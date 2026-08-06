Agenda deportiva del 6 al 9 de agosto: Juegos Centroamericanos, Leagues Cup y el Juego del Salón de la Fama NFL

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe llegan a su fin, mientras que los Arizona Cardinals enfrentarán a los Carolina Panthers en el Juego del Hall Of Fame Game de la NFL

Agenda deportiva del fin de semana | Claro Sports

La agenda deportiva del fin de semana, del 6 al 9 de agosto, estará marcada por el cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además del regreso de la NFL con el tradicional Juego del Salón de la Fama. La actividad también incluirá el arranque de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y una nueva jornada de la Leagues Cup, que promete varios duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS.

Eventos deportivos imperdibles del 6 al 9 de agosto: horario y dónde ver

La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe continuará este jueves 6 de agosto con una jornada en la que el atletismo concentrará gran parte de la atención. Se disputarán las finales de lanzamiento de jabalina varonil, salto con pértiga varonil, impulso de bala femenil y los 200 metros planos, tanto en la rama varonil como femenil. Además, la selección mexicana buscará la medalla de oro en el torneo de fútbol femenil cuando enfrente a Colombia en la gran final. Por otra parte, la NFL dará inicio de manera oficial a su actividad de pretemporada con el tradicional Juego del Salón de la Fama, en el que los Arizona Cardinals se enfrentarán a los Carolina Panthers. El fin de semana también estará marcado por la Leagues Cup, que continuará con los encuentros de la primera ronda. Los clubes de la Liga MX y la MLS buscarán asegurar su clasificación a la siguiente fase en una serie de partidos que prometen mantener la intensidad del torneo. Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 6 al 9 de agosto

Lo mejor del fin de semana estará en la multiplataforma de Claro Sports, donde además de las últimas competencias tendremos la ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos el sábado 7 de agosto. También tendremos el inicio de los playoffs de la LMB 2026 y los partidos amistoso del fútbol europeo.

Jueves 6 de agosto 11:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 1 | Claro Sports 13:30 | JCC Santo Domingo 2026 | Atletismo | Finales Día 4 | Claro Sports 15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Gimnasia Artística Finales por Aparatos Femenil y Varonil | Claro Sports 16:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Natación Artística Rutina Libre | Claro Sports 17:00 | JCC Santo Domingo 2026 | México vs Colombia | Final | Claro Sports 19:00 | Lucha Libre | TNA Impact Wrestling | Claro Sports 19:00 | Béisbol | LMB | El Águila de Veracruz vs Pericos de Puebla | Claro Sports



Viernes 7 de agosto 5:50 | Fútbol | Partido Amistoso | Aston Villa vs Bayern Munich | Claro Sports 10:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 2 | Claro Sports 12:10 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 1 | Claro Sports 14:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Halterofilia final 77kg | Claro Sports 15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Atletismo | Finales Día 5 | Claro Sports 15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Boxeo | Finales varonil y femenil | Claro Sports 19:30 | Fútbol | Liga de Guatemala | Malacateco vs Xelajú | Claro Sports



Sábado 8 de agosto 5:50 | Fútbol | Partido Amistoso | Chelsea vs Milan| Claro Sports 9:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Natación Artística | Rutina Acrobática | Equipo Mixto 10:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 3 | Claro Sports 11:30 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 2 | Claro Sports 12:20 | Fútbol | Partido Amistoso | Real Betis vs AFC Bournemouth 16:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Ceremonia de Clausura | Claro Sports

Domingo 9 de agosto 7:20 | Fútbol | Partido Amistoso | Liverpool vs Mónaco | Claro Sports 8:00 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 3 | Claro Sports 9:05 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 4 | Claro Sports TBD | Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol | Claro Sports



Jueves 6 de agosto: Juego del Salón de la Fama y Santo Domingo 2026

11:00 | Béisbol | MLB | New York Mets vs Cleveland Guardians | Temporada regular | ESPN y Disney+

11:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 1 | Claro Sports

13:30 | JCC Santo Domingo 2026 | Atletismo | Finales Día 4 | Claro Sports

15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Gimnasia Artística Finales por Aparatos Femenil y Varonil | Claro Sports

16:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Natación Artística Rutina Libre | Claro Sports

16:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Tlaxcala vs Alebrijes | ESPN

17:00 | JCC Santo Domingo 2026 | México vs Colombia | Final | Claro Sports

19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Leones Negros vs Correcaminos | AYM Sports

19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Dorados vs Mineros | ESPN

19:00 | Lucha Libre | TNA Impact Wrestling | Claro Sports

19:00 | Béisbol | LMB | El Águila de Veracruz vs Pericos de Puebla | Claro Sports

17:00 | Béisbol | MLB | Miami Marlins vs Atlanta Braves | Temporada regular | FOX One

17:30 | Béisbol | MLB | Minnesota Twins vs Kansas City Royals | Temporada regular | ESPN y Disney+

17:30 | Fútbol | Leagues Cup | New York City FC vs Santos Laguna | Apple TV

18:00 | Fútbol | Leagues Cup | Cruz Azul vs Philadelphia Union | Apple TV

18:00 | Fútbol americano | NFL | Carolina Panthers vs Arizona Cardinals | Pretemporada (Hall of Fame Game) | ESPN y Disney+

18:30 | Fútbol | Leagues Cup | Chicago Fire vs Necaxa | Apple TV

19:00 | Fútbol | Leagues Cup | Austin FC vs Tijuana | Apple TV

20:00 | Fútbol | Leagues Cup | América vs San Diego FC | Apple TV, Imagen Televisión y TUDN

20:30 | Fútbol | Leagues Cup | Portland Timbers vs Puebla | Apple TV

Viernes 7 de agosto: LIV Golf y Leagues Cup

5:50 | Fútbol | Partido Amistoso | Aston Villa vs Bayern Munich | Claro Sports

10:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 2 | Claro Sports

12:10 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 1 | Claro Sports

14:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Halterofilia final 77kg | Claro Sports

15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Atletismo | Finales Día 5 | Claro Sports

15:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Boxeo | Finales varonil y femenil | Claro Sports

16:30 | Béisbol | MLB | Toronto Blue Jays vs Philadelphia Phillies | Temporada regular | ESPN y Disney+

17:00 | Béisbol | MLB | Atlanta Braves vs New York Yankees | Temporada regular | ESPN y Disney+

17:30 | Fútbol | Leagues Cup | Charlotte vs Atlas | Apple TV

17:30 | Fútbol | Leagues Cup | Columbus vs Pachuca | Apple TV

17:30 | Béisbol | MLB | Baltiomre Orioles vs Texas Rangers | Temporada regular | Apple TV

18:00 | Fútbol | Leagues Cup | Cincinnati vs Pumas | Apple TV e Imagen Television

19:00 | Fútbol | Leagues Cup | Tigres vs Minnesota | Apple TV

19:00 | Béisbol | MLB | Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners | Temporada regular | Apple TV

19:30 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks | Temporada regular | FOX One

19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Tepatitlán vs La Paz | AYM Sports

19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Atlas vs Pachuca | Tubi y Fox One

19:30 | Fútbol | Liga de Guatemala | Malacateco vs Xelajú | Claro Sports

20:30 | Fútbol | Leagues Cup | Vancouver vs Juárez | Apple TV

Sábado 8 de agosto: Ceremonia de Clausura Santo Domingo 2026

5:50 | Fútbol | Partido Amistoso | Chelsea vs Milan| Claro Sports

9:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Natación Artística | Rutina Acrobática | Equipo Mixto

10:15 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 3 | Claro Sports

11:30 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 2 | Claro Sports

12:20 | Fútbol | Partido Amistoso | Real Betis vs AFC Bournemouth13:00 | Béisbol | MLB | Atlanta Braves vs New York Yankees | Temporada regular | FOX One

16:00 | JCC Santo Domingo 2026 | Ceremonia de Clausura | Claro Sports

16:30 | Fútbol | Leagues Cup | Orlando City vs León | Apple TV e Imagen TV

17:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Venados vs Tapatío | ESPN

17:00 | Béisbol | MLB | Minnesota Twins vs Milwaukee Brewers | Temporada regular | FOX One

18:00 | Fútbol | Leagues Cup | Inter Miami vs Monterrey

19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Morelia vs Cancún | AYM Sports

19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Jaiba Brava vs CA Hidalgo | | AYM Sports

19:00 | Fútbol | Leagues Cup | Guadalajara vs Dallas | Apple TV e Imagen Tv

19:30 | Béisbol | MLB | Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners | Temporada regular | ESPN y Disney+

20:00 | Fútbol | Leagues Cup | Salt Lake vs Atlante | Apple TV

21:10 | Fútbol | Leagues Cup | Toluca vs LAFC | Apple TV

Domingo 9 de agosto

7:20 | Fútbol | Partido Amistoso | Liverpool vs Mónaco | Claro Sports

8:00 | Hípica | Longines Global Champions Tour | Día 3 | Claro Sports

9:05 | Golf | LIV Golf Nueva York | Ronda 4 | Claro Sports

12:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Puebla vs Chivas | YouTube LFDND

13:30 | Fútbol | Leagues Cup | Seattle Sounders vs Querétaro

14:00 | Béisbol | MLB | Detroit Tigers vs San Francisco Giants | Temporada regular | ESPN y Disney+

16:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | San Luis vs Tijuana | ESPN

17:30 | Fútbol | Leagues Cup | Philadelphia Union vs Necaxa | Apple TV

17:30 | Fútbol | Leagues Cup | Cruz Azul vs New York City FC | Apple TV e Imagen TV

18:00 | Fútbol | Leagues Cup | Nashville SC vs Atlético de San Luis | Apple TV

18:00 | Fútbol | Leagues Cup | Chicago Fire vs Santos Laguna | Apple TV

18:00 | Béisbol | MLB | Houston Astros vs San Diego Padres | Temporada regular | ESPN y Disney+

19:00 | Fútbol | Leagues Cup | Austin FC vs Puebla | Apple TV

20:00 | Fútbol | Leagues Cup | San Diego FC vs Tijuana | Apple TV

20:15 | Fútbol | Leagues Cup | América vs Portland Timbers | Apple TV e Imagen TV

Te puede interesar: