Gianni Infantino se queda solo en la FIFA: Wenger se deslinda del intento de privatizar la Copa del Mundo

Arsène Wenger, nombrado en 2019 como jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, rechazó el proyecto de vender el 20 por ciento del Mundial

Arsène Wenger se deslinda de Gianni Infantino | Reuters

El director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, se deslindó por completo del plan para vender un 20 por ciento de la Copa del Mundo mediante una carta publicada este martes 4 de agosto, en la que el extécnico francés aseguró que se enteró del proyecto impulsado por Gianni Infantino, presidente del organismo, a través de los medios de comunicación.

Parece que Gianni Infantino se está quedando cada vez más solo tras la presión que ha recibido de los críticos externos y ahora también desde el interior de la propia FIFA por su propuesta de ceder una quinta parte de las acciones de la Copa del Mundo y del Mundial de Clubes para que una empresa externa controle la explotación comercial, los derechos de transmisión y la logística de ambos torneos. El plan se vino abajo la semana pasada tras la falta de respaldo de una parte importante de las asociaciones que integran la FIFA.

Arsène Wenger, nombrado por Gianni Infantino en 2019 como jefe de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, indicó en un breve texto que no participó en la elaboración de la iniciativa para vender una participación de la Copa del Mundo a un fondo de inversión privado, pese a formar parte del organismo.

“Junto con mi equipo, superviso el análisis de datos del juego, el centro de formación online de la FIFA, el desarrollo de la formación de jóvenes a través de 60 academias repartidas por 60 países donde más se necesitan y las competiciones juveniles en todo el mundo”, indicó Arsène Wenger. “No participé en la elaboración de este plan estratégico y me enteré de este proyecto a través de los medios de comunicación. La decisión de abandonar este proyecto era absolutamente necesaria e indiscutible, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad”.

Críticas internas al proyecto de Gianni Infantino

Pese a que Gianni Infantino comunicó el fin de semana pasado que su propuesta de crear la FIFA Forward Enterprise no seguirá adelante tras el rechazo de la UEFA, la AFC y la Concacaf, la iniciativa provocó un sismo dentro del propio organismo. Uno de los primeros en deslindarse, incluso antes del comunicado de Arsène Wenger, fue Carlos Cordeiro, quien dejó su cargo como asesor principal de la FIFA mediante una carta en la que criticó con dureza el rumbo que había tomado el organismo.

La iniciativa FIFA Forward Enterprise planteaba transferir los derechos comerciales de la Copa del Mundo a una nueva filial con el objetivo de vender una participación valorada en 4 mil millones de dólares a un grupo de inversionistas privados. La selección de esos socios quedaría en manos de Thrive Capital, firma de inversión fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump. Para conseguir el respaldo de las 211 federaciones miembro, el presidente de la FIFA presentó el proyecto acompañado de un incentivo económico: aseguró que, si aprobaban la propuesta, la organización incrementaría de manera significativa los recursos destinados al financiamiento de las asociaciones nacionales. Sin embargo, el proyecto se desplomó incluso antes de la votación oficial prevista para el 19 de septiembre.

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