | Claro Sports
- 12:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Puebla vs Chivas | YouTube LFDND
- 13:30 | Fútbol | Leagues Cup | Seattle Sounders vs Querétaro
- 14:00 | Béisbol | MLB | Detroit Tigers vs San Francisco Giants | Temporada regular | ESPN y Disney+
- 16:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | San Luis vs Tijuana | ESPN
- 17:30 | Fútbol | Leagues Cup | Philadelphia Union vs Necaxa | Apple TV
- 17:30 | Fútbol | Leagues Cup | Cruz Azul vs New York City FC | Apple TV e Imagen TV
- 18:00 | Fútbol | Leagues Cup | Nashville SC vs Atlético de San Luis | Apple TV
- 18:00 | Fútbol | Leagues Cup | Chicago Fire vs Santos Laguna | Apple TV
- 18:00 | Béisbol | MLB | Houston Astros vs San Diego Padres | Temporada regular | ESPN y Disney+
- 19:00 | Fútbol | Leagues Cup | Austin FC vs Puebla | Apple TV
- 20:00 | Fútbol | Leagues Cup | San Diego FC vs Tijuana | Apple TV
- 20:15 | Fútbol | Leagues Cup | América vs Portland Timbers | Apple TV e Imagen TV