Agenda deportiva del 7 al 10 de mayo: Liguilla, Clásico Real Madrid vs Barcelona y Playoffs NBA
Conoce los días, horarios y canales para seguir los partidos más importantes de este fin de semana
Del 7 al 10 de mayo viviremos un intenso fin de semana de actividad deportiva. El fútbol mexicano disputa los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, además del inicio de las semifinales de la Liga MX femenil y el inicio de la final de la Liga Expansión. En otras latitudes, podríamos tener nuevo campeón en España con la disputa del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, que tiene un juego de leyendas en Miami y podrás seguir por Claro Sports, al igual que los partidos de vuelta de las semifinales de la Europa League y la Conference League.
En cuanto a otros deportes, se disputa la segunda ronda de los Playoffs de la NBA y sigue la actividad del béisbol, tanto de las Grandes Ligas como de la Liga Mexicana. En el golf, se juega LIV en Virginia. Se disputa también la Copa del mundo de tiro con arco
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 7 al 10 de mayo
La multiplataforma de Claro Sports tendrá preparado un fin de semana lleno de eventos deportivos destacados: el LIV Golf Virginia 2026, la definición de las semifinales en la UEFA Europa y Conference League, TNA Wrestling Impact, Liga Mexicana de Béisbol, la Copa del Mundo de tiro con arco Shanghái y el Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid, entre otras transmisiones relevantes.
Jueves 7 de mayo: semifinales en Europa y Conference League
La actividad arrancará este jueves 7 de mayo con la definición de las semifinales tanto en la Europa como en la Conference League. A través de las pantallas de Claro Sports podrás seguir las series que le darán forma a la gran final en ambos torneos. Además, continúan los Playoffs en la NBA con el Juego 2 del Cavaliers vs Pistons y Lakers vs Thunder y el inicio de la segunda ronda de la Liguilla en la Liga MX femenil.
- 13:00 | Fútbol | UEFA Europa League | Aston Villa vs Nottingham Forest | Semifinal vuelta | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | UEFA Conference League | Estrasburgo vs Rayo Vallecano | Semifinal vuelta | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | UEFA Europa League | Friburgo vs Braga | Semifinal vuelta | Claro Sports en Centroamérica
- 13:00 | Fútbol | UEFA Conference League | Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk | Semifinal vuelta | Claro Sports en Centroamérica
- 16:00 | Fútbol | Copa Libertadores | Mirassol vs LDU Quito | Jornada 4 | Disney+
- 16:00 | Fútbol | Copa Libertadores | Platense vs Peñarol | Jornada 4 | Disney+
- 16:00 | Fútbol | Copa Sudamericana | Boston River vs Millonarios | Jornada 4 | Disney+
- 16:00 | Fútbol | Copa Sudamericana | O’Higgins vs Sao Paulo | Jornada 4 | Disney+
- 17:00 | Básquetbol | NBA | Cleveland Cavs en Detroit Pistons | Juego 2 | Amazon Prime Video
- 18:00 | Fútbol | Copa Libertadores | Coquimbo Unido vs Universitario | Jornada 4
- 18:30 | Fútbol | Copa Libertadores | Medellín vs Flamengo | Jornada 4 | Disney+
- 18:30 | Fútbol | Copa Sudamericana | Blooming vs Bragantino | Jornada 4 | Disney+
- 18:30 | Fútbol | Copa Sudamericana | Carabobo vs River Plate | Jornada 4 | Disney+
- 19:00 | Fútbol | Liga MX femenil | Pachuca vs Rayadas | Semifinal ida | ViX y YouTube Liga MX femenil
- 19:30 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers en Oklahoma City Thunder | Juego 2 | Amazon Prime Video
- 19:30 | Béisbol | LMB | Bravos de León vs Leones de Yucatán | Claro Sports
- 20:00 | Tiro con arco | Copa del mundo Shanghai | Final arco compuesto por equipos | Claro Sports
- 20:00 | Fútbol | Copa Libertadores | Junior vs Cerro Porteño | Jornada 4 | Disney+
- 21:00 | Fútbol | Liga MX femenil | Toluca vs América | Semifinal ida | Nueve y YouTube Liga MX femenil
- 23:59 | Tiro con arco | Copa del mundo Shanghai | Final arco compuesto individual | Claro Sports
Viernes 8 de mayo: Copa del Mundo de tiro con arco
En Claro Sports el viernes 8 de mayo te llevaremos lo más destacado de la Copa del Mundo de tiro con arco, donde México buscará ampliar su cosecha de medallas. Por si fuera poco arranca la actividad de una nueva fecha en el fútbol de España, Alemania, Italia y Francia.
- 12:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt | Jornada 33 | Sky
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Torino vs Sassuolo | Jornada 36 | Disney+
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lens vs Nantes | Jornada 33 | Fox One
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Levante vs Osasuna | Jornada 35 | Sky Sports
- 17:00 | Básquetbol | NBA | New York Knicks en Philadelphia 76ers | Juego 3 | Amazon Prime Video
- 19:30 | Básquetbol | NBA | San Antonio Spurs en Minnesota Timberwolves | Juego 3 | Amazon Prime Video
Sábado 9 de mayo: Clásico de Leyendas Barcelona vs Real Madrid
Para el sábado 9 de mayo habrá intensa acción en el fútbol mexicano, con la disputa de los partidos de vuelta de los cuartos de final: Chivas vs Tigres y Cruz Azul vs Atlas. En la Expansión MX, Jaiba Brava y Tepatitlán chocan en la serie por el título; en cuanto a Claro Sports, tendremos todos los detalles del Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid desde Miami.
- 5:30 | Fútbol | Serie A | Liverpool vs Chelsea | Jornada 36 | Fox One y FOX
- 6:00 | Fútbol | LaLiga | Elche vs Alavés | Jornada 35 | Sky Sports
- 7:00 | Fútbol | Serie A | Cagliari vs Udinese | Jornada 36 | ESPN y Disney+
- 7:30 | Fútbol | Bundesliga | VfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen | Jornada 33 | Sky
- 7:30 | Fútbol | Bundesliga | Hoffenheim vs Werder Bremen | Jornada 33 | Sky
- 7:30 | Fútbol | Bundesliga | Augsburg vs Borussia Mönchengladbach | Jornada 33 | Sky
- 7:30 | Fútbol | Bundesliga | RB Leipzig vs St. Pauli | Jornada 33 | Sky
- 8:00 | Fútbol | Premier League | Fulham vs Bournemouth | Jornada 36 | Fox One y Fox +
- 8:00 | Fútbol | Premier League | Sunderland vs Manchester United | Jornada 36 | HBO Max y TNT
- 8:00 | Fútbol | Premier League | Brighton vs Wolves | Jornada 36 | HBO Max
- 8:15 | Fútbol | LaLiga | Sevilla vs Espanyol | Jornada 35 | Sky Sports
- 8:50 | Fútbol | Liga de Chipre | AEL Limassol Fc vs Olympiakos Nicosia
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Lazio vs Inter | Jornada 36 | ESPN y Disney+
- 10:30 | Fútbol | Premier League | Manchester City vs Brentford | Jornada 36 | HBO Max
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Atlético de Madrid vs Celta | Jornada 35 | Sky Sports
- 10:30 | Fútbol | Bundesliga | Wolfsburg vs Bayern Munich | Jornada 33 | Sky
- 11:00 | Fútbol | MLS | Toronto vs Inter Miami | Jornada 12 | Apple TV
- 11:15 | Golf | LIV Golf 2026 Virginia | Ronda 3 | Claro Sports
- 12:30 PM | Fútbol | MLS | Chicago Fire vs NY Red Bulls | Jornada 12 | Apple TV
- 12:45 PM | Fútbol | Serie A | Lecce vs Juventus | Jornada 36 | Disney+
- 13:00 | Básquetbol | NBA | Detroit Pistons en Cleveland Cavaliers | Juego 3 | Amazon Prime Video
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Real Sociedad vs Real Betis | Jornada 35 | Sky Sports
- 14:30 | Fútbol | MLS | Montreal vs Orlando City | Jornada 12 | Apple TV
- 17:00 | Artes marciales mixtas | UFC 328 | Paramount+
- 17:20 | Fútbol | The Legens Cup Barça Legends vs Real Madrid Legends | Claro Sports
- 17:30 | Fútbol | MLS | New England vs Philadelphia Union | Jornada 12 | Apple TV
- 17:30 | Fútbol | MLS | Atlanta United vs LA Galaxy | Jornada 12 | Apple TV
- 17:30 | Fútbol | MLS | Charlotte FC vs FC Cincinnati | Jornada 12 | Apple TV
- 18:00 | Béisbol | LMB |Saraperos de Saltillo vs Dorados de Chihuahua | Claro Sports
- 18:30 | Fútbol | MLS | FC Dallas vs Real Salt Lake | Jornada 12 | Apple TV
- 18:30 | Básquetbol | NBA | Oklahoma City Thunder en Los Angeles Lakers | Juego 3 | Amazon Prime Video
- 19:00 | Fútbol | Liga Expansión | Jaiba Brava vs Tepatitlán | Final ida | ESPN y AyM Sports
- 19:07 | Fútbol | Liga MX | Guadalajara vs Tigres | Cuartos de final vuelta | Amazon Prime Video
- 19:15 | Fútbol | MLS | Nashville SC vs DC United | Jornada 12 | Apple TV
- 19:30 | Fútbol | MLS | Colorado Rapids vs St. Louis City | Jornada 12 | Apple TV
- 20:00 | Tiro con arco | Copa del mundo Shanghai |Final arco recurvo por equipos | Claro Sports
- 20:30 | Fútbol | MLS | Portland Timbers vs Sporting KC | Jornada 12 | Apple TV
- 20:30 | Fútbol | MLS | Seattle Sounders vs San Diego FC | Jornada 12 | Apple TV
- 21:15 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Atlas | Cuartos de final vuelta | Canal 5, TUDN y ViX
- 23:59 | Tiro con arco | Copa del mundo Shanghai | Final arco recurvo individual | Claro Sports
Domingo 10 de mayo: Pumas vs América y El Clásico en España
Finalmente el domingo 10 de mayo los reflectores se van a dos clásicos: Pumas vs América en la Liga MX por el último boleto a las semifinales y Barcelona vs Real Madrid en España, en un juego que podría definir el título de LaLiga.
- 4:30 | Fútbol | Serie A | Verona vs Como | Jornada 36 | ESPN y Disney+
- 6:00 | Fútbol | LaLiga | Mallorca vs Villarreal | Jornada 35 | Sky Sports
- 7:00 | Fútbol | Serie A | Fiorentina vs Genoa | Jornada 36 | ESPN y Disney+
- 7:00 | Fútbol | Serie A | Cremonese vs Pisa | Jornada 36 | Disney+
- 7:00 | Fútbol | Premier League | Nottingham Forest vs Newcastle | Jornada 36 | HBO Max
- 7:00 | Fútbol | Premier League | Crystal Palace vs Everton | Jornada 36 |FOX One y Fox
- 7:00 | Fútbol | Premier League | Burnley vs Aston Villa | Jornada 36 | HBO Max y TNT
- 7:30 | Fútbol | Bundesliga | Hamburg vs Freiburg | Jornada 33 | Sky
- 8:15 | Fútbol | LaLiga | Athletic Club vs Valencia | Jornada 35 | Sky Sports
- 9:30 | Fútbol | Bundesliga | Köln vs Heidenheim | Jornada 33 | Sky
- 9:30 | Fútbol | Premier League | West Ham vs Arsenal | Jornada 36 | Fox One y FOX
- 10:05 | Golf | LIV Golf 2026 Virginia | Ronda 4 | Claro Sports
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Parma vs Roma | Jornada 36 | ESPN y Disney+
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Real Oviedo vs Getafe | Jornada 35 | Sky Sports
- 11:30 | Fútbol | Bundesliga | Mainz vs Union Berlin | Jornada 33 | Sky
- 12:00 | Fútbol | Liga MX femenil | América vs Toluca | Semifinal vuelta | Canal Nueve y YouTube Liga MX femenil
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Milan vs Atalanta | Jornada 36 | Disney+
- 13:00 | Básquetbol | NBA | Lotería del Draft 2026 | ESPN y NBA League Pass
- 13:30 | Básquetbol | NBA | New York Knicks en Philadelphia 76ers | Juego 4 | Amazon Prime Video
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Barcelona vs Real Madrid | Jornada 35 | Sky Sports
- 13:00 | Fútbol | Ligue 1 | Rennes vs Paris FC | Jornada 33 | Fox One
- 13:00 | Fútbol | Ligue 1 | Auxerre vs Nice | Jornada 33 | Fox One
- 13:00 | Fútbol | Ligue 1 | Monaco vs LOSC | Jornada 33 | Fox One
- 13:00 | Fútbol | Ligue 1 | Metz vs Lorient | Jornada 33 | Fox One
- 13:00 | Fútbol | Ligue 1 | Toulouse vs Lyon | Jornada 33 | Fox One
- 13:00 | Fútbol | Ligue 1 | PSG vs Brest | Jornada 33 | Fox One
- 13:00 | Fútbol | Ligue 1 | Le Havre vs Marseille | Jornada 33 | Fox One
- 13:00 | Fútbol | Ligue 1 | Angers vs Strasbourg | Jornada 33 | Fox One
- 14:00 | Béisbol | LMB | Piratas de Campeche vs Guerreros de Oaxaca | Claro Sports
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Pachuca vs Toluca | Cuartos de final vuelta | Fox One
- 18:15 | Fútbol | Liga MX femenil | Rayadas vs Pachuca | Semifinal vuelta | ViX y YouTube Liga MX femenil
- 19:15 | Fútbol | Liga MX | Pumas vs América | Cuartos de final vuelta | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX