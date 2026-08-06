Betis vs Bournemouth en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

El conjunto de Manuel Pellegrini recibirá al club inglés en La Cartuja, con la mira puesta en su debut en LaLiga frente a la Real Sociedad

Betis vs Bournemouth, en vivo el partido amistoso por Claro Sports

Real Betis y Bournemouth se enfrentarán en uno de sus últimos partidos de preparación antes del comienzo de la temporada 2026-27. El conjunto verdiblanco continuará con los ajustes para su regreso a la Champions League, mientras el equipo dirigido por Marco Rose medirá su avance antes del inicio de la Premier League. El encuentro comenzará a las 12:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible en vivo y en directo mediante la multiplataforma de Claro Sports.

Betis llegará después de vencer 3-1 al Arsenal en su compromiso anterior de pretemporada, en lo que fue su tercer triunfo consecutivo. El cuadro dirigido por Manuel Pellegrini terminó quinto en la última edición de LaLiga y obtuvo su clasificación a la Champions League, mientras prepara su debut en el torneo español ante la Real Sociedad.

Bournemouth se presentará con una pretemporada invicta, luego de superar al FC St. Pauli y al Augsburg durante su concentración en Austria. El club inglés también derrotó 10-1 al Genoa, equipo de la Serie A, dentro de su calendario de preparación.

En la previa del encuentro, Amine Adli, futbolista del conjunto inglés, destacó el nivel del rival y la utilidad que tendrá el encuentro para el Bournemouth. “Son un muy buen equipo, así que será una buena prueba para ver en qué punto nos encontramos en nuestra preparación. Estamos deseando que llegue el partido”, declaró al sitio oficial del club.

Betis vs Bournemouth en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El encuentro se disputará este sábado 8 de agosto de 2026, a las 12:30 horas, tiempo del centro de México. El partido tendrá como sede el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, y comenzará a las 20:30 horas de España.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

¿Dónde ver el Betis vs Bournemouth en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El amistoso podrá seguirse en vivo y en directo mediante la multiplataforma de Claro Sports. La cobertura comenzará 10 minutos antes del silbatazo inicial, por lo que la señal estará disponible desde las 12:20 horas, tiempo del centro de México. La transmisión llegará a 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Después del encuentro en Sevilla, ambos equipos entrarán en la etapa final de su preparación. Betis dirigirá su atención al debut de LaLiga frente a la Real Sociedad, mientras Bournemouth completará sus últimos trabajos antes de comenzar la temporada de la Premier League.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

En Claro Sports continuamos con nuestra programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Betis vs Bournemouth | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Liverpool vs Monaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

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