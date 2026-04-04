Mexicanos brillan en la Future Cup y se roban reflectores ante Ajax y PSG

Santiago Cisneros, Alan Hernández y Uziel San Martín destacan con Future United en Ámsterdam ante la mirada de scouts europeos

Santiago Cisneros y Alan Hernández destacan en la Future Cup | Daniel Reyes

La Future Cup, el prestigioso torneo juvenil organizado por el Ajax en Ámsterdam, vuelve a confirmar por qué es uno de los escaparates más importantes del talento joven en Europa. Año tras año, este certamen reúne a algunas de las mejores academias del mundo y atrae a decenas de visores de clubes europeos en busca de las próximas estrellas.

En la edición actual participan equipos de la talla del Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Anderlecht, Sporting CP y Olympique de Lyon, además del conjunto anfitrión y el peculiar Future United, un equipo conformado por jóvenes de distintas nacionalidades provenientes de clubes con convenio con el Ajax.

Ahí es donde aparece el talento mexicano.

Future United cuenta con tres futbolistas mexicanos: Santiago Cisneros y Alan Hernández, ambos del León, y Uziel San Martín, de Pachuca. Y han sido, especialmente los dos primeros, protagonistas en el arranque del torneo.

El equipo suma cuatro puntos tras dos partidos y ya dio un golpe de autoridad al imponerse 2-1 al propio Ajax, en un duelo donde Alan Hernández fue determinante. El lateral izquierdo no solo cumplió en defensa, sino que también se proyectó constantemente al ataque y marcó el gol del triunfo con un sólido remate de cabeza, confirmando su gran lectura de juego en ambas áreas.

En el otro compromiso, Future United empató 1-1 ante el Paris Saint-Germain, con participación directa de Santiago Cisneros. El delantero mexicano, que mostró una movilidad constante, no solo fue referencia en ataque, sino que también retrocedió a la media cancha para generar juego. Desde ahí nació la asistencia para el empate, en una acción que reflejó su inteligencia táctica y capacidad para asociarse.

Cisneros ha destacado por su versatilidad y lectura del partido, mientras que Hernández ha sido uno de los laterales más completos del torneo hasta ahora, combinando solidez defensiva con profundidad ofensiva.

Más allá de los resultados, la Future Cup representa una plataforma clave para estos jóvenes. Con scouts de distintos clubes europeos presentes en cada partido, el torneo se convierte en una vitrina inmejorable para dar el salto al fútbol del viejo continente.

Future United se jugará su pase a semifinales este domingo frente al Sporting CP, en un duelo decisivo. De avanzar, disputarán la semifinal el lunes, mismo día en el que se jugará la gran final.

Por ahora, los mexicanos ya levantaron la mano en uno de los escenarios juveniles más exigentes de Europa. Y lo hicieron dejando claro que talento hay de sobra.

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