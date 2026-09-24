¡Odisea verdeamarelha! Brasil cruzará medio planeta en la presente Fecha FIFA

Una logística sin precedentes pondrá a prueba su físico debido a las escalas entre Oceanía y Asia antes de volver a sus clubes

Esta será la odisea de Brasil en esta Fecha FIFA. | Claro Sports.

La Fecha FIFA pondrá a prueba la logística de la Selección de Brasil, que combinará tres partidos amistosos con una larga travesía internacional. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti tendrá compromisos ante Australia y posteriormente frente a India, una gira que obligará a sus futbolistas a cruzar distintos continentes en pocos días.

La convocatoria brasileña está dividida entre jugadores del campeonato local y elementos que militan en Europa. Mientras los futbolistas del Brasileirao saldrán desde Sudamérica, las figuras del Viejo Continente deberán realizar viajes de larga distancia desde España, Inglaterra, Francia e Italia (entre otros países) para incorporarse al equipo nacional.

El desgaste no solamente estará relacionado con los minutos dentro de la cancha, sino también con los cambios de horario, las conexiones aéreas y las miles de horas de traslado.

Los jugadores locales: de Brasil a Australia, India y de regreso a Sudamérica

Los futbolistas que militan en el campeonato brasileño serán los primeros en iniciar una complicada ruta hacia Oceanía.

Jugadores como Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro), Arthur Dias (Athletico Paranaense), Mateuzinho y Breno Bidon (Corinthians), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Pedro y Samuel Lino (Flamengo) deberán salir desde diferentes ciudades de Brasil para reunirse con la selección.

Debido a que no existen vuelos directos entre Brasil y Australia, las rutas más probables incluyen conexiones en Medio Oriente o Asia, con opciones como Sao Paulo-Dubái-Brisbane o Sao Paulo-Doha-Brisbane. Tomando como referencia una salida desde Sao Paulo, el recorrido aproximado sería:

Brasil-Australia-India-Brasil Brasil a Australia: alrededor de 13 mil 500 kilómetros . Australia a India: cerca de 8 mil kilómetros . India a Brasil: aproximadamente 14 mil kilómetros .



En total, los jugadores del Brasileirao podrían acumular entre 35 mil y 36 mil kilómetros durante toda la gira, una distancia cercana a recorrer casi una vuelta completa al planeta, cuya circunferencia es de poco más de 40 mil kilómetros.

Los jugadores de España: Vinicius Jr, Endrick y Raphinha recorrerán miles de kilómetros

Raphinha y Vinicius realizarán un largo viaje. | Reuters.

Los futbolistas que juegan en España tendrán una de las rutas más llamativas por la distancia entre Europa y Oceanía. Desde Madrid viajarán Vinícius Jr. y Endrick, ambos del Real Madrid, mientras que desde Barcelona llegará Raphinha, jugador del conjunto azulgrana. El camino para los futbolistas españoles será:

España-Australia-India-España

Para los jugadores que parten desde Madrid, el primer trayecto hacia Australia puede superar los 17 mil kilómetros, con escalas en ciudades como Doha, Dubái, Singapur o Bangkok, debido a que no existe una conexión directa entre España y Oceanía.

Posteriormente, el plantel brasileño viajará de Australia a India, un recorrido cercano a los 8 mil kilómetros, antes de regresar a Europa después del último amistoso. El regreso desde India hacia España representará aproximadamente otros 7 mil 800 kilómetros.

De esta manera, Vinícius Jr. y Endrick podrían superar los 35 mil kilómetros de recorrido total, considerando vuelos internacionales y traslados entre sedes. Raphinha tendrá una distancia similar, aunque con pequeñas variaciones por su salida desde Barcelona.

Los jugadores de Inglaterra: una ruta desde Londres hacia Oceanía

Joao Pedro, parte de los futbolistas que juegan en Inglaterra | DAVID GRAY / AFP.

Los futbolistas brasileños que actúan en Inglaterra también tendrán que afrontar una extensa travesía. En este grupo aparecen:

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Vitor Reis (Manchester City)

Estevao (Chelsea)

Joao Pedro (Chelsea)

Los jugadores saldrán principalmente desde Londres o Manchester con destino a Australia. La ruta estimada será:

Inglaterra-Australia-India-Inglaterra

El trayecto entre Inglaterra y Australia puede superar los 16 mil kilómetros, dependiendo de la conexión utilizada. Después del partido ante Australia, el traslado hacia India sumará cerca de 8 mil kilómetros, mientras que el regreso hacia territorio inglés añadirá otros 8 mil kilómetros aproximadamente. En total, los futbolistas brasileños de la Premier League podrían acumular alrededor de 32 mil a 35 mil kilómetros durante esta concentración.

Los jugadores de Italia, Francia y Rusia: viajes de más de 30 mil kilómetros para llegar a Brasil

Marquinhos viajará desde París. | REUTERS/Stephanie Lecocq

Además de los futbolistas que llegarán desde España e Inglaterra, la convocatoria de Brasil también incluye elementos que deberán desplazarse desde otros puntos de Europa como Italia, Francia Países Bajos y Rusia.

En este grupo se encuentran jugadores con recorridos internacionales importantes como Douglas Luiz (Juventus), Marquinhos (PSG), Mauro Junior (PSV) y Douglas Santos (Zenit de Rusia), quienes deberán realizar largos trayectos para incorporarse a la concentración de la selección brasileña.

La ruta general para estos futbolistas será: Europa-Australia-India-Europa

Douglas Luiz, desde Italia hasta Oceanía

El mediocampista de la Juventus partirá desde Italia rumbo a Australia. Al igual que sus compañeros europeos, no cuenta con una ruta directa y deberá realizar escalas en ciudades de Medio Oriente o Asia.

El trayecto aproximado contempla:

Italia a Australia: cerca de 15 mil kilómetros .

. Australia a India: alrededor de 8 mil kilómetros .

. India a Italia: aproximadamente 8 mil kilómetros.

En total, Douglas Luiz podría acumular entre 30 mil y 32 mil kilómetros durante la Fecha FIFA.

Marquinhos, de Francia a Australia e India

El defensor del Paris Saint-Germain tendrá una travesía similar desde Francia. Desde París, el viaje hacia Australia puede superar los 16 mil kilómetros, dependiendo de la conexión elegida. Después tendrá que trasladarse hacia India antes de regresar nuevamente a Europa.

Su recorrido estimado sería:

Francia a Australia: alrededor de 16 mil kilómetros .

. Australia a India: cerca de 8 mil kilómetros .

. India a Francia: aproximadamente 8 mil kilómetros.

El zaguero brasileño podría completar una ruta cercana a los 32 mil kilómetros entre vuelos internacionales y traslados.

Mauro Júnior, el representante de Países Bajos también tendrá una larga travesía

La convocatoria de Brasil también cuenta con un futbolista que llegará desde el futbol neerlandés: Mauro Júnior, jugador del PSV Eindhoven. El lateral brasileño deberá trasladarse desde Países Bajos hacia Australia para incorporarse al equipo de Carlo Ancelotti, en una ruta que también incluirá el viaje hacia India y posteriormente el regreso a Europa. El recorrido estimado será:

Países Bajos a Australia: aproximadamente 15 mil kilómetros .

. Australia a India: cerca de 8 mil kilómetros .

. India a Países Bajos: alrededor de 8 mil kilómetros.

En total, Mauro Júnior podría superar los 30 mil kilómetros recorridos durante la Fecha FIFA, considerando los vuelos internacionales y los traslados entre las sedes de concentración.

Douglas Santos, el viaje más largo desde Rusia

El lateral izquierdo del Zenit de San Petersburgo tendrá uno de los recorridos más extensos por la distancia entre Rusia y Australia. La ruta estimada será:

Rusia-Australia-India-Rusia

El primer traslado desde Rusia hacia Oceanía puede superar los 14 mil kilómetros, mientras que el regreso desde India añadirá una distancia similar. Sumando los tres trayectos principales:

Rusia a Australia: aproximadamente 14 mil kilómetros .

. Australia a India: cerca de 8 mil kilómetros .

. India a Rusia: alrededor de 7 mil u 8 mil kilómetros.

Douglas Santos podría acumular entre 30 mil y 31 mil kilómetros durante la concentración con Brasil.

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